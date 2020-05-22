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Громадяни Іспанії та Китаю оформили документи, щоб забрати своїх дітей від сурогатних матерів в Україні, - Денісова

Громадяни Іспанії та Китаю оформили документи, щоб забрати своїх дітей від сурогатних матерів в Україні, - Денісова

Громадяни Іспанії та Китаю оформили документи, щоб забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Громадянам Іспанії та Китаю оформили всі необхідні документи. Тепер родини чекають дозволу на виїзд з України", - повідомила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Денісова проінспектувала готель, де перебувають немовлята від сурогатних матерів: Умови хороші, дітки доглянуті. У найближчі 1,5-2 міс. очікується народження ще 52 дітей. ВIДЕО

Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під "готель для немовлят", і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм вирішення цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва. ВIДЕО

Автор: 

Денісова Людмила (883) сурогатне материнство (27)


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Топ коментарі
+8
И о...В Запорожской области фермера обнаружили повешенным.... в годы коллективизации кулаков отстреливали и вывозили с семьями в Сибирь,а сейчас уже второй фермер добровольно полез в петлю,что это за страна?
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22.05.2020 00:31
+7
Хіба, що Шмигаль торгує заробітчанами😲
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22.05.2020 00:23
+7
"Торгівля дітьми" - це, коли біологічні батьки продають дітей.
Таких фактів немає.
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22.05.2020 02:10
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Ну, а что не так?Арендовали єту самую.....cunt, о!
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22.05.2020 00:05 Відповісти
womb
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22.05.2020 00:19 Відповісти
Наконец то закончится страшилка об украинском универмаге детей.
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22.05.2020 00:05 Відповісти
Як вона може закінчитись ?
Вам відомо,скільки дітей вироблялось в Україні на продаж до подібної заборони в Індії (де до 2015 отоварювались китайці) ? Відомо,скільки після ?
Зараз скільки в процесі виробництва ? За рік скільки продається ? Скільки "браку" повертають ?
До наступного скандалу.
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22.05.2020 00:56 Відповісти
"Торгівля дітьми" - це, коли біологічні батьки продають дітей.
Таких фактів немає.
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22.05.2020 02:10 Відповісти
А це як назвати ? "Матка напрокат" ? "Виробництво дітей за гроші" ? Як би гарно не називали,торгівля дітьми і є.І те,що індуси це в себе заборонили ,бо стало загрожувати нацбезпеці-дуже красномовно.
А щодо термінів-теж питання.Як жінка,що виносила в собі дитину,може не бути біологічною матір'ю (разом з батьками-донорами) ?
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22.05.2020 07:06 Відповісти
вы мать выносившая ребёнка ?
какое вам дело ?
в Украине вас лишат жизни за десятку зелени легко,
возможно не один раз,
люди под присягой и при погонах из боевого оружия расстреливают
украинцев на улицах, какое вам дело до этих матерей ?
они что, должны рабов охметову рожать ?
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22.05.2020 09:18 Відповісти
Ага.Залізні аргументи.То ж не мої діти,нехай продають,куди хочуть.Бажаю твоїм донькам-онукам такого заробітку.
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22.05.2020 09:24 Відповісти
Нипонял. В Украине узаконена работорговля?
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22.05.2020 00:09 Відповісти
Яким боком?
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22.05.2020 00:11 Відповісти
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22.05.2020 00:11 Відповісти
Cunt-change, фигли.
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22.05.2020 00:13 Відповісти
Хіба, що Шмигаль торгує заробітчанами😲
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22.05.2020 00:23 Відповісти
узаконена, но это не тот случай, это дети
, у них есть родители
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22.05.2020 09:19 Відповісти
Запрет на выезд лопоухий глист ляшко изобрёл тоже исключительно для запугивания? Ведь противоэпидемического смысла ограничивать вывоз потенциальной заразы нет.
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22.05.2020 00:29 Відповісти
И о...В Запорожской области фермера обнаружили повешенным.... в годы коллективизации кулаков отстреливали и вывозили с семьями в Сибирь,а сейчас уже второй фермер добровольно полез в петлю,что это за страна?
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22.05.2020 00:31 Відповісти
Країна неляканих зебілів🤗
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22.05.2020 00:43 Відповісти
простите, не в тему, но получается порошенко отжал Приват у Коломойского
по указанию свыше ? как так ?
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22.05.2020 09:21 Відповісти
40 миллиардов правителей Януковича, заморожены в США! Но нам эти деньги не нужно возвращать! Так как задача стоит не возрадить Украину , а очистить от Украинцев! За 1 миллиард разрешить продать землю, взять под контроль всю банковскую систему, путём вывода из под юрисдикции Украины. Уничтожить образование, медицину, промышленность. Заробитчан обложить налогом и взять под свой контроль их доходы за границей. Продать землю,за деньги которые в офшорах и арестованные по всем счетам януковича, продать рабов - заробитчан, продать женщин, пусть рожают непрерывно на конвеере -Китайцев. Обязать за коммунальные платежи , отбирать не только собак но и кошек, а кто не сможет платить отбирать почки и другие потребные на рынке органы. Организовать возможность залаживать органы в игральном бизнесе и изьятие их на местах, и ломбардах.С местным обезбаливанием разрешенной марихуаны. Это программа правительства на 4 года?
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22.05.2020 01:54 Відповісти
Да, именно эта программа и есть.
А вы думаете зачем грузинского кокаиниста впихнули на Банковую, на$рав на решение В.Рады ?
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22.05.2020 02:32 Відповісти
А также не трогать коррупционные схемы, так как они помогают быстрее развалить Украину!
И им не нужен нож, а покажи медный грошь и делай с ними, что хош!
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22.05.2020 02:04 Відповісти
При Леониде Ильиче Украина работала локомотивом ракетостроения.
При власти олигархов украинки вынашивают детей для китайцев.

