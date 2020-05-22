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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 22 травня зафіксовано 442 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб

На ранок 22 травня зафіксовано 442 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб

В Україні за добу зафіксували 442 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, водночас одужали 115 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 442 особи. З них 29 дітей і 74 медпрацівники", - зазначив міністр.

Зафіксовано 9 летальних випадків, водночас одужали 358 осіб.

За весь час пандемії захворіли 20 148 осіб. Серед них 1434 дитини, а також 3907 медпрацівників.

"Загалом одужали 6585 осіб, а летальних випадків 588", - додав Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

За даними МОЗ наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 824 випадки;
Волинська область — 740 випадків;
Дніпропетровська область — 859 випадків;
Донецька область — 141 випадок;
Житомирська область — 607 випадків;
Закарпатська область — 1003 випадки;
Запорізька область — 401 випадок;
Івано-Франківська область — 1268 випадків;
Кіровоградська область — 460 випадків;
м. Київ — 2522 випадки;
Київська область — 1344 випадки;
Львівська область — 1240 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 277 випадків;
Одеська область — 814 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1323 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1105 випадків;
Харківська область — 866 випадків;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 299 випадків;
Чернівецька область — 2905 випадків;
Черкаська область — 383 випадки;
Чернігівська область — 119 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 50 636 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте також: За добу COVID-19 на Львівщині захворіли 65 осіб, що більш ніж у 1,5 раза перевищує кількість інфікованих напередодні, - міськрада

