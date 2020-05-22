На Київщині новий спалах COVID-19 у пансіонаті для літніх людей: інфіковано 7 жителів і 2 працівники
Відразу 9 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в пансіонаті для літніх людей "Любов" у Зазим'ї Броварського району на Київщині.
Про це повідомило видання "Трибуна Бровари" із посиланням на коментар керівниці первинної медицини Броварського району Ірини Дементьєвої, передає Цензор.НЕТ.
За словами Ірини Дементьєвої, матеріал для тестування ПЛР відібрали ще 14 травня. Але через завантаженість лабораторії, результати надійшли лише вчора. Зараженими виявилися 7 мешканців пансіонату та 2 працівники.
Зараз на карантині в пансіонаті перебуває 19 літніх людей та 5 працівників закладу.
Голова "первинки" району підозрює, що нове зараження сталося через нерозуміння серйозності ситуації. Карантинний пост на вході в пансіонат стоятиме далі.
Нагадаємо, про спалах коронавірусу в будинку для літніх людей у Зазим'ї стало відомо наприкінці квітня. За даними поліції Київської області, заклад працював нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм. Троє пенсіонерів, які жили в ньому, померли від COVID-19.
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людини есть и палочка бешенства и вирус ковид только антител не видно, значит вирусы ведут себя нормально но по тебе этого не скажешь. Барановирус зараза опасная
начинают прокачивать тему «детского коронавируса»
ща статистику натянут и вперед, это будет больше страху
старики пошли на затравку хорошо, когда им записывали всем корону
от чего б они ни умерли, хоть от старости - все равно.
теперь уже можно на деток стрелки переводить, журналюги раздуют норм
Общаги, казармы, интернаты - ВЕЗДЕ, ГДЕ КУЧИ НАРОДУ.
Чего непонятного?