Шо-то куда-то пропали всякие кравчуки, кучмы и прочие ющенки.
Может, испугались чего ?
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22.05.2020 02:30 Відповісти
годуй кенгуру
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22.05.2020 07:27 Відповісти
Хто отримав відкат і хто *****?
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22.05.2020 07:26 Відповісти
Ипать , какой бизнес , народ бомж и мозги бомжиные
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22.05.2020 08:01 Відповісти
Вже і яйцеклітина на виніс, як і земля до речі.
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22.05.2020 08:56 Відповісти
Встид, сором... до чого країна опустилася..... Китайозам за бабки, дешевше знайти сурогатну маму в Україні, ніж на місці, серед 1,4 млрД. китайчанок..... Доцарювалися???
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22.05.2020 09:03 Відповісти
зеленский с порошенком ещё и землю ворованную узаконили,
так что порядок
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22.05.2020 09:23 Відповісти
Там би німкиня, шведка чи полька була би ходячим інкубатором для двох китайоз???
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22.05.2020 09:06 Відповісти
Украине надо здорово постараться, чтобы обеспечить Китай детёнками.
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22.05.2020 09:17 Відповісти
Політична шмара Денисова вже і дітьми приторговує! За посередництво в продажі дітей на нари суку!
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22.05.2020 09:47 Відповісти
Даже не знаю, критиковать женщин идущих на программу совершенно не правильно и даже как-то низко! Наше правительство не имеет ни какого права на это, потому, что альтернативных вариантов заработка предоставить не может! Нам бесплатно социальные блага не даются, вот и приходиться выходить из положения, если я к примеру имею хорошее здоровье, то почему не могу бездетной паре за определенную сумму помочь? Все это совершенно добровольно происходит!
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14.02.2022 20:34 Відповісти
Моя позиция такова, что ничего ужасного. я в суррогатном материнстве не вижу! Меня ещё возмущают такие комментарии, что женщина продает собственного ребёнка, но это абсолютно не так! Женщина вынашивает совершенно чужого ребёнка, никакого родства между ними нет! Я и сама была на программе, вынашивала малыша для зарубежной бесплодной пары, другого способа улучшить финансовое положение не было!
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14.02.2022 20:39 Відповісти
 
 