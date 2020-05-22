За добу COVID-19 на Львівщині захворіли 65 осіб, що більш ніж у 1,5 раза перевищує кількість інфікованих напередодні, - міськрада

Станом на ранок 21 травня на Львівщині підтвердили 1240 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4514 осіб, госпіталізовані — 566, на амбулаторному лікуванні — 3948 осіб, виписані — 403 особи. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1175 осіб, 32 людей померло. 234 пацієнти одужало", - сказано в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 426 ПЛР-тестів, з яких 39 — позитивні (з них — 29 це мешканці Львова)

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