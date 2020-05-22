УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7938 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 413 16

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 334,6 тис. осіб, захворіли майже 5,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 334,6 тис. осіб, захворіли майже 5,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 травня у світі зареєстрували 5 197 776 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 197 776 випадків інфікування та 334 675 смертей від коронавірусу.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 334,6 тис. осіб, захворіли майже 5,2 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 96 354 (+1418 за добу), хворих - 1 620 902 (+28 179 за добу).

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 317 554 особи (+8849 за добу), кількість смертей - 3099 (+127 за добу).

На третьому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​310 921 інфікований (+17 564 за добу) і 20 082 (+1188 за добу) летальні випадки.

В Іспанії зареєстрували 280 117 пацієнтів (+593), померли 27 940 осіб (+52).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення ресторанів і готелів до повноцінної роботи планується з 10 червня, - МОЗ

У Великій Британії - 250 908 хворих (+2615 за добу), померло 36 042 пацієнти (+338).

В Італії зафіксували COVID-19 у 228 006 (+642) осіб. Померли 32 486 (+156) осіб.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 334,6 тис. осіб, захворіли майже 5,2 млн 02

Нагадаємо, в Україні на ранок 21 травня підтверджено 476 нових випадків COVID-19: загалом - 19 706, летальних - 579, одужали 6227 осіб.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Нам конче потрібно наздогнати і перегнати роіссю! Відміняйте швидше карантин!
показати весь коментар
22.05.2020 08:22
+1
птн пнх
показати весь коментар
22.05.2020 08:39
+1
растет зараза...
показати весь коментар
22.05.2020 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам конче потрібно наздогнати і перегнати роіссю! Відміняйте швидше карантин!
показати весь коментар
22.05.2020 08:22 Відповісти
птн пнх
показати весь коментар
22.05.2020 08:39 Відповісти
растет зараза...
показати весь коментар
22.05.2020 08:45 Відповісти
А ты болел свинячим гриппом в 2009-м?
показати весь коментар
22.05.2020 08:47 Відповісти
Я болел, двухстороннея пневмония, более двух недель в стационаре. Рука опухла чуть не в два раза от капельниц и последствия с лёгкими до сих пор. Конец ноября начало декабря 20099 год.
показати весь коментар
22.05.2020 09:04 Відповісти
Пневмонии бывают разные.
показати весь коментар
22.05.2020 09:07 Відповісти
Даже, если допустить, что это был он, болели ли так же люди, с которыми контактировал?
показати весь коментар
22.05.2020 09:12 Відповісти
В такой тяжёлой форме переболел только я.
показати весь коментар
22.05.2020 09:22 Відповісти
Т.е. природой своей пневмонии не интересовался, был ли это он уже и неважно. Ладно, вспомни, шо нам рассказывали тогда? Да тоже самое, шо и сейчас, только не с таким энтузиазмом. Тем не менее у меня никто не заболел, есть знакомая, лечили а/б, свиной грипп - только со слов врачей... У меня была вирусная пневмония ч-з несколько лет после этого - без всяких объявленных свинячих-птичих гриппов... Как и у многих...
показати весь коментар
22.05.2020 09:37 Відповісти
На счёт того был ли это он, в то время тесты мало кто делал, но "со слов врачей" это был он. На счёт "энтузиазма" согласен, шумихи такой не было. Лечили " тамифлю" рекомендованное ВОЗ на тот момент, да и подозрительно таскали меня ещё по разным тестам после выписки, но особо ни кто ничего не говорил, пока я сам не забил на их тесты. Лучше туда не попадать...
показати весь коментар
22.05.2020 10:01 Відповісти
Тогда то ли все забили на эту тему, но по поводу заразности, опасности, смертельности, отсутствия иммунитета у всех - было.
показати весь коментар
22.05.2020 10:12 Відповісти
На 7млрд-330 тыс. смертей ---"эпидемия".Просто смешно. И это за полгода. Люди-вы тупей обезьян, рано или поздно вы признаетесь себе в этом(в глубине души). Полеты в космос? Что вы там собрались делать? 😎
показати весь коментар
22.05.2020 09:36 Відповісти
Если люди стали гораздо внимательнее относиться к причинам смерти людей и гораздо острее реагировать на них - разве это плохо? Неужели лучше было бы,как раньше строили "самое светлое и справедливое общество" путем сознательного и планомерного убийства миллионов людей с полным равнодушием к этим злодейским убийствам людей так называемого общества "строителей коммунизма"?
показати весь коментар
22.05.2020 11:32 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
показати весь коментар
22.05.2020 13:04 Відповісти
 
 