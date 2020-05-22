УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8970 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 338 30

Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв позиції ЗСУ неподалік Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі 120-мм мінометів, а по захисниках Трьохізбенки - з мінометів 82-мм калібру.

"На жаль, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, двоє воїнів зазнали поранень та ще п'ятеро - бойових травм", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що українські військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче і дали ворожим підрозділам гідну відсіч: "Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції і надалі будуть оперативно і жорстко припинятися підрозділами зі складу Об'єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21 травня на Луганщині загинув воїн 93-ї ОМБ Євген Сафонов. ФОТО

За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів.

Водночас, як повідомили в штабі, від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, двох поранено, ще пятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб 01
Один український воїн загинув, двох поранено, ще пятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28263) поранення (2796) Донбас (22354) втрати (4385) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Світла пам'ять загиблому, найскорішого та легкого одужання пораненим... та одвічна ганьба малоросам, манкуртам та "людям миру".
показати весь коментар
22.05.2020 07:41
+10
Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9308

...
показати весь коментар
22.05.2020 08:25
+9
Світла та вічна пам'ять полеглому.........
Родині та близьким співчуття.

Пораненим хлопцям одужання та сил......
показати весь коментар
22.05.2020 07:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світла пам'ять загиблому, найскорішого та легкого одужання пораненим... та одвічна ганьба малоросам, манкуртам та "людям миру".
показати весь коментар
22.05.2020 07:41 Відповісти
Світла та вічна пам'ять полеглому.........
Родині та близьким співчуття.

Пораненим хлопцям одужання та сил......
показати весь коментар
22.05.2020 07:54 Відповісти
Молодцы ВСУ, достойно отвечают.
показати весь коментар
22.05.2020 07:57 Відповісти
Смерть казламордым упырям пукмна!
показати весь коментар
22.05.2020 08:15 Відповісти
Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9308

...
показати весь коментар
22.05.2020 08:25 Відповісти
Співчуття родині полеглого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
показати весь коментар
22.05.2020 08:27 Відповісти
Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9205
показати весь коментар
22.05.2020 09:32 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 2055

Убей русского! Убей оккупанта!
Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 4737
показати весь коментар
22.05.2020 11:50 Відповісти
путін - *****!!!
показати весь коментар
22.05.2020 11:58 Відповісти
наше зейло не лучше
показати весь коментар
22.05.2020 12:06 Відповісти
Надо просто перестать стрелять и стать под расстрел российской банды!
показати весь коментар
22.05.2020 12:12 Відповісти
 
 