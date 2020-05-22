УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8931 відвідувач онлайн
Новини
13 666 66

Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в "ДНР". ФОТО

Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в

Контррозвідка Служби безпеки України викрила суддю одного з районних судів Донецької області, яка їздила на роботу з тимчасово окупованого Донецька за підробленими документами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чиновниця використовувала фальшивий паспорт для того, щоб приховати від керівництва держустанови факт постійного проживання на тимчасово непідконтрольній території регіону. Співробітники контррозвідки затримали суддю під час чергової спроби перетину контрольно-пропускного пункту "Новотроїцьке" за чужим ім’ям.

Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в ДНР 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ ідентифікувала особи снайперів найманців РФ, причетних до загибелі українського воїна на Луганщині

Нині фігурантці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та можливих зв'язків чиновниці з представниками так званого "МДБ ДНР".

Автор: 

Донецьк (945) контррозвідка (470) СБУ (12783) суддя (1580)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
Типа, коллеги и председатель суда этого не знали...
показати весь коментар
22.05.2020 09:40
+45
О, а тоді ось такі "судді" виносять вироки нашим військовим.
показати весь коментар
22.05.2020 09:40
+19
Шо вона забула у бендер? Жила б собі у процвітаючій маладой ріспублікє і горя б не знала.
показати весь коментар
22.05.2020 09:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Типа, коллеги и председатель суда этого не знали...
показати весь коментар
22.05.2020 09:40 Відповісти
Там же "наши" люди
Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в "ДНР" - Цензор.НЕТ 9648
показати весь коментар
22.05.2020 09:48 Відповісти
Сокрытие преступления, государственными чиновниками высшей категории. Весь суд на нары.
показати весь коментар
22.05.2020 09:50 Відповісти
О, а тоді ось такі "судді" виносять вироки нашим військовим.
показати весь коментар
22.05.2020 09:40 Відповісти
"А судьи кто?" (с, Грибоедов)
показати весь коментар
22.05.2020 09:41 Відповісти
Шо вона забула у бендер? Жила б собі у процвітаючій маладой ріспублікє і горя б не знала.
показати весь коментар
22.05.2020 09:42 Відповісти
Там колбаса не вкусная!
показати весь коментар
22.05.2020 11:16 Відповісти
и зарплаты не те ..и пенсия на носу..и не няшная 25-50 тыс грн как в Украине если что
показати весь коментар
22.05.2020 11:34 Відповісти
Молодцы КР СБ Украины.
Главное легализацию инфы и документирование сделали.
Удачи в опросе.
показати весь коментар
22.05.2020 09:42 Відповісти
баканов решил лохов от скандала отвлечь ?
показати весь коментар
22.05.2020 09:42 Відповісти
Непохоже. Хлопнули независимо от санкции "Голови" . Такое возможно, и без проблем. легенда - поддельные документы. Выезд госслужащего на неподконтрольную территорию запрещен.
Лично я, так бы и действовал. Дальше опрос, (в порядке 214 внесение в ЕРДР), допрос и понеслось по другим статьям..... УКУ.
показати весь коментар
22.05.2020 09:51 Відповісти
Наши судьи они такие . Как не взяточники, так пятая колонна
Контрразведка СБУ выявила судью с поддельным паспортом, скрывающую свое проживание в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7680
показати весь коментар
22.05.2020 09:42 Відповісти
Судебная реформа Порошенко... А был бы сейчас Порошенко, она бы и дальше судьей работала.
показати весь коментар
22.05.2020 09:47 Відповісти
о . вот и виноватого нашли . а Кеннеди тоже он укокошил ?
показати весь коментар
22.05.2020 09:50 Відповісти
Нет, его заслуги скромнее, он всего лишь оставил (или назначил) судьей донецкую коллаборантку.
показати весь коментар
22.05.2020 09:57 Відповісти
да ? прям лично позвонил и сказал " Вот эту вот Марь Ивановну поставить судьей и точка " ?
а вот давече Володька сказал . цитирую " не все работавшие во времена президентства Виктора Януковича являются людьми беглого президента" ты хоть бы то что прэзэдэт твой говорит слушал . в основном он конечно пургу несет но иногда и у него умные мысли проскакивают . жаль что не часто
показати весь коментар
22.05.2020 10:09 Відповісти
Очки надень! Я написал: "оставил (или назначил) судьей". Если это вновь назначенная судья, то да, лично звонил и сказал, так как по Конституции, президент лично назначает судей на первый срок.
показати весь коментар
22.05.2020 10:17 Відповісти
давай так . я очки надену а ты мозг включишь
цитирую тебя " оставил (или назначил) судьей донецкую коллаборантку"

