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НАТО скликає екстрену нараду у зв'язку з виходом США із Договору про відкрите небо

НАТО скликає екстрену нараду у зв'язку з виходом США із Договору про відкрите небо

Посли Північноатлантичного Альянсу (НАТО) проведуть екстрену нараду у зв'язку з виходом США із Договору про відкрите небо. Нарада запланована на п'ятницю, 22 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив один з дипломатів агентству AFP.

Посли будуть обговорювати заяву президента США Дональда Трампа про те, що він виводить Штати з Договору про відкрите небо з Росією.

Також співрозмовник агентства додав, що на зустрічі, яка відбудеться в п'ятницю вдень за бельгійським часом, мають проаналізувати наслідки заяви Трампа.

21 травня президент Дональд Трамп заявив, що США залишають Договір щодо відкритого неба - міжнародну угоди 1992 року, що дозволяє 34 його учасникам проводити спостережні польоти над територіями інших країн.

Раніше в цьому місяці 16 колишніх високопоставлених європейських військових та оборонних чиновників підписали заяву на підтримку договору, в якому йдеться, що вихід США з договору стане ударом по глобальній безпеці і ще більше підірве міжнародні угоди про контроль над озброєннями.

Чиновники попросили США переглянути свій вихід. Але якщо США підуть, вони закликали європейські держави залишатися в договорі, виконувати зобов'язання за договором і утримуватися від обмеження тривалості спостережних польотів або заборони польотів над певними територіями.

Також читайте: НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг

Високопоставлені представники адміністрації заявили, що восени минулого року Трамп наказав провести всебічний аналіз витрат і вигод участі США в Договорі про відкрите небо. Наприкінці восьмимісячного огляду, який включав великий внесок з боку союзників, стало ясно, що Америка більше не зацікавлена залишатися учасником договору, заявили офіційні особи. США повідомили інших учасників договору в четвер, що Сполучені Штати офіційно вийдуть через шість місяців.

Високопоставлені представники адміністрації заявили, що порушення Росією договору стали основною причиною виходу з договору. Вони повідомили, що Росія обмежила польоти над Москвою і Чечнею, а також Абхазією і Південною Осетією. Російські обмеження ускладнюють проведення спостереження в Калінінграді, російському анклаві, затиснутому між Литвою і Польщею, який є домом для російського Балтійського флоту, повідомили вони.

Росія використовує незаконні обмеження на прольоти вздовж кордону з Грузією в підтримку своєї пропагандистської розповіді про те, що окуповані Росією анклави Грузії є незалежними країнами. Високопоставлені представники адміністрації заявили, що згідно з договором це є незаконним обмеженням в поєднанні з розповіддю, що виправдують регіональну агресію Росії.

У конгрес внесли законопроєкт, який пропонує заборонити президенту США виходити з міжнародних угод без схвалення законодавців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в адміністрації президента США ведуться консультації на тему перегляду договору між Сполученими Штатами і Росією про скорочення наступальних озброєнь СНО-3. Проти продовження СНО-3 виступав радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, який більше не обіймає цю посаду. Він також підтримував вихід США зі ще однієї угоди з Росією – Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) набув чинності 5 лютого 2011 року, змінивши попередній, термін дії якого закінчився в 2009 році. Термін дії СНО-3 закінчується в 2021 році.

Автор: 

