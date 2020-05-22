Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в "ДНР". ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила суддю одного з районних судів Донецької області, яка їздила на роботу з тимчасово окупованого Донецька за підробленими документами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чиновниця використовувала фальшивий паспорт для того, щоб приховати від керівництва держустанови факт постійного проживання на тимчасово непідконтрольній території регіону. Співробітники контррозвідки затримали суддю під час чергової спроби перетину контрольно-пропускного пункту "Новотроїцьке" за чужим ім’ям.

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Нині фігурантці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та можливих зв'язків чиновниці з представниками так званого "МДБ ДНР".