отвечаю выдержкой из закона Украины О судоустройстве и статусе судей
"судьи (судья) избираются собраниями судей этого суда по предложению председателя суда или по предложению любого судьи этого суда, если предложение председателя суда не было поддержано, на срок не больше трех лет и могут быть переизбраны повторно"
одел очки и не нашел в написанном ни одного слова про президента Украины
показати весь коментар
22.05.2020 10:47 Відповісти
Вы, вата, хоть бы читать законы научились! Где ты эту чушь взял?! Судья назначается либо впервые на 5 лет, единолично президентом, либо повторно бессрочно. Повторно судья назначается по представлению высшей квалификационной комиссии (где у президента есть квота) и утверждается в ВРУ. (ст. 128 КУ и ст. 74 Закона Украины о судоустройстве.)
показати весь коментар
22.05.2020 11:08 Відповісти
ау зевата . мы сейчас про каких судей говорим ? я про судей районного суда а ты про каких ?
показати весь коментар
22.05.2020 11:17 Відповісти
Ааа, я понял откуда это! Ватан, это ты перепутал! Этот порядок определяет специализацию судей в осуществлении криминального осуществления относительно несовершеннолетних. (ст. 18 Закона о судоустройстве). Ну вы тупые!!!
показати весь коментар
22.05.2020 11:19 Відповісти
"осуществлении криминального правосудия"...
показати весь коментар
22.05.2020 11:20 Відповісти
Этот порядок назначения для всех судей (кроме судей Конституционного суда).
показати весь коментар
22.05.2020 11:24 Відповісти
У Зеленского вся полнота власти, которой не было ни у одного предыдущего президента Украины. Что сделано за год?
показати весь коментар
22.05.2020 09:50 Відповісти
Какая же у Зеленского "полнота власти, которой не было ни у одного предыдущего президента Украины"? У нас Конституцию поменяли? Что сделано за год? Много - "рынок земли", например, "Антиколомойский закон"... Да хотя бы эту порошенкувскую судью поймали. Кстати, а разве я что-то о Зеленском говорил? Я вообще-то не стороронник Зеленского, и он действительно сделал меньше, чем мог бы. Почему до сих пор сам Порошенко на свободе?
показати весь коментар
22.05.2020 09:55 Відповісти
Рынок земли итак называемый банковский законы приняты под давлением МВФ. Без кредитов новая власть ГОЛАЯ и ее снесут. Если ты не сторонник Зеленского, но при этом гонишь на Порошенко это еще хуже. Значит ты лекторат рыгов или просто кацап.И лжешь ты конкретно. Где данные, что этот судья назначен во время президентства Порошенко?
показати весь коментар
22.05.2020 10:03 Відповісти
Ну разумеется! Ведь это только Порошенко без давления МВФ повышает цены на энергоносители на 100%, а не на 75%, как МВФ требовали. Но ты же не о причинах принятия этих законов спрашивал, а что за год при Зеленском сделалось, и я тебе ответил. Если я "гоню на Порошенко", это значит, что я умею думать, а так я "лекторат" Тимошенко. У Порошенко было 5 лет, чтобы провести судебную реформу, и очистить судейский состав, поэтому я и написал, что Порошенко либо вновь назначил эту судью, либо оставил на долджности.
показати весь коментар
22.05.2020 10:15 Відповісти
А лехторат "Матькивщины" ! Этой аферистки и кацапской консервы. Далее без комментариев. Слава Украине!
показати весь коментар
22.05.2020 10:33 Відповісти
Я тебе скажу что у Парашенка полноты власти было больше чем у ЗЕ. У Парашенка даже оппозиции нормальной небыло. И что же он сделал хорошего за 5 лет?
показати весь коментар
22.05.2020 10:37 Відповісти
Как минимум, остановил агрессию пацакских войск, укрепил армию, возродил Украинскую церковь. А еше прекратил покупать энергоносители у лаптей, при нем моя пенсия с 1900 грн в 2014 выросла до 5400 в 2019. И т.д. Надоело вам, идиотам, перечислять его достижения. А Зеля - просто мелкий безвольный и тупой еврей.
показати весь коментар
22.05.2020 11:17 Відповісти
У ватников методички про Порошенко уже шесть лет не обновлялись . Он им как кость в горле, хоть уже год как не президент
показати весь коментар
22.05.2020 11:27 Відповісти
а моя с 2900 до 8800...!!!При Порохе мы видели куда идем.. а теперь опять по кругу..а жить уже и некогда
показати весь коментар
22.05.2020 11:39 Відповісти
А ну теперь понятно почему ты Мародеру сраку лижешь. У тебя личный шкурный интерес. А если уже за пенсию дело зашло так у моей мамы пенсия при Парашенке выросла с 1700грн до 1900грн и то в перед самыми выборами. И ето при том что цены и тарифы выросли в 10!!! раз и курс доллара обвалил в 3 раза. Тоесть стала в 10 раз хуже жить чем даже при Януковоще. А при ЗЕ всего за год пенсия выросла до 2200грн при тех же ценах и тарифах. Тоесть ЗЕ сделал для нее за год больше чем Парашенко за 5 лет. Но заметь я за ЗЕ не агитирую и на него не молюсь как вы петедрочеры за своего хозяина который вам повысил пенсии в 3-5 раз в ущерб большинству пенсионеров которые живут ниже прожиточного минимума.