На ранок 22 травня зафіксовано 442 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб 01
На ранок 22 травня зафіксовано 442 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Опять рост заболеваемости.
Ну просто ТИПИЧНАЯ ситуация описанная в миллионах источниках:
Отмена карантина ДО прохождения инкубационного периода.
Не дотерпели всего несколько дней.
И таким образом все затраты и достижения карантина просто сливают в унитаз.
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22.05.2020 09:40
+2
А 14 000 куда делись? Цифры от этих ублюдков настолько фейковые, что просто диву даешься наблюдая как некоторые граждане еще верят в Ковид.
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22.05.2020 09:21
+1
Ой вей !
На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек - Цензор.НЕТ 7770
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22.05.2020 09:17
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Ой вей !
На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588, выздоровели 6 585 человек - Цензор.НЕТ 7770
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22.05.2020 09:17 Відповісти
Вірус зайде, а виходу не знайде. Тут йому і гаплик.
На ранок 22 травня зафіксовано 442 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб - Цензор.НЕТ 434
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22.05.2020 09:27 Відповісти
А 14 000 куда делись? Цифры от этих ублюдков настолько фейковые, что просто диву даешься наблюдая как некоторые граждане еще верят в Ковид.
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22.05.2020 09:21 Відповісти
Ну ты и взблев. Не тошни. Попа пецелуй пойди дятел не отвечай гавно
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22.05.2020 20:11 Відповісти
Ну , насчёт близких тебе вещей как "попа" и "гамно" сомнений и не было. Ты хоть чем то кроме отходов жизнедеятельности питаешься?
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22.05.2020 20:23 Відповісти
Новости народной медицины.
Широкие народные массы на своём опыте пришли к выводу о том, что наиболее уязвимым для вирусов местом у человека является шея или подбородок (у кого как), а вовсе не органы дыхания, как это принято считать в коррумпированных медицинских кругах. Масками нужно защищать шею или подбородок - говорят народные целители.
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22.05.2020 09:32 Відповісти
Новости официальной медицины:
Для того чтобы спастись от коронавируса на 100% необходимо выкопать яму 6 м глубиной и в ней живьем закопаться. Тогда никакие вирусы вам не страшны!
Пользуйтесь. Не благодарите!
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22.05.2020 10:58 Відповісти
Лычаковский районный суд Львова не стал штрафовать жителя города за то, что он во время карантина беседовал с двумя знакомыми рядом с лавочками у кафе. Какhttp://reyestr.court.gov.ua/Review/89145335?fbclid=IwAR0SGrRl_hwshhszkiEMFJspWsYypfbBKBeWIQ3WLW7V9XtwoitmsO4pBzg следует из постановления от 7 мая, которое размещено в Едином реестре судебных решений, для обоснования своего мнения судья Сергей Гирич сослался на девиз императора Священной Римской империи Фердинанда I.
17 апреля патрульные полицейские составили административный протокол за нарушение карантина. Как следовало из записей нагрудных камер, сотрудник полиции заявил, что граждане находятся в сквере, что запрещено постановлением Кабинета Министров. На возражения одного из горожан полисмен отреагировал фразой: "Поскольку там есть лавочки, это можно расценивать как сквер, поэтому на вас будет составлен протокол об административном правонарушении".
Судья обратил внимание на то, что ни в одном документе территория возле указанного кафе не обозначена как сквер либо парк, а наличие скамеек ни на что не влияет. Действия патрульных Гирич расценил как "правовой произвол".
Он также подчеркнул, что право на свободное передвижение граждан закреплено в Конституции Украины.
"Судья убежден, что Конституция вечна, а коронавирус временный, поскольку согласен с выражением австрийского императора Фердинанда I - Fiat justitia et pereat mundus ("пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир")", - сказано в решении.
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22.05.2020 09:35 Відповісти
Опять рост заболеваемости.
Ну просто ТИПИЧНАЯ ситуация описанная в миллионах источниках:
Отмена карантина ДО прохождения инкубационного периода.
Не дотерпели всего несколько дней.
И таким образом все затраты и достижения карантина просто сливают в унитаз.
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22.05.2020 09:40 Відповісти
хто що не дотерпів-в Києві ще після Паски всі плюнули на карантин. карантин в будь-якому разі потрібно знімати,бо не так страшний вірус, як голод.
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22.05.2020 09:45 Відповісти
Самый "голодающий" вылез?
Что ты вообще можешь знать о голоде?
Тенденция однако:
До этого вам "война надоела" хоть даже ни одного выстрела даже не слышали, теперь вот "голод"...
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22.05.2020 09:55 Відповісти
пане, не хаміть. я знаю про голод від бабусі, яка трьох дітей поховала.
війна мене особисто, на щастя, поки оминула.але, здається, все тільки починається з такою владою.
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22.05.2020 10:05 Відповісти
голод цілком реальним може бути-пенсіонерам не дають засадити дачі, бо транспорт пригороднвй на карантині. зерно вивезли. неурожай прогнозують.заощадження багато вже з'їли за карантин. зовсім не до вірусу буде!
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22.05.2020 10:09 Відповісти
Я бы хотел посмотреть на статистику с обычным двусторонним в л . Вот интересно сколько в Украине ежедневно этим вирусом заболевают и какая смертность. Наверно смертность не меньше, чем от ковида19.
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22.05.2020 16:46 Відповісти
Для начала, пойди почитай, что такое "обычное в л", из-за каких СОТЕН причинин оно возникает и по каким ТЫСЯЧАМ признакам различается.
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22.05.2020 18:35 Відповісти
Весь этот короновирус, карантин, ограничения сплошной фейк и информационная утка с политической целью
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23.05.2020 03:38 Відповісти
Во всем известном мне мире нашелся единственній адекватній президент - А Г Лукашенко, которій не поддался на эту разводиловку и сохранил экономику Беларуси!
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23.05.2020 03:41 Відповісти
К концу мая вспышка закончится это повтояется каждый год в декабре и марте. -Академик Гундаров-
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22.05.2020 10:12 Відповісти
Типичное, сезонное ОРВИ
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22.05.2020 11:00 Відповісти
ну ты дурачок!
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22.05.2020 11:27 Відповісти
Здрав будь, ковИДИОТИНА!
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22.05.2020 12:05 Відповісти
Ковид, как лакмусовая бумага, показал интеллектуальный уровень населения - слепо верящие зомбоящику и запуганные дремучими страшилками лохи оказались в большинстве.
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22.05.2020 12:53 Відповісти
Я бы хотел посмотреть на статистику с обычным двусторонним в л . Вот интересно сколько в Украине ежедневно этим вирусом заболевают и какая смертность. Наверно смертность не меньше, чем от ковида19.
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22.05.2020 16:48 Відповісти
все больше и больше и больше и больше...
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22.05.2020 13:36 Відповісти
На Вашем примере видно, к сожалению, что в стране идет интеллектуальная деградация и усиление дебилизации.
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22.05.2020 16:02 Відповісти
Власть мразота ,,, хер я буду за этого Зе дегенерата голосовать и таки е же ******** в команде. Карантин сократить ,,,, ублюдки. Кличко иди на ***
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22.05.2020 20:08 Відповісти
Вадик, неужели такой наивный. Плевать им на твой голос. Нарисуют себе столько голосов сколько им надо. Хоть 120%.
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23.05.2020 03:35 Відповісти
Все по указке МВФ и международных корпораций, целью которых является убийство экономики Украины и кризис, с тем чтобы поставить Украину перед безвыходом - Все продать, включая землю за бесценок. А корпорации все возьмут по сути даром. Ляшко, Шмыгаль, весь Кабмин "Слуги корпораций" с успехом проводят такую политику
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23.05.2020 03:33 Відповісти
 
 