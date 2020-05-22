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Новини Блокада Азовського моря
2 071 22

Справа України проти РФ про захоплення моряків: Кулеба підпише Меморандум у Міжнародний трибунал і повідомить додаткові деталі

Справа України проти РФ про захоплення моряків: Кулеба підпише Меморандум у Міжнародний трибунал і повідомить додаткові деталі

У п'ятницю, 22 травня, о 9:30 ранку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе онлайн-брифінг у справі України проти Російської Федерації в Міжнародному трибуналі з морського права ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Повідомляється, що глава МЗС на брифінгу підпише Меморандум України у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року, який буде переданий Трибуналу, та повідомить додаткові деталі.

Акредитація представників ЗМІ за онлайн-формою: https://forms.gle/ZaEdkuScxgfRsayv7

Акредитація відкрита до 9:10 22 травня.

За 10 хвилин до початку брифінгу акредитовані ЗМІ отримають підтвердження та лінк на сесію у Zoom, в якій можна буде поставити питання.

Трансляція брифінгу також відбуватиметься на сторінках МЗС України у YouTube та Facebook (https://www.youtube.com/user/UkraineMFA та https://www.facebook.com/UkraineMFA)

Дивіться також: Вимагаємо від президента Зеленського чіткої проукраїнської позиції по "справі моряків" у Міжнародному арбітражі, - Порошенко. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.

Автор: 

