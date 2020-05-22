Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 334,6 тис. осіб, захворіли майже 5,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 травня у світі зареєстрували 5 197 776 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 197 776 випадків інфікування та 334 675 смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 96 354 (+1418 за добу), хворих - 1 620 902 (+28 179 за добу).

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 317 554 особи (+8849 за добу), кількість смертей - 3099 (+127 за добу).

На третьому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​310 921 інфікований (+17 564 за добу) і 20 082 (+1188 за добу) летальні випадки.

В Іспанії зареєстрували 280 117 пацієнтів (+593), померли 27 940 осіб (+52).

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У Великій Британії - 250 908 хворих (+2615 за добу), померло 36 042 пацієнти (+338).

В Італії зафіксували COVID-19 у 228 006 (+642) осіб. Померли 32 486 (+156) осіб.

Нагадаємо, в Україні на ранок 21 травня підтверджено 476 нових випадків COVID-19: загалом - 19 706, летальних - 579, одужали 6227 осіб.