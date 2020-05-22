НАТО скликає екстрену нараду у зв'язку з виходом США із Договору про відкрите небо

Посли Північноатлантичного Альянсу (НАТО) проведуть екстрену нараду у зв'язку з виходом США із Договору про відкрите небо. Нарада запланована на п'ятницю, 22 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив один з дипломатів агентству AFP.

Посли будуть обговорювати заяву президента США Дональда Трампа про те, що він виводить Штати з Договору про відкрите небо з Росією.

Також співрозмовник агентства додав, що на зустрічі, яка відбудеться в п'ятницю вдень за бельгійським часом, мають проаналізувати наслідки заяви Трампа.

21 травня президент Дональд Трамп заявив, що США залишають Договір щодо відкритого неба - міжнародну угоди 1992 року, що дозволяє 34 його учасникам проводити спостережні польоти над територіями інших країн.

Раніше в цьому місяці 16 колишніх високопоставлених європейських військових та оборонних чиновників підписали заяву на підтримку договору, в якому йдеться, що вихід США з договору стане ударом по глобальній безпеці і ще більше підірве міжнародні угоди про контроль над озброєннями.

Чиновники попросили США переглянути свій вихід. Але якщо США підуть, вони закликали європейські держави залишатися в договорі, виконувати зобов'язання за договором і утримуватися від обмеження тривалості спостережних польотів або заборони польотів над певними територіями.

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Високопоставлені представники адміністрації заявили, що восени минулого року Трамп наказав провести всебічний аналіз витрат і вигод участі США в Договорі про відкрите небо. Наприкінці восьмимісячного огляду, який включав великий внесок з боку союзників, стало ясно, що Америка більше не зацікавлена залишатися учасником договору, заявили офіційні особи. США повідомили інших учасників договору в четвер, що Сполучені Штати офіційно вийдуть через шість місяців.

Високопоставлені представники адміністрації заявили, що порушення Росією договору стали основною причиною виходу з договору. Вони повідомили, що Росія обмежила польоти над Москвою і Чечнею, а також Абхазією і Південною Осетією. Російські обмеження ускладнюють проведення спостереження в Калінінграді, російському анклаві, затиснутому між Литвою і Польщею, який є домом для російського Балтійського флоту, повідомили вони.

Росія використовує незаконні обмеження на прольоти вздовж кордону з Грузією в підтримку своєї пропагандистської розповіді про те, що окуповані Росією анклави Грузії є незалежними країнами. Високопоставлені представники адміністрації заявили, що згідно з договором це є незаконним обмеженням в поєднанні з розповіддю, що виправдують регіональну агресію Росії.

У конгрес внесли законопроєкт, який пропонує заборонити президенту США виходити з міжнародних угод без схвалення законодавців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в адміністрації президента США ведуться консультації на тему перегляду договору між Сполученими Штатами і Росією про скорочення наступальних озброєнь СНО-3. Проти продовження СНО-3 виступав радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, який більше не обіймає цю посаду. Він також підтримував вихід США зі ще однієї угоди з Росією – Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) набув чинності 5 лютого 2011 року, змінивши попередній, термін дії якого закінчився в 2009 році. Термін дії СНО-3 закінчується в 2021 році.