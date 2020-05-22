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США в ОБСЄ закликали РФ негайно припинити незаконний призов мешканців Криму до своїх збройних сил

США в ОБСЄ закликали РФ негайно припинити незаконний призов мешканців Криму до своїх збройних сил

Росія продовжує здійснювати призов жителів Криму до своїх збройних сил, попри порушення міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні, про це сказав постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, виступаючи у Відні 21 травня.

Гілмор наглосив, що США неодноразово засуджували вторгнення Росії на Кримський півострів України, його окупацію та анексію Росією, а також несправедливість, яку Росія там здійснює.

"Сьогодні ми хотіли б звернути увагу на те, що російська влада продовжує здійснювати призов мешканців Криму до російських збройних сил. Примусове залучення осіб, які захищені Четвертою Женевською конвенцію, до служби у збройних силах ворожої держави – це грубе порушення Женевської конвенції та зобов’язань, які Російська Федерація взяла на себе підписавши Женевську конвенцію. Ще раз, порушення міжнародних норм та практики, і зобов’язань, які Російська Федерація взяла на себе і зараз порушує", - сказав він.

Також постпред США в ОБСЄ додав, що з 2015 року Росія проводить щорічні весняно-осінні військові призови в Криму. За неучасть у призові призначається кримінальне покарання: "У звіті Генерального секретаря ООН за серпень 2019 року зазначається, що якнайменше 18000 чоловіків у Криму були призвані під загрозою кримінального переслідування на службу до Збройних Сил Росії , частина з яких була направлена на військові бази в Російській Федерації. За повідомленнями, восени 2019 року російський уряд призвав до своїх збройних сил 2600 осіб, а навесні планує призвати на 3300 більше, тож загальна кількість призваних Росією громадян Криму становитиме майже 24 000".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ

"Хоча Росія намагалася замаскувати свою військову окупацію в Криму поспіхом організованим шахрайським референдумом у березні 2014 року та іншими зусиллями, держави у своїй більшості відкинули цю шараду, в тому числі в декількох резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Крим є частиною України, попри зусилля російського уряду удати, ніби це не так", - повідомив Гілмор.

За його словами, згідно зі статтею 47 Четвертої Женевської конвенції, шахрайський референдум та спроба анексії не можуть позбавити осіб, які захищені цією Конвенцією, від захисту, поки ця Конвенція продовжує застосовуватися.

Аналогічно, захист міжнародного гуманітарного права неможливо обійти будь-якими незаконними зусиллями Росії, яка змушує жителів Криму прийняти російське громадянство.

Військова окупація Криму Росією підпадає під положення Четвертої Женевської конвенції та звичаєвого міжнародного права, що застосовується до військової окупації.

Стаття 51 Четвертої Женевської конвенції зазначає, що окупаційна влада "не може примушувати захищених осіб до служби в її збройних або допоміжних силах".

"Росія займалася саме цим. Окрім примушування тисяч жителів Криму до служби в її збройних силах, застосовуючи закон, що передбачає кримінальне покарання за відмову від обов’язкової військової служби в російських збройних силах, Росія порушила кримінальні справи проти тих, хто чинить опір. Організація Human Rights Watch у 2019 році розглянула документи стосовно судових проваджень в окупованому Криму – документи, створені самою Росією – і виявила 71 кримінальну справу про ухилення від призову до військової служби та 63 обвинувальних вироки в період між 2017 та 2019 рр. Кримська правозахисна група зафіксувала вісім таких справ лише у лютому 2020 року. Фактична кількість кримінальних справ, ймовірно, є значно більшою. Чому ми розповідаємо про кримінальні справи? Тому що це сила, яка застосовується до народу Криму із порушенням Женевської конвенції.

З цих записів видно, що призови жителів Криму до російських збройних сил суперечать міжнародному гуманітарному законодавству щодо військових окупацій. Ми закликаємо Росію негайно припинити кампанію призову жителів Криму, припинити інші зловживання та повернути контроль над півостровом Україні. Грубі порушення міжнародного права повинні припинитись.

Як заявив Держсекретар Помпео у своїй Кримській Декларації у липні 2018 року, США не визнають і ніколи не визнають спробу Росії анексувати півострів", - резюмував постпред США при ООН Гілмор.

Нагадаємо, 4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір призвати на військову службу 3300 кримчан. Зазначається також, що велика частина призовників відправиться проходити службу за межі Криму, до військових частин Південного та інших військових округів сусідній Росії.

Автор: 

Крим (14131) посольство (942) призов (431) США (22568) Гілмор Джеймс (23)


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Топ коментарі
+8
Рашка очень реагирует на ваши всевозможные призывы!!! Старайтесь призывать сильнее, громче, настойчивей!!
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22.05.2020 08:45
+6
"призывы" и "глубокая озабоченность" это как "мертвому припарка".. Новые санкции нужно вводить после каждого факта ( помесячно). если бы все это было в течении этих 6 лет, а по идее еще больше ( начинать нужно было еще с начала агрессии РФ против Грузии), Рф уже давно была там , где ей и место.
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22.05.2020 09:01
+2
визжат что они за демократию и т.д., а санкций за это не впаяют.... призывай, призывайте, это как бомжа призывать шоб не спал на улице
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22.05.2020 08:48
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Рашка очень реагирует на ваши всевозможные призывы!!! Старайтесь призывать сильнее, громче, настойчивей!!
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22.05.2020 08:45 Відповісти
Да, реагирует, уже даже стала просить снять санкции, а санкции не снимаются и усиливаются именно из-за таких заявления.
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22.05.2020 09:29 Відповісти
визжат что они за демократию и т.д., а санкций за это не впаяют.... призывай, призывайте, это как бомжа призывать шоб не спал на улице
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22.05.2020 08:48 Відповісти
Россия должна призывать в армию жителей Крыма. Понаехов. Там их научат украинский Крым любить.
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22.05.2020 08:48 Відповісти
это просто смешно и призывы у сша клоунские.
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22.05.2020 08:57 Відповісти
"призывы" и "глубокая озабоченность" это как "мертвому припарка".. Новые санкции нужно вводить после каждого факта ( помесячно). если бы все это было в течении этих 6 лет, а по идее еще больше ( начинать нужно было еще с начала агрессии РФ против Грузии), Рф уже давно была там , где ей и место.
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22.05.2020 09:01 Відповісти
Это возмутительно. Женевская конвенция им этого не простит!
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22.05.2020 09:05 Відповісти
Це так виконують умиротворителі фюрера Будапештські гарантії.
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22.05.2020 09:06 Відповісти
А чего,пусть поорут Чечня круто!!!
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22.05.2020 09:09 Відповісти
К чему эти протест? Крысчане вернулись в родную говень Вот пускай в этой говени и служат. Нечего, как при Украине, на пляже пузо греть
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22.05.2020 09:16 Відповісти
Противно , что они импотенты трусливые 🤮, от их озабоченности и призывов ***** борзеет ещё больше
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22.05.2020 09:23 Відповісти
Ага. Призывайте дальше питерского гопника. Как будто за последние 100 лет еще не поняли что такое комуняки-беспредельщики.
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22.05.2020 09:33 Відповісти
Дайте кацапам еще полезных санкций. Буйного нужно лечить уколами, и делать их сильнее если не помогает, а не призывать.
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22.05.2020 09:35 Відповісти
Так само незаконним був призов українців у так звану радянську, а по суті окупаційну російську армію.
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22.05.2020 09:51 Відповісти
 
 