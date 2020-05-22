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Новини Коронавірус і карантин
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На Київщині новий спалах COVID-19 у пансіонаті для літніх людей: інфіковано 7 жителів і 2 працівники

На Київщині новий спалах COVID-19 у пансіонаті для літніх людей: інфіковано 7 жителів і 2 працівники

Відразу 9 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в пансіонаті для літніх людей "Любов" у Зазим'ї Броварського району на Київщині.

Про це повідомило видання "Трибуна Бровари" із посиланням на коментар керівниці первинної медицини Броварського району Ірини Дементьєвої, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ірини Дементьєвої, матеріал для тестування ПЛР відібрали ще 14 травня. Але через завантаженість лабораторії, результати надійшли лише вчора. Зараженими виявилися 7 мешканців пансіонату та 2 працівники.

Зараз на карантині в пансіонаті перебуває 19 літніх людей та 5 працівників закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Київщині зафіксовано 55 нових випадків COVID-19, загалом 1316 інфікованих, - ОДА

Голова "первинки" району підозрює, що нове зараження сталося через нерозуміння серйозності ситуації. Карантинний пост на вході в пансіонат стоятиме далі.

Нагадаємо, про спалах коронавірусу в будинку для літніх людей у ​​Зазим'ї стало відомо наприкінці квітня. За даними поліції Київської області, заклад працював нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм. Троє пенсіонерів, які жили в ньому, померли від COVID-19.

Автор: 

Бровари (279) карантин (18172) Київська область (4007) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А перед тим був спалах короновірусу у дитячому будинку... Тобто адаптивний карантин з великим знаком питання!
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22.05.2020 08:27
+3
В доме престарелых какого возраста люди?Сейчас начнут гнать про барановирус у стариков.А то,что у них букет других,хронических болезней-пофиг.
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22.05.2020 08:40
+2
Общаги, дитбудинки, будинки для літніх - це ж зручно і швидко.
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22.05.2020 08:33
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А перед тим був спалах короновірусу у дитячому будинку... Тобто адаптивний карантин з великим знаком питання!
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22.05.2020 08:27 Відповісти
если хорошо поискать то ковид есть и у тебя как и бешенство. Так что намордник можешь не снимать.
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22.05.2020 08:32 Відповісти
Чого ти на нього накинувсь?
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22.05.2020 08:34 Відповісти
Ничего личного только медицинский факт.
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22.05.2020 10:06 Відповісти
Факт лише в тому, що ти хамло.
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22.05.2020 10:08 Відповісти
Факты упрямая вещь если ты этого не понимаешь то это надолго как и намордник.Еще раз у
людини есть и палочка бешенства и вирус ковид только антител не видно, значит вирусы ведут себя нормально но по тебе этого не скажешь. Барановирус зараза опасная
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22.05.2020 10:22 Відповісти
Припини писати під моїми коментарями, хамло.
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22.05.2020 10:23 Відповісти
А он шо говорит??
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22.05.2020 10:53 Відповісти
Ляшко, ти?
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22.05.2020 10:13 Відповісти
Общаги, дитбудинки, будинки для літніх - це ж зручно і швидко.
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22.05.2020 08:33 Відповісти
Сиди дома - спасай жизни! А эти люди умрут потому что ты дома не хочешь сидеть.
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22.05.2020 08:57 Відповісти
Не маю права сидіти вдома! Але ви підтримали образу проти мене, тому ви теж хамло!
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22.05.2020 10:09 Відповісти
Слов нет! Это ведь с конца апреля! в этом пансионате.Аваков и Степанов - подлецы! Их винить надо!Знали и ..ничего не предприняли для спасения стариков!
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22.05.2020 08:33 Відповісти
Кого спасать? Написано - зараженные, а больные или нет - не написано. Надеюсь, шо все живы и здоровы. Плохо, шо здоровых закрывают.
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22.05.2020 08:36 Відповісти
В доме престарелых какого возраста люди?Сейчас начнут гнать про барановирус у стариков.А то,что у них букет других,хронических болезней-пофиг.
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22.05.2020 08:40 Відповісти
да уже осознали этот прокол
начинают прокачивать тему «детского коронавируса»
ща статистику натянут и вперед, это будет больше страху
старики пошли на затравку хорошо, когда им записывали всем корону
от чего б они ни умерли, хоть от старости - все равно.
теперь уже можно на деток стрелки переводить, журналюги раздуют норм
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22.05.2020 11:46 Відповісти
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
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22.05.2020 08:48 Відповісти
Мать-перемать....
Общаги, казармы, интернаты - ВЕЗДЕ, ГДЕ КУЧИ НАРОДУ.
Чего непонятного?
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22.05.2020 12:08 Відповісти
 
 