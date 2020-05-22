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Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Глава Служби безпеки України Іван Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Водночас державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур - це порушення антикорупційного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший").

Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (у перекладі – "Нова Зелена земля") зареєстрована у провінції Жирона. Іван Баканов з 2015 року і донині обіймає у ній посаду "administrador único", тобто одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми. Про це свідчить актуальний витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії.

Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - Схеми 01
Фото: сайт Радіо "Свобода"

Зазначається, що засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор "Студії Квартал-95", де працював Володимир Зеленський до президентства.

Статутний капітал фірми – 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель та на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність та яку саме, з відкритих реєстрів дізнатися неможливо – фірма не подає річні звіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Баканова: "Такого чесного глави СБУ в Україні ніколи не було"

Через неподання звітів фірма Nueva Tierra Verde, адміністратором якої є чинний голова СБУ, потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер – це тип санкції, направлений на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого коливається від 1200 до 60 тисяч євро – залежно від розміру статутного капіталу.

Компанія порушила розділ сьомий Королівського законодавчого указу Іспанії (№1/2010), в якому йдеться, що адміністратори компаній зобов’язані протягом трьох місяців з кінця фінансового року підготувати річний звіт, який включає в себе інформацію про баланс, прибутки та збитки, зміни власного капіталу за рік та рух коштів.

У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча, і не вважається ліквідованою – адміністратор спершу має усунути всі порушення та подати звіти.

Посада administrador único, яку обіймає Іван Баканов, за іспанським законодавством, це посада одноосібного керуючого компанією, він ухвалює всі рішення, на нього покладені всі права та обов’язки стосовно діяльності компанії.

Утім, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, йдеться в матеріалі. Це прописано у 25 статті ЗУ "Про запобігання корупції", яка забороняє державним службовцям "входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".

"Антикорупційне законодавство забороняє як голові СБУ, так і будь-якому посадовцю обіймати керівні посади на підприємстві, яке займається підприємницькою діяльністю і мета якої – отримання прибутку. Це заборонено. Порушення має документально підтвердити НАЗК, скласти адмінпротокол та направити його до суду", – зазначив у коментарі журналістам юрист "Центру протидії корупції" Андрій Савін.

Іван Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар:

"Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб", – зазначили в пресслужбі СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про призначення на посади вихідців з "Кварталу 95": Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. Жодного кума я не призначив. ВIДЕО

На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням "будуть розбиратися". Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.

Процес подання декларацій чиновниками до публічного реєстру НАЗК завершується 1 червня. За оновленим восени 2019 року законодавством, керівництво СБУ тепер має публікувати свої декларації.

У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський подав зі статусом "невідкладний" законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів "Схем" щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того "найчеснішим головою СБУ".

Автор: 

Іспанія (899) Квартал-95 (183) корупція (4678) розслідування (2267) СБУ (12783) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+74
ему можно, он же не друг Порошенко
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22.05.2020 09:23
+65
Що не день, то зашквар ... І дружина у Баканова громадянка Росії, і офшорів до чорта. Зато він друг "постраждалого"
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22.05.2020 09:26
+64
Глава СБУ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8672
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22.05.2020 09:31
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Багатовекторний, ****.
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22.05.2020 09:52 Відповісти
"Нова Зелена Земля". Судячи з назви, фірма має безпосереднє відношення до нарідної бубочки Зеленського. Він любить мітити свої творіння "зеленим"

"Кіпрська GREEN FAMILY LTD"

