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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 на Львівщині захворіли 65 осіб, що більш ніж у 1,5 раза перевищує кількість інфікованих напередодні, - міськрада

Станом на ранок 21 травня на Львівщині підтвердили 1240 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4514 осіб, госпіталізовані — 566, на амбулаторному лікуванні — 3948 осіб, виписані — 403 особи. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1175 осіб, 32 людей померло. 234 пацієнти одужало", - сказано в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 426 ПЛР-тестів, з яких 39 — позитивні (з них — 29 це мешканці Львова)

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За добу COVID-19 на Львівщині захворіли 65 осіб, що більш ніж у 1,5 раза перевищує кількість інфікованих напередодні, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


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У нас пик пандемийки еще даже не виднеется за горой, а карантин уже отменяют, еще осталось пустить метро и будет как в Италии и Испании
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22.05.2020 08:59 Відповісти
І навіть краще!
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22.05.2020 09:03 Відповісти
А тебе то чего? Сиди дома- спасай жизни.
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22.05.2020 09:06 Відповісти
Ты уже по другому заговорил,помню твою поддержку высказываний за карантин!ПРАЦЮЙ,ПРАЦЮЙ,ПОРОХОБОТ
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22.05.2020 09:10 Відповісти
Фейковид-19 шагает по стране.
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22.05.2020 09:02 Відповісти
 
 