показати весь коментар
22.05.2020 11:58 Відповісти
Кацапский бред
показати весь коментар
22.05.2020 11:24 Відповісти
Ооо, а дамочка татухами расписана... Там на грудях моторыло с гиви наверняка набиты... звезды, купола...
показати весь коментар
22.05.2020 09:47 Відповісти
Доживем ли мы до времени когда в Украине лад будет.?? Пидоров и гнид выжгут, и станет страна действительно страной Украинцев. Ну чем мы хуже прибалтов, чехов, поляков, ну где гордость и боль за страну, чтоб каждый был гражданином с гордостью заявляя и берег все достояния и честь державы. Слава Украине.
показати весь коментар
22.05.2020 09:49 Відповісти
Не доживём. Хуже - всем.
показати весь коментар
22.05.2020 12:41 Відповісти
14й-15й роки була надія. що нашим дітям не доведется воювати... Не сталося, нажаль треба набагато більше часу, москальська пліснява заразила не тільки покоління совка а також покоління 90х, тож нам складніше ніж полякам, чехам, прибалтам але зі "скрипом" но боротьба триває, вже більщість говорить з гордістю "Я Українець", усе буде Україна. Героям слава!
показати весь коментар
22.05.2020 13:45 Відповісти
нужно проверить Зеленского, Баканова и Ермака.. а нет ли у них паспортов ЛДНР, на случай бегства из Украины..
показати весь коментар
22.05.2020 09:49 Відповісти
Судейская мафия вряд-ли сдаст такой экземпляр... Очередной пшик... Вон убийцу кожару уже выпустили... Это ж не Кузьменко...
показати весь коментар
22.05.2020 09:49 Відповісти
Поетому в Укарине судам не доверяет 99% людей. Потому что судьи и прокуроры и есть преступники.
показати весь коментар
22.05.2020 10:02 Відповісти
Я ВСЕ революции об этом криком кричу, что эту банду нужно первыми строем на Качановку повести с полной конфискацией!!! За тем прокурврорв... и т.д...
показати весь коментар
22.05.2020 12:14 Відповісти
Це так у нас судді працюють. Хто не знає, скажу, що щоб перетнути лінію розмежування, треба встати у 5 годин, і у кращому випадку у 12-00 перетнеш кордон.
показати весь коментар
22.05.2020 09:50 Відповісти
А если раз в неделю , в выходной ?
показати весь коментар
22.05.2020 10:10 Відповісти
На выходной нет смысла туда ездить, так как это выброшенные на поездку 2 дня. То есть, только приехал, и сразу же обратно ехать (Это в лучшем случае).
показати весь коментар
22.05.2020 10:20 Відповісти
Всё равно нужно снимать квартиру , а выезжать не каждый день . А если ездила каждый день - тогда это странно .
показати весь коментар
22.05.2020 10:26 Відповісти
Вот и я говорю, что странно...
показати весь коментар
22.05.2020 11:27 Відповісти
так она не на маршрутке добиралась....а крученными перевозчиками у который ,,все на мази"
показати весь коментар
22.05.2020 11:42 Відповісти
Интересно Петя провел судебную рехворму и люстрацию. Как говорил Парашенко, если уволить всех судей-коррупционеров и преступников то они уйдут в боевики.
показати весь коментар
22.05.2020 09:53 Відповісти
А теперь представьте сколько ета тварь натворила беды. Сколько выдала фиктивных документов, сколько недвижимости украла, сколько боевиков легализировала. Поетому все суды на прифронтовой зоне должны быть закрыты. Преступников из даунбаса и боевиков возить на суды только в Киев и судить специальными проверенными судами.
показати весь коментар
22.05.2020 10:00 Відповісти
Правильно . Дело за малым - где взять честные , проверенные суды ? Это как сделать растворитель ,который будет растворять абсолютно всё . А в чём его хранить .
показати весь коментар
22.05.2020 10:15 Відповісти
Ты когда садишь картошку или дерево ты сначала вырываешь бурьян или садишь прямо в него? Улавливаешь мысль?
показати весь коментар
22.05.2020 10:31 Відповісти
Конечно . Только пока не видно , кто будет с сорняками бороться .
показати весь коментар
22.05.2020 10:38 Відповісти
Оперативно знайшли на шостому році війни.
показати весь коментар
22.05.2020 10:00 Відповісти
А тим часом вона як працювала суддею,так і далі працює собі...
показати весь коментар
22.05.2020 10:02 Відповісти
а морду,морду зачем скрывать,пусть хоть люди которых это чмо судили порадуются.
показати весь коментар
22.05.2020 11:48 Відповісти
Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в "ДНР" - Цензор.НЕТ 3669
показати весь коментар
22.05.2020 12:02 Відповісти
таких суддів 95% у т.ч. совкі і протеже регіоналів. йой ще + вовк-гніда(((
показати весь коментар
22.05.2020 13:54 Відповісти
Повесить на гилляке
показати весь коментар
22.05.2020 14:46 Відповісти
 
 