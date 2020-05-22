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Порушення РФ законів та звичаїв війни загрожує екологічній і техногенній безпеці Донбасу, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура

Порушення РФ законів та звичаїв війни загрожує екологічній і техногенній безпеці Донбасу, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура

Прокуратура Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, тобто за фактом порушення законів і звичаїв війни на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації порушено екологічну рівновагу у регіоні, що призвело до небезпечних змін стану навколишнього природного середовища на території, де проживають майже 5 млн осіб.

У ході військових дій зруйновано та пошкоджено велику кількість об’єктів інфраструктури. Такий стан може негативно позначитися на роботі очисних споруд, захисті сховищ токсичних та радіоактивних відходів, що загрожує погіршенням якості питної води та порушеннями у роботі систем господарського та питного водопостачання. Адже подальше затоплення шахт на окупованій території сприяє виходу на поверхню токсичних шахтних вод і потрапляння їх до р. Сіверський Донець та Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вказані дії країни-окупанта є порушеннями положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. ст. 35, 54, 55 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).

Проведення досудового розслідування у цьому провадженні доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Автор: 

прокуратура (3669) екологія (1346) Донецька область (8335)


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Топ коментарі
+5
Які закони і звичаї?! Немає на війні законів, а звичай - вбивай ти або вб'ють тебе!
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22.05.2020 07:56
+4
Зараз налетять зебіли і почнуть один з поперед одного мєтать в вас своим зєльоним інтєлєктом.
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22.05.2020 08:28
+3
Кричали путінпамагі? Допоміг.
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22.05.2020 09:38
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Всё правильно.Но и орде достаётся,ведьРостов по пути и не только.Нужно шире открывать войну на юридических фронтах,на мировых площадках.Резников -молодец.Налаживается кадровая политика у Президента.
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22.05.2020 07:47 Відповісти
Зараз набіжить пороховата, і скаже, що ви кацап та агент Кремля.
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22.05.2020 08:05 Відповісти
№50
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22.05.2020 09:37 Відповісти
Самє головне, щоб добра Україна не знищувала важливу інфраструктуру на території мордора диверсійними групами, ні в якому разі не можна наносити збиток агресору знищуючи об*єкти від яких у них постійно буде головна біль....
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22.05.2020 07:48 Відповісти
Який у агресора головний біль, якщо вони просто закрили шахти, не витрачаючи жодної копійки? Чи окупанти дуже переймаються отруєнням довколишнього середовища? Ви,пороховата, хоч трішки думати навчилась! Хоча, якщо б ви могли думати, ви б не були пороховатою...
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22.05.2020 08:01 Відповісти
Зараз налетять зебіли і почнуть один з поперед одного мєтать в вас своим зєльоним інтєлєктом.
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22.05.2020 08:28 Відповісти
Які закони і звичаї?! Немає на війні законів, а звичай - вбивай ти або вб'ють тебе!
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22.05.2020 07:56 Відповісти
Як не дивно, війна має свої закони, яких притримувались навіть гітлерівці, москалі ні, вони епоху лицарства проскочили холопами.
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22.05.2020 08:09 Відповісти
Та ти що? Костику, а Гаагські, Женевські конвенції, це що? Вони і є основою "права війни"... Ціла низка наукових закладів ним займається... І порушники права війни потрапляють під міжнародний трибунал...
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22.05.2020 08:29 Відповісти
Право войны ))), ну ты загнул
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22.05.2020 08:51 Відповісти
Знаєш, я тобі дам відповідь на питання: "і що ж робити"? Цікавиться не тільки вмістом холодильника і бару, але й наукою... Коло мене, на полиці, стоять дві брошури: "Міністерство оборони України. Право війни. Вибрані питання. Порадник для командного складу ЗСУ". Виданий він, ще у 1997 році. Підготовлений на підставі таких же "Порадників" для комскладу військ країн НАТО. Там викладено не тільки перелік основних міжнародних документів, що формують "право війни", але і дають відповідь, як діяти командиру у найбільш поширених випадках, що виникають під час ведення бойових дій, з посиланнями на ці документи...
(Єдине, у чому буде складність - в "допуску". В Інтернет ти не знайдеш цих книг, бо вони "ДСП", і тому тобі прийдеться колупатися у самій нормативній базі - Конвенціях та інших нормативних документах... Мені легше - я цей "допуск" маю, в силу колишнього посадового положення, тому що випадало читать лекції з цього приводу).
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22.05.2020 09:35 Відповісти
Річ в тім, що порушник правил і звичаїв сподівається дожити, але не занадто. Тому й не дотримується конвенцій. Це звичайно не стосується командування, але й вони не дуже дотримуються. Міни заборонили, а як без мін? Навіть коли їх не видаватиме служба забезпечення, знайдуться специ що виготовлять міну з говна і палок.
Що до закладів які займаються. Буквально вчора читав сайт про міни. І там написані ті самі "розробки". Швеція підписала конвенцію про заборону протипіхотних мін, ну то вона їх тепер мінами не називає, звичайна "клеймор" власного виробництва в них називається "дистанційний оборонний заряд". В Канаді теж щось схоже є.