Російска «Грин Филмс»
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22.05.2020 09:52 Відповісти
я думаю тут зеленский как и у ермака не увидит ничего страшного...))) какой то цирк абсурда и пробивание очередного дна каждый день. Хочется чтобы ЭТО по скорее кончилось.
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22.05.2020 09:53 Відповісти
А вот хрен вам ЗЕлёный.
Мало того, что ещё оно 4 года будет, так оно уже и на второй срок намылилось.
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22.05.2020 10:07 Відповісти
Что значит намылился?!Бабушки,оппоблок и коммунисты с правыми "нациками" выберут его на второй през. срок-ОДНОЗНАЧНО! Уже с наряду меседжами оправдалками "виноват порошенко и короновиркс" и бояре...активно вбрасывается : "...он не скурвился(резко не разбогател)....уже набрался опыта...удержал страну на краю короновирусной пропасти...." А потом включат пропутинский тезис: " ну кто кроме него достойно сможет руководить страной..."
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22.05.2020 13:23 Відповісти
Кончется... обовязково кончиться, плахами та вірьовками на стовпах. Хоча так давно вже мало бути. Та кнаш народ зеленками і мусорними баками грався.
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22.05.2020 14:08 Відповісти
Барыги у власти, они ФИЗИОЛОГЧЕСКИ отличаются от нарида, что их выбрал
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22.05.2020 09:53 Відповісти
Зебилы! Ваши отмазки
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22.05.2020 09:53 Відповісти
Корупція є? То для чого відмазки? Закриє фірму, сплатить штраф, все.
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22.05.2020 15:25 Відповісти
Какой такой штраф? При чем тут коррупция. Он должен быть немедленно уволен с поста главы СБУ
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22.05.2020 15:45 Відповісти
Та дійсно - корупції немає. Але ці вимоги з Закону "Про запобігання корупції". Якщо корупції немає, то цей закон і не застосовується. Логічно?
Але там ще простіше - у підприємства нема прибутку, тому цей випадок не підпадає під дію цього закону.
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22.05.2020 16:41 Відповісти
Я вас вчергове вітаю зебіли!
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22.05.2020 09:54 Відповісти
З Днем Миколи Чудотворця? Дякуємо! А схематоз у "Схемах" на нову владу слабенький.Ось за часи Петі - ото були схеми!
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22.05.2020 15:28 Відповісти
Смачної сечі !
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22.05.2020 16:24 Відповісти
Знову вас обісцяли? А в нас сухо.
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22.05.2020 16:42 Відповісти
По тобі помітно.
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22.05.2020 17:36 Відповісти
І по тобі...
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22.05.2020 23:16 Відповісти
Ще одна фірма для відмивання бабла якоїсь бородатої бабці?
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22.05.2020 09:54 Відповісти
Все придумал Леонид Данилыч в 1995 году,,,,,Беня простой бенефициар бабла краденного...
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22.05.2020 09:54 Відповісти
зелена паскудо
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22.05.2020 09:57 Відповісти
А шо, щось вкрав?
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22.05.2020 15:30 Відповісти
Но сумма красивая 470 миллиардов долларов...Беня гений,стащить у американцев такое бабло не смогли даже всякие там Мафиозо Омерики за 200 лет....
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22.05.2020 09:58 Відповісти
ніяких портретів в кабінетах як казав зельонський

Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1436
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22.05.2020 09:59 Відповісти
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 396
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22.05.2020 10:02 Відповісти
Жадан як завжди прав (
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22.05.2020 13:10 Відповісти
ЗЕленые барыги во всей красе!
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22.05.2020 10:02 Відповісти
Сергій Жадан.

"Мені теж телефонували від Єрмака, пропонували прийти на зустріч.
Я, ясна річ, відмовився.

Для тих шановних читачів, які далі щиро не розуміють, що тут такого і чому б не підтримати молоду команду, відповім ще раз: на моє переконання, пропозиції теперішньої влади до співпраці звучать десь як отаке оголошення: "Для роботи в корабельному оркестрі запрошуються професіонали з доброю репутацією та відсутністю морської хвороби.

Робота на свіжому повітрі. Яскраві враження гарантуємо. Прослуховування в офісі капітана "Титаніка"".

Якщо ви, друзі, вважаєте, що співпраця з цими людьми потрібна країні, то я вам скажу таке - насправді країні потрібно, аби ця влада якомога скоріше пішла у відставку.
А ключі від офісу залишила комусь із дорослих.

Кадровий голод у них. Немає в них кадрового голоду. У них кисневий голод, який заважає їм стратегічно мислити й логічно викладати свої думки на пресконференції".
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22.05.2020 10:04 Відповісти
Інші подробиці:
20 травня, після пресконференції Володимира Зеленського з нагоди першого року його президентства, Жадан написав, що "заява президента про те, що вони не можуть знайти міністра культури і що зверталися з цим до мистецького середовища, - це ж не жарт".

За словами Жадана, він отримував від Офісу президента повідомлення з проханням порадити кого-небудь на посаду міністра. Але не став нікого радити.

