Громадяни Іспанії та Китаю оформили документи, щоб забрати своїх дітей від сурогатних матерів в Україні, - Денісова
Громадяни Іспанії та Китаю оформили документи, щоб забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів з України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Громадянам Іспанії та Китаю оформили всі необхідні документи. Тепер родини чекають дозволу на виїзд з України", - повідомила вона.
Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.
Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під "готель для немовлят", і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм вирішення цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.
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Вам відомо,скільки дітей вироблялось в Україні на продаж до подібної заборони в Індії (де до 2015 отоварювались китайці) ? Відомо,скільки після ?
Зараз скільки в процесі виробництва ? За рік скільки продається ? Скільки "браку" повертають ?
До наступного скандалу.
Таких фактів немає.
А щодо термінів-теж питання.Як жінка,що виносила в собі дитину,може не бути біологічною матір'ю (разом з батьками-донорами) ?
какое вам дело ?
в Украине вас лишат жизни за десятку зелени легко,
возможно не один раз,
люди под присягой и при погонах из боевого оружия расстреливают
украинцев на улицах, какое вам дело до этих матерей ?
они что, должны рабов охметову рожать ?
, у них есть родители
по указанию свыше ? как так ?
А вы думаете зачем грузинского кокаиниста впихнули на Банковую, на$рав на решение В.Рады ?
И им не нужен нож, а покажи медный грошь и делай с ними, что хош!
При власти олигархов украинки вынашивают детей для китайцев.
Шо-то куда-то пропали всякие кравчуки, кучмы и прочие ющенки.
Может, испугались чего ?
так что порядок