Порушення РФ законів та звичаїв війни загрожує екологічній і техногенній безпеці Донбасу, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура

Прокуратура Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, тобто за фактом порушення законів і звичаїв війни на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації порушено екологічну рівновагу у регіоні, що призвело до небезпечних змін стану навколишнього природного середовища на території, де проживають майже 5 млн осіб.

У ході військових дій зруйновано та пошкоджено велику кількість об’єктів інфраструктури. Такий стан може негативно позначитися на роботі очисних споруд, захисті сховищ токсичних та радіоактивних відходів, що загрожує погіршенням якості питної води та порушеннями у роботі систем господарського та питного водопостачання. Адже подальше затоплення шахт на окупованій території сприяє виходу на поверхню токсичних шахтних вод і потрапляння їх до р. Сіверський Донець та Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вказані дії країни-окупанта є порушеннями положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. ст. 35, 54, 55 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).

Проведення досудового розслідування у цьому провадженні доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.