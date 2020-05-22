Справа України проти РФ про захоплення моряків: Кулеба підпише Меморандум у Міжнародний трибунал і повідомить додаткові деталі

У п'ятницю, 22 травня, о 9:30 ранку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе онлайн-брифінг у справі України проти Російської Федерації в Міжнародному трибуналі з морського права ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Повідомляється, що глава МЗС на брифінгу підпише Меморандум України у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року, який буде переданий Трибуналу, та повідомить додаткові деталі.

Акредитація представників ЗМІ за онлайн-формою: https://forms.gle/ZaEdkuScxgfRsayv7

Акредитація відкрита до 9:10 22 травня.

За 10 хвилин до початку брифінгу акредитовані ЗМІ отримають підтвердження та лінк на сесію у Zoom, в якій можна буде поставити питання.

Трансляція брифінгу також відбуватиметься на сторінках МЗС України у YouTube та Facebook (https://www.youtube.com/user/UkraineMFA та https://www.facebook.com/UkraineMFA)

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.