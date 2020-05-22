Україна не братиме участі у фарсі, який РФ влаштовує в ООН під виглядом конференції щодо Криму, - речниця МЗС Зеленко

Представники України не братимуть участі в конференції ООН щодо Криму, яку організовує Росія.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Українська сторона не братиме участі в цьому фарсі. Росія намагається розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим, але попри твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, зокрема управління Верховного комісара ООН з прав людини. Для того щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не тими, які спеціально запрошені російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові", - сказала речниця українського МЗС.

Нагадуємо, перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський анонсував 21 травня неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму. У заході візьмуть участь заступник голови підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадуллах Баїров, голова проросійської громадської організації "Українська громада Криму" Анастасія Гридчина, колишній керівник російського державного каналу "Міллет", депутат підконтрольної Кремлю Бахчисарайської міськради Ервін Мусаєв та Олександр Макаров, ведучий російського телеканалу "Крим 24".

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