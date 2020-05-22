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Новини
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Забруднення узбережжя біля Одеси після витоку дизпалива з аварійного танкера Delfi ліквідували, - АМПУ. ФОТО

Забруднення узбережжя біля Одеси після витоку дизпалива з аварійного танкера Delfi ліквідували, - АМПУ. ФОТО

Забруднення морського узбережжя поблизу Одеси після витоку дизельного палива з танкера Delfi ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України".

"Забруднення повністю ліквідовано. Стан поверхневих вод у районі розташування судна Delfi задовільний, витоки нафтопродуктів відсутні", - йдеться в повідомленні.

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Раніше, в четвер, 21 травня, під час регулярного візуального моніторингу акваторії співробітниками відділу екологічної безпеки Одеської філії ДП "АМПУ" було виявлено поряд з підтопленими судном Delfi видимі сліди нафтопродуктів.

Про виявлене забруднення було повідомлено територіальним підрозділам Державної екологічної інспекції. Відповідно до вимог "Порядку перевірки, взяття проб води та проведення їхнього аналізу", представники екологічної інспекції відібрали проби в районі судна Delfi, а співробітники Адміністрації Одеського морського порту здійснили відбір проб фонових показників якості води в районі пляжу "Дельфін", біля якого перебуває судно.

"Після закінчення процедур, необхідних для фіксації забруднення, ДП "АМПУ" було вжито заходів щодо недопущення поширення забруднення нафтопродуктами морської води. Бригада з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів ділянки портового флоту технічної служби ОФ ДП "АМПУ" опрацювала водну поверхню в місці забруднення сорбентом "Еконадін", - зазначили в АМПУ.

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У ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту Південний. Поруч з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. В післяобідній час 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, який був зруйнований під час зіткнення з хвилеломом, почали витікати нафтопродукти.

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Забруднення узбережжя біля Одеси після витоку дизпалива з аварійного танкера Delfi ліквідували, - АМПУ 01

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Забруднення узбережжя біля Одеси після витоку дизпалива з аварійного танкера Delfi ліквідували, - АМПУ 02

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Забруднення узбережжя біля Одеси після витоку дизпалива з аварійного танкера Delfi ліквідували, - АМПУ 03

Автор: 

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Топ коментарі
+4
Та єхай, єхай!! Даст Бог вытянеш у фсбшников джекпот - билет диверса.
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22.05.2020 07:50
+3
А в Крыму фекалії в море випускають,може вам це більше до смаку,кожному своє.
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22.05.2020 07:15
+2
Ты российский этнос, кто бы удивлялся шо тебя к своим гавнюкам отдыхать потянет.
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22.05.2020 08:27
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Колись в Одесі було море, а тепер "поверхневі води, які прибрали від дизельного палива".
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22.05.2020 02:03 Відповісти
Ну от....
А потім дехто дорікає мені, що я їжджу відпочивати в Крим.
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22.05.2020 06:15 Відповісти
А в Крыму фекалії в море випускають,може вам це більше до смаку,кожному своє.
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22.05.2020 07:15 Відповісти
В Одессе тоже.
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22.05.2020 07:34 Відповісти
Та єхай, єхай!! Даст Бог вытянеш у фсбшников джекпот - билет диверса.
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22.05.2020 07:50 Відповісти
Ты российский этнос, кто бы удивлялся шо тебя к своим гавнюкам отдыхать потянет.
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22.05.2020 08:27 Відповісти
гена уже полгода смотрит вдаль
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22.05.2020 07:08 Відповісти
Возможно топливо просто сп..ли еще ночью, а после в море чуть ливанули чтоб списать на утечку.
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22.05.2020 07:28 Відповісти
Окружили бы бонами и вытянули из воды.А так вечная проблема уголовной власти Одессы.
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22.05.2020 07:33 Відповісти
Вирізані і спалені мафіією ліси чудово доповнюються забрудненими нафтопродуктами. А ще коштовними будинками еліт , які зливають всі нечистоти прямо в Дніпро при цьому ні прокурори ні МВС цього не бачать . Країна владних ідіотів.
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22.05.2020 08:53 Відповісти
 
 