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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін опублікував постанову про адаптивний карантин із 22 травня по 22 червня

Кабмін опублікував постанову про адаптивний карантин із 22 травня по 22 червня

Уряд України опублікував постанову №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

"Встановити з метою запобігання поширенню на території України ... COVID-19 ... з 22 травня до 22 червня 2020 року на території (перераховані всі області, АРК, Київ і Севастополь, іменовані регіонами. - Ред.) з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2020 №211", - йдеться в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, на території регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується послаблення протиепідемічних заходів, згідно з раніше анонсованим МОЗ планом.

"Послаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в регіоні ознак для послаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою", - йдеться в постанові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київська область поки не послаблюватиме карантин, - ОДА

Рішення про послаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Ознаками послаблення карантину встановлено, як і анонсувалося: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) менше 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у виділених для боротьби з COVID-19 менше 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Згідно з постановою, за наявності необхідних умов з 22 травня в регіонах почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт, з дотриманням обмежень за кількістю учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.

Із 25 травня заплановано запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садочки.

Із 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (крім групових занять понад 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти в групах не більш ніж 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту.

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Із 10 червня зможуть відновити роботу в приміщеннях кафе і ресторани, відновиться діяльність закладів культури і повноцінна робота готелів і хостелів.

Із 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

Автор: 

Кабмін (14065) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Теперь вопрос - что дал этот якобы карантин? Вирус умер? Так он, Ковид, на эту якобы Пандемию не явился. Смертность дополнительно есть, но это смертность от именно карантина с его невозможностью помочь друг другу из-за транспортного локаута. Все, абсолютно все, кто проталкивал идею карантина , понесут ответственность.
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22.05.2020 09:02
+4
Були прецеденти коли когось з української влади було покарано за дії або бездіяльність..?
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22.05.2020 09:16
+4
карантин свою справу зробив. Він вповільнив захворюваність. Ми ж не можемо спрогнозувати яка кількість людей би померла, якби карантину не було, а є припущення, що значно більша ніж зараз. Але і в економіці карантин свою справу зробив - майже вбив країну.
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22.05.2020 09:22
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Теперь вопрос - что дал этот якобы карантин? Вирус умер? Так он, Ковид, на эту якобы Пандемию не явился. Смертность дополнительно есть, но это смертность от именно карантина с его невозможностью помочь друг другу из-за транспортного локаута. Все, абсолютно все, кто проталкивал идею карантина , понесут ответственность.
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22.05.2020 09:02 Відповісти
Карантин дал рукожопой власти иллюзию безопасности её же (этой власти). Власть поверила в собственные страшилки. Такое бывает. Впрочем, на этой версии не настаиваю.
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22.05.2020 09:08 Відповісти
Ключевой момент - никакой карантин не способен повлиять на распространение и летальность вирусной инфекции передающейся воздушно-капельным путем. Это самое главное. У Коаида оказалась нулевая смертность, хотя СМИ лгали о 0.3 процента популяции. Карантин нанес практически невосполнимый ущерб Украине в целом и каждому жителю в частнотсти.
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22.05.2020 09:13 Відповісти
мова йде не про зупинку "распространения" вірусу, а зовсім про інше. Мета карантину була запобігти великій кількості інфікування одночасно. Зараз ліікарні, орієнтовані на ковід-19, заповнені на 15 %. Без карантину були б заповнені на 215 %. Не встигали б лікувати одночасно таку кількість хворих. Ви порівнюєте важке з гарчим.
Пис: Тільки не потрібно більше про те, що ви вже "перехворіли". Весь форум це вже в курсі і вже, напевно, навіки запам"ятав, і що ви собі діагноз ковіду самі встановили, і що самі його в себе вилікували.
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22.05.2020 10:07 Відповісти
ТОЛЬКО ВОПРОСИК ПРИ ТИПА ОН УШЕЛ НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ В КИТАЕ НОВАЯ ВТОРАЯ ВОЛНА И СРАЗУ 108 МИЛЛИОНОВ ПОЧТИ ТРИ УКРАИНЫ на карантине.. так что расслабоны как то также напрягают это как перед цунами санчала одна волна потогм типа затишье когда все успокоились и пошли самые настоящие и высокие волны убийцы....
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22.05.2020 10:37 Відповісти
послухайте, цей вірус до нас назавжди "завітав". Тепер ми до нього будемо адаптуватись. Знищити його можливості немає і не буде. Тож, будемо звикати. Якось всі інші віруси пережили, переживемо і цей.
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22.05.2020 11:04 Відповісти
О! молодец. Наконец то до самых тупых дошло, что вирус, передающийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. И останется в человеческой популяции навсегда.
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22.05.2020 13:09 Відповісти
тупий це ти, хлопче. Тобі кажуть з якого приводу був карантин. А ти тут все про нєтвіруса-нєтвіруса.. Йди вже.
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22.05.2020 13:45 Відповісти
Смотри, про нетвируса это ты сказал . Я такого никогда не говорил. Так что умным ты прикинуться не сможешь, это невозможно.
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22.05.2020 13:52 Відповісти
в мене і наміру немає на таких як ти справляти враження. Охолонь.
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22.05.2020 14:02 Відповісти
Повна маячня. вже набридло . Але ще раз повторю - вирус цей має нульову летальність і , якщо не було би вірусної пропаганди, його б медична система і не помітила б.
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22.05.2020 13:07 Відповісти
іспанцям чи італійцям розкажи про "нульову летальність". Американцям також можеш.
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22.05.2020 13:46 Відповісти
Шо там рассказывать, люди прекрасно сами видят пустые госпиталя и отсутствие трупов.
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22.05.2020 13:53 Відповісти
канєшнааа..
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22.05.2020 14:01 Відповісти
Були прецеденти коли когось з української влади було покарано за дії або бездіяльність..?
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22.05.2020 09:16 Відповісти
федорыч?
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22.05.2020 09:17 Відповісти
Відбувся переляком..я про суди та вироки з посадками..
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22.05.2020 09:20 Відповісти
На жаль це правда....
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22.05.2020 09:22 Відповісти
Тому так і живемо..(
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22.05.2020 09:25 Відповісти
карантин свою справу зробив. Він вповільнив захворюваність. Ми ж не можемо спрогнозувати яка кількість людей би померла, якби карантину не було, а є припущення, що значно більша ніж зараз. Але і в економіці карантин свою справу зробив - майже вбив країну.
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22.05.2020 09:22 Відповісти
Це одна з тез вірусної пропаганди. Розумієте? Теза, що карантин щось там уповільнив або зменшив, є брехливою пропагандою. Це абсолютний абсурд та маячня.
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22.05.2020 09:25 Відповісти
ви можете вважати так, як вам подобається. Але істиного значення і сенсу карантину це не змінить. Світова практика це красномовно довела.
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22.05.2020 10:01 Відповісти
в турбо-режиме
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22.05.2020 09:03 Відповісти
Дайошь карантин до декабря месяца!!!
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22.05.2020 09:09 Відповісти
а бубочка до декабря продержится? впрочем, ни один из наших политиков не назвал дурантин дурантином. печально, очень печально.
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22.05.2020 09:14 Відповісти
О! Это, в политическом смысле, самое главное. Абсолютно все политики поддержали Главклоуна в его стремлении уничтожить Украину. Даром это не пройдет никому.
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22.05.2020 09:18 Відповісти
Даром это не пройдет никому.

