Кабмін опублікував постанову про адаптивний карантин із 22 травня по 22 червня
Уряд України опублікував постанову №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".
"Встановити з метою запобігання поширенню на території України ... COVID-19 ... з 22 травня до 22 червня 2020 року на території (перераховані всі області, АРК, Київ і Севастополь, іменовані регіонами. - Ред.) з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2020 №211", - йдеться в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з ним, на території регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується послаблення протиепідемічних заходів, згідно з раніше анонсованим МОЗ планом.
"Послаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в регіоні ознак для послаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою", - йдеться в постанові.
Рішення про послаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.
Ознаками послаблення карантину встановлено, як і анонсувалося: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) менше 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у виділених для боротьби з COVID-19 менше 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
Згідно з постановою, за наявності необхідних умов з 22 травня в регіонах почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт, з дотриманням обмежень за кількістю учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.
Із 25 травня заплановано запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садочки.
Із 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (крім групових занять понад 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти в групах не більш ніж 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту.
Із 10 червня зможуть відновити роботу в приміщеннях кафе і ресторани, відновиться діяльність закладів культури і повноцінна робота готелів і хостелів.
Із 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.
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Пис: Тільки не потрібно більше про те, що ви вже "перехворіли". Весь форум це вже в курсі і вже, напевно, навіки запам"ятав, і що ви собі діагноз ковіду самі встановили, і що самі його в себе вилікували.
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очень хочется верить, что так и будет. но...