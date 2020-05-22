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Новини Окуповані території
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Україна не братиме участі у фарсі, який РФ влаштовує в ООН під виглядом конференції щодо Криму, - речниця МЗС Зеленко

Україна не братиме участі у фарсі, який РФ влаштовує в ООН під виглядом конференції щодо Криму, - речниця МЗС Зеленко

Представники України не братимуть участі в конференції ООН щодо Криму, яку організовує Росія.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Українська сторона не братиме участі в цьому фарсі. Росія намагається розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим, але попри твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, зокрема управління Верховного комісара ООН з прав людини. Для того щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не тими, які спеціально запрошені російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові", - сказала речниця українського МЗС.

Нагадуємо, перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський анонсував 21 травня неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму. У заході візьмуть участь заступник голови підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадуллах Баїров, голова проросійської громадської організації "Українська громада Криму" Анастасія Гридчина, колишній керівник російського державного каналу "Міллет", депутат підконтрольної Кремлю Бахчисарайської міськради Ервін Мусаєв та Олександр Макаров, ведучий російського телеканалу "Крим 24".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз планує взяти участь в організованій РФ конференції про окупований Крим, чим може порушити власний протокол, - ЗМІ

Автор: 

Крим (14131) ООН (3341) росія (64946) Зеленко Катерина (75)


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Топ коментарі
+7
А кто им тогда привселюдно фу ев напхает полон рот? Лешу Гончаренко хоть отправьте поучаствовать. Что бы кацапье сралось белким бесом.
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22.05.2020 00:08
+6
Зелепут будет учавствовать. Обязательно. Он ведь слуга кремля и заклятый враг Украины.
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22.05.2020 00:05
+3
За кулисами уже участвует. Ещё до избрания.
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22.05.2020 00:07
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Зелепут будет учавствовать. Обязательно. Он ведь слуга кремля и заклятый враг Украины.
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22.05.2020 00:05 Відповісти
За кулисами уже участвует. Ещё до избрания.
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22.05.2020 00:07 Відповісти
*участвовать
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22.05.2020 00:08 Відповісти
Это слово с третьего класса заставляет задумываться о правильности написания.
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22.05.2020 00:10 Відповісти
Учителя с зарплатами в 4000 долл поправляют?
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22.05.2020 00:58 Відповісти
Участие, участь (не учавсть). О чём тут задумываться? Я просто про*бал.
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22.05.2020 07:40 Відповісти
Катья!Учавствовать-не обзательно!Но насрать касабам-таки надо!Понимаешь?
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22.05.2020 00:06 Відповісти
А кто им тогда привселюдно фу ев напхает полон рот? Лешу Гончаренко хоть отправьте поучаствовать. Что бы кацапье сралось белким бесом.
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22.05.2020 00:08 Відповісти
Ничего....Зедебил завтра проспится и закерует иначе.
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22.05.2020 00:20 Відповісти
Зеленко -- Зеленский -- следующие Зеленка и Зеленчук.
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22.05.2020 01:22 Відповісти
Україні необхідно там бути і розказати своє бачення. Не можна віддавати ініціативу кремлю
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22.05.2020 01:29 Відповісти
а я считаю что надо принять участие, и бой дать с фактами, фото, видео итд! Да вот только некому---это и причина. Есть шанс у какого молодого политика или депутата обосновано выступить от своей страны сейчас---заодно и заявить о себе. Пора уже давно подумать кое кому о следующих выборах, и народу тоже. Вот есть шанс на международном уровне прозвучать. Вот есть ли такие?
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22.05.2020 01:42 Відповісти
Як ООН могло допустити це? А давайте ми зробимо конференцію по південній частині Португалії!
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22.05.2020 01:54 Відповісти
Зеркаль спитайте.Вона не промовчала б.Після її виступів кацапи зазвичай "обтікають".
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22.05.2020 05:36 Відповісти
Україна не братиме участі у фарсі, який РФ влаштовує в ООН під виглядом конференції щодо Криму, - речниця МЗС Зеленко - Цензор.НЕТ 7598
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22.05.2020 07:23 Відповісти
Коли не треба їхати - вони їдуть.
Коли треба - раптом ні.
Якщо щось "фізіологіческі відрізняющійся" може зробити не так - він обов'язково зробить не так
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22.05.2020 07:24 Відповісти
"Не будет участвовать" - сразу КАПИТУЛЯЦИЯ?!!
Просто отдать "трибуну" Рашке и пусть развешивает любое вранье?
Не будет ни протестов, ни блокирования, ни осуждения, ни каких либо санкций?!
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22.05.2020 07:57 Відповісти
А если бы сказали, что будет участвовать, о вся свиноботоферма завыла бы про зрадную зраду!
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22.05.2020 07:59 Відповісти
Если бы у Бабушки были яйца - она была бы Дедушкой!
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22.05.2020 08:01 Відповісти
Плешивый Хмырь нагорадил Небензю в ООН и Машку Захерову орденами за большой вклад в отжиме Крыма
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22.05.2020 08:32 Відповісти
 
 