Також письменник повідомив, що впродовж останнього року "Мінкульт регулярно звертався з пропозиціями підтримати ті чи інші їхні ініціативи", але він був до них скептичний.
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22.05.2020 10:04 Відповісти
Мой сбушник самых честных правил,
….………………………………………..
….………………………………………..
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог.
Его пример, другим наука,
Но боже мой какая скука,
Шута смотреть и слушать
Целый год.
Вздыхать и думать про себя:
"Когда же чёрт возьмёт тебя".
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22.05.2020 10:05 Відповісти
Яростная атака Зеленского на "Радио Свобода" и ее расследование - это уже паника лично Зеленского. "Радио Свобода" сознательно или нет , зацепило опаснейший для Зеленского вопрос - Баканов. Абсолютно невинный интерес СМИ, которое финансируется Конгресом США, к испанским фирмочкам Баканова вызвало у Зеленского просто истеричную реакцию. Это понятно - Баканов знает ВСЕ о финансовых трансзакциях Зеленского времен дивного разграбления "Приватбанка". В свете последних событий в Делавэрском суде и появление свидетельств таинственного RS09 интерес "Радио Свобода" к Баканову более чем предупреждение.
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22.05.2020 10:09 Відповісти
"Самый честный глава СБУ" (С) - Зеленский на пресс-конференции.
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22.05.2020 10:10 Відповісти
народ , человек СРАЗУ сказал , что он вам НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН !!!!
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22.05.2020 10:15 Відповісти
закон для лохов. ну нарушил, но он же не специально, понять и простить. а вот с другими - по всей строгости...
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22.05.2020 10:17 Відповісти
А, взагалі, фейєрично "Схеми" відповіли "Постраждалому" за звинувачення Схем у "нахабстві". Там іще президент Радіо Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-fly-reaktsiya-shemy-tkach/30624481.html Джеймі Флай солі підсипав , і іще обіцяв.
І получилося у Нелоха, на пресконференції він "взял розгін, спіткнувся і ... проїхався лицем по землі" (за його ж лексикою)
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22.05.2020 10:17 Відповісти
Додайте ще до цього, що Баканов цинічно заявляє ,що ходить в РПЦвУ та не визнає "розкол".

Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 862
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22.05.2020 10:18 Відповісти
Вова, просто уйди. Дальше будет только больнее всем.
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22.05.2020 10:20 Відповісти
навіть не здивований
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22.05.2020 10:21 Відповісти
вазелин даже не понял что наляпал на своей прессухе и к чему это его приведет.
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22.05.2020 10:22 Відповісти
Сегодня 22 мая. Не успеет Бубон принять закон для корефана Баканова! 1 июня на носу! И закрыть компанию не успеет! У Баканова - шпагат. Не укажет в декларации компанию или укажет уже не важно. По закону- он коррупционер
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22.05.2020 10:23 Відповісти
ЗАТО Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1725Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1450
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22.05.2020 10:25 Відповісти
Да класть им на законы (законы для овец зелеобов)
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22.05.2020 10:27 Відповісти
Та им по-азаровски "пихуй" на все эти публикации. Тому журналисту "Схем" может ещё быть как и Леросу, возбудят против него уголовное дело.
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22.05.2020 10:34 Відповісти
Зеленского упрекают в назначениях на должности людей в понимании украинцев не достойных.Это не правильно.Назначал Коломойский.Проросший в большого вора из фарцы, спекулей,торгашей.Критериями назначения Баканова были личная преданность Коломойскому
и умение обмануть , перехитрить украинцев./В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. / СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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22.05.2020 10:29 Відповісти
как можно было чючела с квартала, без соответствующего образования и опыта работы, назначить начальником сбу?
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22.05.2020 10:34 Відповісти
А кто будет контролировать открытие дела по всем зашкварам уЗеленских?
Кто-нибудь открыл дело по беспрецедентному непотизму, не считая КНДР, который признан ООН одним из видов коррупции, организованному в Украине Зелемойским?
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22.05.2020 10:47 Відповісти
Требуем наказать, разжаловать до ефрейтора!
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22.05.2020 10:36 Відповісти
После такого зашквара ему надо изменить фамилию на "Бакланов".....
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22.05.2020 10:37 Відповісти
Хуан Бакланов)
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22.05.2020 12:20 Відповісти
Ну навряд ли он поменяет свою царскую лакокрасочную(красный лак) фамилию-на какуе то башкирскую Бакланов(бакла это такая маленькая рыба)!!!!Ведь он теперь не маленькая рыбка с 95 квартала- а большая чиновничья акула!!!
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22.05.2020 13:41 Відповісти
- Боря, я тебе уже седьмой анекдот рассказываю, а ты ни разу еще не засмеялся.
- Ой, прости, Жора, я думал, шо это ты мне наши политические новости рассказываешь.
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22.05.2020 10:39 Відповісти
Это так Украину называют ближайшие сподвижники Зеленского -"Новая зеленая земля".
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22.05.2020 11:03 Відповісти
Глава СБУ, знающий все секреты украинского государства, является действующим руководителем иностранной фирмы - разве это не преступление?
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22.05.2020 11:13 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо він займає керівну посаду в російській фірмі і є консультантом в ФСБ. Якщо керівником служби, яка охороняє державу, ставити людей по принципу "ми ходили в один содочок", то може бути лише одне-або держави немає, або охороняти нічого.
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22.05.2020 11:14 Відповісти
Он выбирает по принципу - кто с ним 40 лет волочил ноги за дуркуватым моисеем, в каких то пустынях. И их в нашей стране всего то 0,2%
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22.05.2020 12:33 Відповісти
Ну прям "слепой траст" песики у Баканова отыскали .... радости ..
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22.05.2020 11:16 Відповісти
Да в принципе хочь и не песике , вопрос то какой яйца выеденого не стоит Всего лишь нарушение законов Украины
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22.05.2020 13:13 Відповісти
Нет там нарушения законов Украины - контора закрыта, по испанским законам нужно чего-то там сообщит и оплатить , и я не думаю, что в "Схемах" абсолютные болваны и этого не знают, значит толкают фуфло и выполняют заказ ..
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22.05.2020 14:22 Відповісти
эсэмэска от Байдена. - "Vova, tebe pyzda" - Источник: https://censor.net/r3197124#_blank
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22.05.2020 11:45 Відповісти
зеленые мрази.зеЛю и его чмырей дружков гнать на ростов надо!
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22.05.2020 11:46 Відповісти
а по ночам ещё и шьет на дому.
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22.05.2020 11:56 Відповісти
Житомирська газета )))
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1511
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22.05.2020 12:09 Відповісти
Вот такой Хуан у нас глава СБУ )))
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22.05.2020 12:10 Відповісти
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1809
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22.05.2020 12:14 Відповісти
Шо вы гоните, это закон противоречит баканову , хто он такой вообще этот закон.
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22.05.2020 12:27 Відповісти
В очередной раз себе поражаюсь! Почему я не удивляюсь нифига? Чем предыдущая барыга отличается от этого говна?
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22.05.2020 12:52 Відповісти
Баканов - el demonio
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22.05.2020 13:00 Відповісти
лижнік.... він завжди лижнік... хоч у альпах, хоч в карапатах, хоч.. на пагорбах ...псць.
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22.05.2020 13:06 Відповісти
мавпа скажена, підворотний шпіндюк, барижна гнида, антиукраїнська зараза, москальський виродок, зелебобіковий *******, квартальний недоносок, сраний гівнюк, дебілоїдний песиголовець, паразитний недолюдок, чорна потвора, гидкий вилупок, блохастий бузувір, дегенеративна скотиняка, засмальцьований гицель, смердючий ірод, бидлота недорозстріляна, покруч недоповішаний, чуперадло недорізане, мацапура недопотоплена, худобина недобита, опудало свиняче, почвара поторочна, негідний випердець, шерепа обісцяна, ...
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22.05.2020 13:34 Відповісти
в сбу профпригодні лише бойовики. усі інші главкі - мєндєлі(((
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22.05.2020 13:38 Відповісти
Странно что нет ни одной зетвари , которые утром на гомно исходили на Пороха "ПОСЛАВШЕГО НА СМЕРТЬ МОРЯКОВ" Такое ощущение , что военные моряки -это рыбаки ,которые еще и плавать не умеют.
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22.05.2020 13:44 Відповісти
Испанский летчик.
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22.05.2020 13:50 Відповісти
Криворіжський зальотчик
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22.05.2020 14:24 Відповісти
Лечик, летчик, налетчик. (с)
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22.05.2020 14:31 Відповісти
Как говорил Мусолини :"друзьям - всё - врагам закон "
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22.05.2020 13:51 Відповісти
Як з'ясували журналісти-розслідувачі тесть Івана Баканова Євгеній Лазаренко веде свою сторінку в офіційно забороненій в Україні мережі "Одноклассники". Напевне "Штірліц ніколи не був такий близький до провалу", адже в "Однокассниках" Лазаренка-старшого насправді є на що подивитися та до деталей роздивитися як живе родина головного СБУшника країни.
Більшість фотографій - великої родини та маєтку, в якому всі вони дружно живуть. Євген Лазаренко - у минулому військовий, знову ж таки судячи з його "Одноклассников" навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом і тепер дуже сумує за товаришами.
До 9 травня на його фото-аватарці, на якій він до речі із зятем Бакановим та Юзіком із Кварталу, майоріли привітання та георгіївські стрічки.
Але найцікавіше - це фото родини Баканова біля красивого заміського будинку.
Тут сам Баканов, його дружина, діти, тесть і теща та сестра дружини з чоловіком. Навіть родинні песики. Цей шикарний маєток з цілим парком в майже гектар, двома штучними озерами та кількома будинками в закритому котеджному містечку Рудики в Конча-Заспі ми в усій красі роздивилися зі світлин тестя Баканова, а згодом знайшли його і в реальному житті.
Виявилося, що це.. власність Олександра Беляєва, свояка Баканова.
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22.05.2020 13:54 Відповісти
За реєстрами, в Івана Баканова є квартира в Кривому розі, і ще одна - у Києві, на Печерську. У Києві Бакановим належать одразу дві квартири, - судячи з номерів, вони розташовані одна над одною. Перша належить самому Івану Баканову, друга - його дружині Оксані Лазаренко.
За даними Watchdogs.Розслідування, маєток Івана Баканова розташовано у селі Ходосівка під Києвом
Формально, за реєстром майнових прав, Івану Баканову належить тільки маленький клаптик - чотири сотки, ще дев'ять - на його дружині, за них вони і мають платити податки. А в реальності, тут і власне озеро, і невеличкий парк, і двоповерховий котедж - приблизно пів гектара. Ринкова вартість такого маєтку може складати від 7 до 8 мільйнів гривень.
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22.05.2020 13:55 Відповісти
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada Источник: https://censor.net/n3197242

