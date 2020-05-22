Контррозвідка СБУ виявила суддю з підробленим паспортом, яка приховувала своє проживання в "ДНР". ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки України викрила суддю одного з районних судів Донецької області, яка їздила на роботу з тимчасово окупованого Донецька за підробленими документами.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, чиновниця використовувала фальшивий паспорт для того, щоб приховати від керівництва держустанови факт постійного проживання на тимчасово непідконтрольній території регіону. Співробітники контррозвідки затримали суддю під час чергової спроби перетину контрольно-пропускного пункту "Новотроїцьке" за чужим ім’ям.
Нині фігурантці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та можливих зв'язків чиновниці з представниками так званого "МДБ ДНР".
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Главное легализацию инфы и документирование сделали.
Удачи в опросе.
Лично я, так бы и действовал. Дальше опрос, (в порядке 214 внесение в ЕРДР), допрос и понеслось по другим статьям..... УКУ.
а вот давече Володька сказал . цитирую " не все работавшие во времена президентства Виктора Януковича являются людьми беглого президента" ты хоть бы то что прэзэдэт твой говорит слушал . в основном он конечно пургу несет но иногда и у него умные мысли проскакивают . жаль что не часто
цитирую тебя " оставил (или назначил) судьей донецкую коллаборантку"
отвечаю выдержкой из закона Украины О судоустройстве и статусе судей
"судьи (судья) избираются собраниями судей этого суда по предложению председателя суда или по предложению любого судьи этого суда, если предложение председателя суда не было поддержано, на срок не больше трех лет и могут быть переизбраны повторно"
одел очки и не нашел в написанном ни одного слова про президента Украины