--
очень хочется верить, что так и будет. но...
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22.05.2020 09:21 Відповісти
Чомусь карантин не заважає зеленим фашистам розпродати землю, набрати боргів у МВФ, а метро ( в якого вбухано мільярди заважає). Може потрібно метро пристосувати до пандемії а не пандемію до метро, отримати досвід і більше не робити з міста кладовище. У кого є за що сидіти нехай як фюрер Путін сидить по бункерам, а для тих тих кому потрібно кошти на життя необхідно датизмогу для виживання, звичайно з урахуванням потиеміфдеміологічних заходів. До речі в правилах які опубліковав КМУ зазначається використовувати маски і респіратори, так от респіратор дозволяє заражати через вільне вилітання вірусів через клапан всіх оточуючих, тому респіратори повинні бути лише у медичних працівників. Тобто КМУ туполобий як і зелені кухарки. Хто їм рекомендує такі поради?
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22.05.2020 09:38 Відповісти
Прочитал оригинал и не нашел ни одного упоминания перчаток, но уже представляю дорвавшуюся до "власти" бабу возле турникетов, орущую "без перчаток - нельзя".
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22.05.2020 10:05 Відповісти
"...Котам нельзя!!.. С котами нельзя.! Брысь.. Слезай..! " )))) (-с)
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22.05.2020 10:10 Відповісти
 
 