Порушення РФ законів та звичаїв війни загрожує екологічній і техногенній безпеці Донбасу, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура
Прокуратура Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, тобто за фактом порушення законів і звичаїв війни на тимчасово окупованій території Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації порушено екологічну рівновагу у регіоні, що призвело до небезпечних змін стану навколишнього природного середовища на території, де проживають майже 5 млн осіб.
У ході військових дій зруйновано та пошкоджено велику кількість об’єктів інфраструктури. Такий стан може негативно позначитися на роботі очисних споруд, захисті сховищ токсичних та радіоактивних відходів, що загрожує погіршенням якості питної води та порушеннями у роботі систем господарського та питного водопостачання. Адже подальше затоплення шахт на окупованій території сприяє виходу на поверхню токсичних шахтних вод і потрапляння їх до р. Сіверський Донець та Азовського моря", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вказані дії країни-окупанта є порушеннями положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. ст. 35, 54, 55 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І).
Проведення досудового розслідування у цьому провадженні доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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(Єдине, у чому буде складність - в "допуску". В Інтернет ти не знайдеш цих книг, бо вони "ДСП", і тому тобі прийдеться колупатися у самій нормативній базі - Конвенціях та інших нормативних документах... Мені легше - я цей "допуск" маю, в силу колишнього посадового положення, тому що випадало читать лекції з цього приводу).
Що до закладів які займаються. Буквально вчора читав сайт про міни. І там написані ті самі "розробки". Швеція підписала конвенцію про заборону протипіхотних мін, ну то вона їх тепер мінами не називає, звичайна "клеймор" власного виробництва в них називається "дистанційний оборонний заряд". В Канаді теж щось схоже є.
А ми власними руками знищили на тому тижні три мільйони мін, молодці ****!
У даному питанні ти нагадуєш мені слюсаря, що пробує давать поради по організації праці на машинобудівному заводі...
За порушення цих угод Мілошевич та інші військові злочинці були засуджені в Гаазі... Прийде час, і на лаві підсудних опиняться і твої дійсні господарі, які зараз сидять у Кремлі...