А що є в Іспанії?
А в ІСПАНІЇ ВІДМИВАЮТЬСЯ ВЕЛИКІ МОСКОВИТСЬКІ ГРОЩІ

В Іспаніх кацапів цілі катеджні местечки, військових у тому числі.
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22.05.2020 14:23 Відповісти
Да пустое это все для меня. Этим какие то дяди пытались меня шантажировать. Скажет Бубенчик.
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22.05.2020 14:34 Відповісти
Ця ********** на "символах" лише доводить інтелектуальну обмеженість зіц-Зєлупи та всіх персонажів з його кластера. Вони настільки тупі, що недоямлюють, що їхня ********** на підгрунті "зєлєні" - то є абсолютне палєво. Це такий же самий ідіотизм, як-то всі автомобілі Добкіна на номерах "1488", або членство у фейковому "лицарському ордені Святогого Станіслва" наступних персонажів:

Леоніда та Людмили Кучми,

Кобзона,

прокурора Піскуна
Раїси Богатирьової
Леоніда Кравчука
Миколи Азарова
Лоніда Черновецького
Дмитра Табачника
Яни Клочкової
Таїсії Повалій
Ані Лорак. й тощо.
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22.05.2020 15:02 Відповісти
Торквемаду треба...чи хз...
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22.05.2020 15:07 Відповісти
?
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22.05.2020 15:26 Відповісти
зрада. такое только потужным дозволено.
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22.05.2020 23:59 Відповісти
Вражає, що зелені нічого не бояться. Не дарма так опікуються рейтингами. Пощастило їм з толерантним українським народом.
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23.05.2020 00:18 Відповісти
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7154
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23.05.2020 01:34 Відповісти
Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 245
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23.05.2020 09:07 Відповісти
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