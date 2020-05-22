Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Військовослужбовці Об'єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв позиції ЗСУ неподалік Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки.
По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі 120-мм мінометів, а по захисниках Трьохізбенки - з мінометів 82-мм калібру.
"На жаль, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, двоє воїнів зазнали поранень та ще п'ятеро - бойових травм", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що українські військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче і дали ворожим підрозділам гідну відсіч: "Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції і надалі будуть оперативно і жорстко припинятися підрозділами зі складу Об'єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів".
За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів.
Водночас, як повідомили в штабі, від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.
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