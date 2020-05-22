США в ОБСЄ закликали РФ негайно припинити незаконний призов мешканців Криму до своїх збройних сил

Росія продовжує здійснювати призов жителів Криму до своїх збройних сил, попри порушення міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні, про це сказав постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, виступаючи у Відні 21 травня.

Гілмор наглосив, що США неодноразово засуджували вторгнення Росії на Кримський півострів України, його окупацію та анексію Росією, а також несправедливість, яку Росія там здійснює.

"Сьогодні ми хотіли б звернути увагу на те, що російська влада продовжує здійснювати призов мешканців Криму до російських збройних сил. Примусове залучення осіб, які захищені Четвертою Женевською конвенцію, до служби у збройних силах ворожої держави – це грубе порушення Женевської конвенції та зобов’язань, які Російська Федерація взяла на себе підписавши Женевську конвенцію. Ще раз, порушення міжнародних норм та практики, і зобов’язань, які Російська Федерація взяла на себе і зараз порушує", - сказав він.

Також постпред США в ОБСЄ додав, що з 2015 року Росія проводить щорічні весняно-осінні військові призови в Криму. За неучасть у призові призначається кримінальне покарання: "У звіті Генерального секретаря ООН за серпень 2019 року зазначається, що якнайменше 18000 чоловіків у Криму були призвані під загрозою кримінального переслідування на службу до Збройних Сил Росії , частина з яких була направлена на військові бази в Російській Федерації. За повідомленнями, восени 2019 року російський уряд призвав до своїх збройних сил 2600 осіб, а навесні планує призвати на 3300 більше, тож загальна кількість призваних Росією громадян Криму становитиме майже 24 000".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ

"Хоча Росія намагалася замаскувати свою військову окупацію в Криму поспіхом організованим шахрайським референдумом у березні 2014 року та іншими зусиллями, держави у своїй більшості відкинули цю шараду, в тому числі в декількох резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Крим є частиною України, попри зусилля російського уряду удати, ніби це не так", - повідомив Гілмор.

За його словами, згідно зі статтею 47 Четвертої Женевської конвенції, шахрайський референдум та спроба анексії не можуть позбавити осіб, які захищені цією Конвенцією, від захисту, поки ця Конвенція продовжує застосовуватися.

Аналогічно, захист міжнародного гуманітарного права неможливо обійти будь-якими незаконними зусиллями Росії, яка змушує жителів Криму прийняти російське громадянство.

Військова окупація Криму Росією підпадає під положення Четвертої Женевської конвенції та звичаєвого міжнародного права, що застосовується до військової окупації.

Стаття 51 Четвертої Женевської конвенції зазначає, що окупаційна влада "не може примушувати захищених осіб до служби в її збройних або допоміжних силах".

"Росія займалася саме цим. Окрім примушування тисяч жителів Криму до служби в її збройних силах, застосовуючи закон, що передбачає кримінальне покарання за відмову від обов’язкової військової служби в російських збройних силах, Росія порушила кримінальні справи проти тих, хто чинить опір. Організація Human Rights Watch у 2019 році розглянула документи стосовно судових проваджень в окупованому Криму – документи, створені самою Росією – і виявила 71 кримінальну справу про ухилення від призову до військової служби та 63 обвинувальних вироки в період між 2017 та 2019 рр. Кримська правозахисна група зафіксувала вісім таких справ лише у лютому 2020 року. Фактична кількість кримінальних справ, ймовірно, є значно більшою. Чому ми розповідаємо про кримінальні справи? Тому що це сила, яка застосовується до народу Криму із порушенням Женевської конвенції.

З цих записів видно, що призови жителів Криму до російських збройних сил суперечать міжнародному гуманітарному законодавству щодо військових окупацій. Ми закликаємо Росію негайно припинити кампанію призову жителів Криму, припинити інші зловживання та повернути контроль над півостровом Україні. Грубі порушення міжнародного права повинні припинитись.

Як заявив Держсекретар Помпео у своїй Кримській Декларації у липні 2018 року, США не визнають і ніколи не визнають спробу Росії анексувати півострів", - резюмував постпред США при ООН Гілмор.

Нагадаємо, 4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір призвати на військову службу 3300 кримчан. Зазначається також, що велика частина призовників відправиться проходити службу за межі Криму, до військових частин Південного та інших військових округів сусідній Росії.