Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
Глава Служби безпеки України Іван Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Водночас державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур - це порушення антикорупційного законодавства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший").
Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (у перекладі – "Нова Зелена земля") зареєстрована у провінції Жирона. Іван Баканов з 2015 року і донині обіймає у ній посаду "administrador único", тобто одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми. Про це свідчить актуальний витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії.
Зазначається, що засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор "Студії Квартал-95", де працював Володимир Зеленський до президентства.
Статутний капітал фірми – 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель та на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність та яку саме, з відкритих реєстрів дізнатися неможливо – фірма не подає річні звіти.
Через неподання звітів фірма Nueva Tierra Verde, адміністратором якої є чинний голова СБУ, потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер – це тип санкції, направлений на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого коливається від 1200 до 60 тисяч євро – залежно від розміру статутного капіталу.
Компанія порушила розділ сьомий Королівського законодавчого указу Іспанії (№1/2010), в якому йдеться, що адміністратори компаній зобов’язані протягом трьох місяців з кінця фінансового року підготувати річний звіт, який включає в себе інформацію про баланс, прибутки та збитки, зміни власного капіталу за рік та рух коштів.
У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча, і не вважається ліквідованою – адміністратор спершу має усунути всі порушення та подати звіти.
Посада administrador único, яку обіймає Іван Баканов, за іспанським законодавством, це посада одноосібного керуючого компанією, він ухвалює всі рішення, на нього покладені всі права та обов’язки стосовно діяльності компанії.
Утім, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, йдеться в матеріалі. Це прописано у 25 статті ЗУ "Про запобігання корупції", яка забороняє державним службовцям "входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".
"Антикорупційне законодавство забороняє як голові СБУ, так і будь-якому посадовцю обіймати керівні посади на підприємстві, яке займається підприємницькою діяльністю і мета якої – отримання прибутку. Це заборонено. Порушення має документально підтвердити НАЗК, скласти адмінпротокол та направити його до суду", – зазначив у коментарі журналістам юрист "Центру протидії корупції" Андрій Савін.
Іван Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар:
"Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб", – зазначили в пресслужбі СБУ.
На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням "будуть розбиратися". Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.
Процес подання декларацій чиновниками до публічного реєстру НАЗК завершується 1 червня. За оновленим восени 2019 року законодавством, керівництво СБУ тепер має публікувати свої декларації.
У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський подав зі статусом "невідкладний" законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів "Схем" щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того "найчеснішим головою СБУ".
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Російска «Грин Филмс»
Мало того, что ещё оно 4 года будет, так оно уже и на второй срок намылилось.
Але там ще простіше - у підприємства нема прибутку, тому цей випадок не підпадає під дію цього закону.
"Мені теж телефонували від Єрмака, пропонували прийти на зустріч.
Я, ясна річ, відмовився.
Для тих шановних читачів, які далі щиро не розуміють, що тут такого і чому б не підтримати молоду команду, відповім ще раз: на моє переконання, пропозиції теперішньої влади до співпраці звучать десь як отаке оголошення: "Для роботи в корабельному оркестрі запрошуються професіонали з доброю репутацією та відсутністю морської хвороби.
Робота на свіжому повітрі. Яскраві враження гарантуємо. Прослуховування в офісі капітана "Титаніка"".
Якщо ви, друзі, вважаєте, що співпраця з цими людьми потрібна країні, то я вам скажу таке - насправді країні потрібно, аби ця влада якомога скоріше пішла у відставку.
А ключі від офісу залишила комусь із дорослих.
Кадровий голод у них. Немає в них кадрового голоду. У них кисневий голод, який заважає їм стратегічно мислити й логічно викладати свої думки на пресконференції".
20 травня, після пресконференції Володимира Зеленського з нагоди першого року його президентства, Жадан написав, що "заява президента про те, що вони не можуть знайти міністра культури і що зверталися з цим до мистецького середовища, - це ж не жарт".
За словами Жадана, він отримував від Офісу президента повідомлення з проханням порадити кого-небудь на посаду міністра. Але не став нікого радити.
Також письменник повідомив, що впродовж останнього року "Мінкульт регулярно звертався з пропозиціями підтримати ті чи інші їхні ініціативи", але він був до них скептичний.
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Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог.
Его пример, другим наука,
Но боже мой какая скука,
Шута смотреть и слушать
Целый год.
Вздыхать и думать про себя:
"Когда же чёрт возьмёт тебя".
І получилося у Нелоха, на пресконференції він "взял розгін, спіткнувся і ... проїхався лицем по землі" (за його ж лексикою)
и умение обмануть , перехитрить украинцев./В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. / СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
Кто-нибудь открыл дело по беспрецедентному непотизму, не считая КНДР, который признан ООН одним из видов коррупции, организованному в Украине Зелемойским?
- Ой, прости, Жора, я думал, шо это ты мне наши политические новости рассказываешь.
Більшість фотографій - великої родини та маєтку, в якому всі вони дружно живуть. Євген Лазаренко - у минулому військовий, знову ж таки судячи з його "Одноклассников" навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом і тепер дуже сумує за товаришами.
До 9 травня на його фото-аватарці, на якій він до речі із зятем Бакановим та Юзіком із Кварталу, майоріли привітання та георгіївські стрічки.
Але найцікавіше - це фото родини Баканова біля красивого заміського будинку.
Тут сам Баканов, його дружина, діти, тесть і теща та сестра дружини з чоловіком. Навіть родинні песики. Цей шикарний маєток з цілим парком в майже гектар, двома штучними озерами та кількома будинками в закритому котеджному містечку Рудики в Конча-Заспі ми в усій красі роздивилися зі світлин тестя Баканова, а згодом знайшли його і в реальному житті.
Виявилося, що це.. власність Олександра Беляєва, свояка Баканова.
За даними Watchdogs.Розслідування, маєток Івана Баканова розташовано у селі Ходосівка під Києвом
Формально, за реєстром майнових прав, Івану Баканову належить тільки маленький клаптик - чотири сотки, ще дев'ять - на його дружині, за них вони і мають платити податки. А в реальності, тут і власне озеро, і невеличкий парк, і двоповерховий котедж - приблизно пів гектара. Ринкова вартість такого маєтку може складати від 7 до 8 мільйнів гривень.
А що є в Іспанії?
А в ІСПАНІЇ ВІДМИВАЮТЬСЯ ВЕЛИКІ МОСКОВИТСЬКІ ГРОЩІ
В Іспаніх кацапів цілі катеджні местечки, військових у тому числі.
Леоніда та Людмили Кучми,
Кобзона,
прокурора Піскуна
Раїси Богатирьової
Леоніда Кравчука
Миколи Азарова
Лоніда Черновецького
Дмитра Табачника
Яни Клочкової
Таїсії Повалій
Ані Лорак. й тощо.