договір (323) НАТО (6424) росія (64946) нарада (56) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+21
Любой договор, где стоит подпись русских не обязателен к исполнению.
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22.05.2020 07:38
+12
Договор с Россией не стоит ничего, особенно когда Рашка преспокойно на него плюет и запрещает полеты над Чечней, Калининградом и т.д.
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22.05.2020 07:51
+11
Ну отношения росиси с международным правом давно известны: она на них клала, а других требует соблюдать
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22.05.2020 07:37
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Ставленики Кремля всі якісь неадекВатні.
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22.05.2020 07:26 Відповісти
Яке відкрите небо, коли у фараона дах зірвало?
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22.05.2020 07:28 Відповісти
Ну отношения росиси с международным правом давно известны: она на них клала, а других требует соблюдать
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22.05.2020 07:37 Відповісти
Любой договор, где стоит подпись русских не обязателен к исполнению.
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22.05.2020 07:38 Відповісти
США потягнуть утримувати ракетне озброєння, а Росія ні... В російських окупантів не має зараз надлишкових коштів... Тому США і виходить з цих договорів.
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22.05.2020 07:40 Відповісти
Американские генералы-стратеги хорошо знают своё дело.Вот секретный челнок запустили.в космос ,для испытания системы передачи энергии из космоса на землю.Но в военых целях?.А лапотники решают проблему своих примитивных ИВЛ.Пелоси загрызла Трампа за эти ИВЛ и за 5 миллионов,подаренных плешфюреру в виде гуманитарки.
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22.05.2020 07:42 Відповісти
Откуда инфа про функцию челнока?
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22.05.2020 07:45 Відповісти
Ты думаешь я помню? Источники никогда не фиксирую.Из американских источников в Твиттере.Вот намедни прочитал .что Джонсон перестаёт выпускать на американо -канадский рынок детскую присыпку на основе талька.Пыль от него вызывает рак яичников у мамочек.Поэтому нужно пользоваться присыпкой на основе крахмала.
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22.05.2020 07:54 Відповісти
Про шатл тот нет никакой инфы. И Пентагон помалкивает. Потому и заинтересовало.
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22.05.2020 07:59 Відповісти
У них сейчас очень много вундервафель новых и все экстентед рендж , часть под Китай заточена , ну а на рашку я не уверен шо они вообще серьезно смотрят во многом.
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22.05.2020 08:17 Відповісти
ну и что ... кацапы в Ливию девять панцерей запустили... правда теперь над Эрдоганом нависла угроза по поставкам помидор
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22.05.2020 07:51 Відповісти
Эрдоган уже завинтил Турецкий поток.Он не зря его впустил.
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22.05.2020 07:55 Відповісти
Апарати ШВЛ не російські, китайські. Російського там тільки вилка зі шнуром, які і загорілись в лікарнях.
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22.05.2020 08:06 Відповісти
Передача энергии из космоса на землю. Завязывай с грибами.
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22.05.2020 08:22 Відповісти
Грибы -любимое лакомство.Особенно бледные поганки.
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22.05.2020 08:28 Відповісти
лазер? не не слышал.
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22.05.2020 08:28 Відповісти
А какой он мощности? Там воздушное охлаждение или водяное?
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22.05.2020 09:40 Відповісти
Там не лазер. Челнок просто заряжает аккумуляторы и везёт электричество на Землю
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22.05.2020 09:43 Відповісти
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22.05.2020 10:24 Відповісти
Трамп обращается с европейцами как с бесправными ш*****.
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22.05.2020 07:46 Відповісти
Москва це теж Європа, а так да, Трампу європейські ліберасти нах.. здались.
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22.05.2020 08:00 Відповісти
это он кацапам дает пососать конфету тузик сладкую при том
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22.05.2020 08:01 Відповісти
Договор с Россией не стоит ничего, особенно когда Рашка преспокойно на него плюет и запрещает полеты над Чечней, Калининградом и т.д.
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22.05.2020 07:51 Відповісти
По договору, в основном, друг друга контролировали США и рашка. Трамп видит как Мордор стремительно несётся в пропасть и там не на что, кроме разрухи смотреть. После развала Московии самолёты США и без договора будут летать над рашкой, наблюдая за тем, как китайцы осваивают Дальний Восток.
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22.05.2020 08:29 Відповісти
Выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране.
Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в Европе был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и сосредоточением "Абрамсов" на границе с Канадой
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22.05.2020 08:37 Відповісти
Вчера под новостью про анонс выхода США из договора уже был точно такой же пост (слово в слово).
Ты бот?
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22.05.2020 09:11 Відповісти
Это я и писал. Почему бот?
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22.05.2020 09:32 Відповісти
Потому что очень редко люди копипастят посты в 2 предложения через сутки.
Быстрее новый написать.
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22.05.2020 09:34 Відповісти
Как видите бывают такие, которым нажать Ctrl+c и Ctrl+v проще.
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22.05.2020 09:39 Відповісти
Тада. Только для этого под рукой должны быть все твои посты за несколько суток.
А именно это и наводит на размышления...
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22.05.2020 12:37 Відповісти
Если пост кто-то лайкнул, то он появляется в Вашей ленте событий. Конечно если в сутки Вы строчите сотни постов, то найти будет сложно. Но у меня их не так много
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22.05.2020 14:45 Відповісти
Не думаю, от пацаков можно ожидать любой гадости в стиле новичка, сибирской язвы или др. "прелести". Здравое и правильное решение а контролировать и со спутника они могут, средства позволяют.
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22.05.2020 10:29 Відповісти
В самолёте сидят представители обеих сторон, вся аппаратура регламентирована и жёстко проверяется. Распылить язву проще с обычного рейсового борта.
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22.05.2020 10:36 Відповісти
Российским ветрякам Ту-95 будут отбивать лопасти при попытке летать где ни попадя.
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22.05.2020 08:57 Відповісти
Америка заменила принцип "открытое небо" на "открытое НЁБО" -
Московия будет сосать по самые гланды.
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22.05.2020 09:31 Відповісти
...а это значит что все страны НАТО должны закрыть небо для ското-параши помойки.
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22.05.2020 13:40 Відповісти
Небо - на задвижку, из космоса и так всё видно как в мелкоскоп.
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22.05.2020 13:47 Відповісти
 
 