На ранок 22 травня зафіксовано 442 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб
В Україні за добу зафіксували 442 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, водночас одужали 115 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
"За минулу добу захворіли 442 особи. З них 29 дітей і 74 медпрацівники", - зазначив міністр.
Зафіксовано 9 летальних випадків, водночас одужали 358 осіб.
За весь час пандемії захворіли 20 148 осіб. Серед них 1434 дитини, а також 3907 медпрацівників.
"Загалом одужали 6585 осіб, а летальних випадків 588", - додав Степанов.
За даними МОЗ наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 824 випадки;
Волинська область — 740 випадків;
Дніпропетровська область — 859 випадків;
Донецька область — 141 випадок;
Житомирська область — 607 випадків;
Закарпатська область — 1003 випадки;
Запорізька область — 401 випадок;
Івано-Франківська область — 1268 випадків;
Кіровоградська область — 460 випадків;
м. Київ — 2522 випадки;
Київська область — 1344 випадки;
Львівська область — 1240 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 277 випадків;
Одеська область — 814 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1323 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1105 випадків;
Харківська область — 866 випадків;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 299 випадків;
Чернівецька область — 2905 випадків;
Черкаська область — 383 випадки;
Чернігівська область — 119 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 50 636 повідомлень про підозру на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Широкие народные массы на своём опыте пришли к выводу о том, что наиболее уязвимым для вирусов местом у человека является шея или подбородок (у кого как), а вовсе не органы дыхания, как это принято считать в коррумпированных медицинских кругах. Масками нужно защищать шею или подбородок - говорят народные целители.
Для того чтобы спастись от коронавируса на 100% необходимо выкопать яму 6 м глубиной и в ней живьем закопаться. Тогда никакие вирусы вам не страшны!
Пользуйтесь. Не благодарите!
17 апреля патрульные полицейские составили административный протокол за нарушение карантина. Как следовало из записей нагрудных камер, сотрудник полиции заявил, что граждане находятся в сквере, что запрещено постановлением Кабинета Министров. На возражения одного из горожан полисмен отреагировал фразой: "Поскольку там есть лавочки, это можно расценивать как сквер, поэтому на вас будет составлен протокол об административном правонарушении".
Судья обратил внимание на то, что ни в одном документе территория возле указанного кафе не обозначена как сквер либо парк, а наличие скамеек ни на что не влияет. Действия патрульных Гирич расценил как "правовой произвол".
Он также подчеркнул, что право на свободное передвижение граждан закреплено в Конституции Украины.
"Судья убежден, что Конституция вечна, а коронавирус временный, поскольку согласен с выражением австрийского императора Фердинанда I - Fiat justitia et pereat mundus ("пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир")", - сказано в решении.
Ну просто ТИПИЧНАЯ ситуация описанная в миллионах источниках:
Отмена карантина ДО прохождения инкубационного периода.
Не дотерпели всего несколько дней.
И таким образом все затраты и достижения карантина просто сливают в унитаз.
Что ты вообще можешь знать о голоде?
Тенденция однако:
До этого вам "война надоела" хоть даже ни одного выстрела даже не слышали, теперь вот "голод"...
війна мене особисто, на щастя, поки оминула.але, здається, все тільки починається з такою владою.