Азовське море (1617) Керченська протока (360) МЗС (4109) моряки (927) трибунал (259) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Ну кудаже здєсь бєз Порошенка? Нє панікуй, фріц, віновниє понєсут наказаніє! Когданібудь.
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22.05.2020 08:20
+8
Якраз Порошенко і не віддавав такого наказу. Гугли брехун.
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22.05.2020 08:23
+7
Дядя, ты дурак?
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22.05.2020 08:21
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Так уже ж знайшли винного.
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22.05.2020 08:03 Відповісти
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина.
Одиозный политик написал в Twitter, что покупатели найдутся: например, Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист.
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22.05.2020 08:10 Відповісти
Росія повинна бути засуджена міжнародним трибуналом за незаконні і агресивні дії щодо українських моряків, Порошенко повинен бути засуджений в Україні як колишній головнокомандувач, який віддав свідомо злочинний наказ, що призвів до тяжких наслідків - полону моряків і кораблів.
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22.05.2020 08:14 Відповісти
Ну кудаже здєсь бєз Порошенка? Нє панікуй, фріц, віновниє понєсут наказаніє! Когданібудь.
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22.05.2020 08:20 Відповісти
Дядя, ты дурак?
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22.05.2020 08:21 Відповісти
Оно казламордое.
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22.05.2020 08:57 Відповісти
Якраз Порошенко і не віддавав такого наказу. Гугли брехун.
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22.05.2020 08:23 Відповісти
Ты дебилорашист!Ни убавить,ни прибавить!
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22.05.2020 08:29 Відповісти
Дибелищще , по твоему любой командир отдающий приказ -преступник. А вдруг в солдата пулька попадет или вдруг взрыв , а него ушки заложило.
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22.05.2020 08:54 Відповісти
придуров, ЧЕМ отличаются сухопутные военные от морских военных?
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22.05.2020 08:59 Відповісти
Казламордые считают ,что если паРаша объявляют чужую страну своими территориями то туда низззя ходить. И военные которые должны защищать свою Родину не смеют там быть. А если ты там выполняешь рядовое приказание -ТЕБЯ ПОСЛАЛИ НА ВЕРНУЮ СМЕРТЬ !!!!!! Что зескот полукровки, не так вы тут срете по этому поводу ?
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22.05.2020 08:45 Відповісти
Я противник разных форм "чипизации" людей , но зескоту необходимо ставить отметку на лбу о неполноценности и принимать участие в выборах президента Украины они не должны. Сдать страну по приколу- такого в истории не было.
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22.05.2020 08:49 Відповісти
Не утверждаю , что именно Порох должен был быть президентом Украины. Но однозначно это должен быть Украинец и патриот.
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22.05.2020 08:52 Відповісти
Из всех президентов Украины - кто показал что он - Украинец и патриот?
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22.05.2020 09:23 Відповісти
И как всегда, без фамилии
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22.05.2020 10:12 Відповісти
Зато їх вождь не брав на службу своїх товаришів по службі - бо не служив, і не брав кумів - бо євреї не хрестять дітей. Ото прикольнуло зеленій массі.
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22.05.2020 09:31 Відповісти
Но ведь и сегодня проходят без затруднений украинские корабли Керченский пролив, только надо пройти регистрацию и взять лоцмана. Такой порядок существовал и во времена до 2014 года до переходы Крыма в состав РФ. Так почему же украинские корабли начали прорываться через пролив вне этой договоренности и установленных ранее правил перехода пролива, хотя сейчас выполняют условия перехода ? Безусловно, что это была провокация со стороны Украины, связанная со строительством Россией Крымского моста. Цинизм прет, а смысл отсутствует, но ведь украинские моряки фактически были посланы властью "на убой", а теперь пытаются обвинить за свои действия других и еще и попытаться через суды стран враждебного России военно-политического блока НАТО назначить контрибуцию за свои провокационные действия. Во истине: " Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Только ведь термоядерная Россия не ягненок, а Украина не волк - и это надо учитывать нынешней власти, которая уж слишком часто стала делать политические подарки России во имя собственной гибели.
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22.05.2020 09:24 Відповісти
Максіму засланному козачку. Прийшли наші катера в протоку і запросили дозволу на прохід. Москалі вже збудували барикади під містком, щоб не пропустити. Їм лоцман відповів, щоб вони чекали. Українські катери і буксир відійшли і чекали, на тому місці, де їм було вовідомлено. І не дочекавшись відповіді вподальшому - почали повертатися назад, в Одесу і йшли в напрямку відкритого моря. Але їх там Орки догнали і почали топити. Почали стріляти з вертольтів, лутаків, катерів... Протоки мають право проходити всі кораблі, а відкрите море і має таку назву, що воно відкрите і там мають право ходити всі судна, без винятку. Цапія порушили всі норми міжнародного права (це на випадок, якщо ця територія навіть не окупована, я їхня), а плюс те, що ця територія ще і окупована - то це військова агресія. На кораблі США слабо напасти?
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22.05.2020 09:38 Відповісти
Тут все зрозуміло - войовничий Порошенко напав на 20 катерів прикордонних військ параші і 5 катерів ВМС міністерства нападу кацапіі - двома катерами і одним буксиром. А буксир знаєте для чого? Щоб накрасти расейськіх мірних корабліков. Ще і хотів стрільнути по літаках всієї рефії і вертольотах. Бідненькі терористи, як почули про ці катери, то почали захищатися, під містком збудували барикади із цивільних суден і почали лупити зі всіх видій озброєння по цих катерах. Із літаків не попали ні разу, чуть не розвалити свой місток, йшли на таран і під кінець всією Ордою захопили ці судна, які виходить і не нападали і весь час кричали монголам на слав*янській мові, що вони стріляти не будуть. Це перша перемога Орків на морі в Криму, бо до цього вони весь час топили свій флот, боялись, що по них хтось вистрілить. Правда, якби вони знали, що два катера можуть хоча би один раз вистрелити, то можливо і на цей раз втопились би. Але вони чітко знали, що ті стріляти не будуть. Бо хоч монголи не розуміють слав*янської мови, то серед них були зрадники, які у 2014 році перейшли на їх бік і їм перевели.
Щоб спасти "братанів" нашому всесвітлішому, чотирижди откосившому, потрібно направити представників ДБР малоросії.
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22.05.2020 09:28 Відповісти
Марно йому щось доказувати, коли по цьому факту наші "правоохренітєлі" порушили справу проти Порошенка. Це не лікується.
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22.05.2020 10:53 Відповісти
меморандум , "будапештский" ?
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22.05.2020 09:28 Відповісти
 
 