А ми власними руками знищили на тому тижні три мільйони мін, молодці ****!
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22.05.2020 11:24 Відповісти
Костя! Знаєш, у мене тобі порада... Перед тим, як щось "стверджувать", варто проштудіювать "першоджерела". В даному випадку - текст Оттавської конвенції. Якщо не важко, забий у пошуковик Гугла текст. "Протипіхотні міни. Конвенція", і перечитай. Міни типу "клеймор", тобто "направленої дії", не підпадають під заборону взагалі. Заборона використання розповсюджується тільки для мін, що не можуть буть скеровані проти противника у напрямі та часі дії, тобто, які, при спрацюванні, розкидають уражуючі елементи в різні боки та можуть спрацьовувать через тривалий час після закінчення бойових дій, бо або лежать на поверхні землі, або закопані в неї, що заважає їх своєчасному виявленню... "Розтяжки" з гранатами відносяться до СВП - "саморобних вибухових пристроїв", однак у Конвенції про них мова не йде. Тут "рівень" держави, а не місцевих "самодєлкіних"...
У даному питанні ти нагадуєш мені слюсаря, що пробує давать поради по організації праці на машинобудівному заводі...
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22.05.2020 12:17 Відповісти
Ну добре, розкажи слюсареві, які типи мін знищили днями за цією конвенцією. І що так приперло для цих "невідкладних" дій.
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22.05.2020 12:37 Відповісти
Костя, був такий розумний чоловік - Томас Карлейль. І сказав він колись такі слова: "Як тільки, під час суперечки, ми починаємо відчувать гнів, то з цього моменту ми б"ємося не за істину, а за самих себе...". Ти образився на мене за те, що я "смів повчать" тебе?!!!Однак, я ж правий... Знищили міни, ПМН ("протипіхотні міни нажимні"), заборонені Конвенцією для використання, згідно з ратифікованою задовго до Порошенка Конвенцыэю і у відповідності з уголою, підписаною тодішньою владою України... Якщо підписаний контракт, ти не можеш відмовиться від його виконання з-за того, що ти "розбив горщик" з кимось із сусідів і у тебе змінились умови... Зобов"язання в Оттаві укладене не з Росією, а з міжнародною спільнотою, тобто, воно не "двостороннє", а "багатостороннє", тому має більш високий статус. І як-би зреагували держави, якби ми, задекларувавши одне, діяли по-іншому? Як кацапи? "Тут - читать, тут - не читать, а здесь мы селёдку заворачивали...".
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22.05.2020 15:38 Відповісти
Дамбасс это Швейцария
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22.05.2020 08:29 Відповісти
Єдине, про що кацапи не подумали - це про те, що основна територія, на якій вони паскудять, знаходиться на північних та східних скатах Донецького кряжу і належать до водостоку Сіверського Дінця, який у своїй середній та нижній течії тече по території Ростовської області. Воду його п"ють і використовують для сільськогосподарських потреб саме жителі Росії... Таким чином, забруднена солями важких металів, іншими шкідливими сполуками вода з підземних горизонтів надходитиме в Росію... Можна сказать єдине - "Приятного аппетита!"
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22.05.2020 08:36 Відповісти
"Ваньюшка", ці "страшилки" УЖЕ поперли у Сіверський Дінець. Весною 2018 року з Москви вже комісія спеціальна їздила по окупованій частині Донбасу та Ростовській області, і брала проби води і грунту. А потім "хлопці з Луб"янки" порекомендували їм "прибраться" і "не путаться пад нагами"...
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22.05.2020 09:54 Відповісти
Украинская прокуратура это сорт дерьма.
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22.05.2020 08:43 Відповісти
"обычаи войны" ...щось нове ...
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22.05.2020 09:30 Відповісти
У Гуглі набирать не пробував : "Право війни". Міжнародні конвенції"?... Там все детально викладено, починаючи з 1907 року... Наприклад, Конвенція про закони і звичаї війни на суші", підписана в Гаазі 1810.1907 року...
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22.05.2020 09:39 Відповісти
ти як з "війни" повернешся розповіси про "права" ...починаючи з 1907 року ...
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22.05.2020 10:02 Відповісти
По суті заперечення є? Чи "Серону", покажу себе "розумним", а там хай розбираються, що я сказать хотів...". Так,"Юрік"?
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22.05.2020 10:19 Відповісти
Кричали путінпамагі? Допоміг.
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22.05.2020 09:38 Відповісти
"Ваньюшка", ти у нас "русский паляк", чи "польский рассеянин"?... Бо щось від тебе "щами" смердить, а не "бігосом"... У вступному слові до Порадника "Право війни" написано: "Право війни - це спроба держав установити певний мінімум норм і правил поведінки сторін, які втягнуто у збройний конфлікт, з метою полегшення страждання жерт воєнних дій. Такі норми поведінки викладені у міжнародних угодах і визнаються практично усіма членами міжнародного співтовариства держав...".
За порушення цих угод Мілошевич та інші військові злочинці були засуджені в Гаазі... Прийде час, і на лаві підсудних опиняться і твої дійсні господарі, які зараз сидять у Кремлі...
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22.05.2020 10:06 Відповісти
"Ваньюшка", на відміну від кримінального законодавства держав, "злочини проти людства", які стосуються порушень "права війни", не мають строку давності... Так що свій "шнапс" пий сам - Ейхмана повісили через сімнадцять років після закінчення війни. Барбі засудили через 42 роки, і він отримав пожиттєве, де помер через 4 роки ... Мілошевич теж здох у тюрмі, не діждавшись вироку... Далі продовжувать, чи ні?
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22.05.2020 10:29 Відповісти
Яка агресія, яка війна, яка Росія! Президент взагалі в очах Путіна бачить мир, а різні сивохи вбачають громадянський конфлікт. Кого ж винного будуть шукати - знову Порошенка і ЗСУ?
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22.05.2020 10:45 Відповісти
 
 