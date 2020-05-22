У травні через обстріли на Донбасі поранено шістьох дітей: це більше, ніж загалом від початку року, - ЮНІСЕФ

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) закликає сторони конфлікту на Донбасі припинити обстріли під час пандемії коронавірусної хвороби СOVID-19, оскільки це дедалі більше загрожує життю дітей.

Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, у Дитячому фонді ООН занепокоєні, що у час, коли діти та сім’ї обмежені у пересуванні через поширення COVID-19, посилення обстрілів призвело до численних дитячих жертв та пошкодження шкіл на початку травня.

"Життя близько 430 тис. дітей у зоні конфлікту, який триває вже понад шість років, стало ще нестерпнішим", - наголошується в заяві.

За даними організації, шестеро дітей були травмовані вдома внаслідок обстрілів, під які потрапили їхні селища у перший тиждень травня.

Так, в одному випадку важкі поранення дістали троє дівчаток: дві сестрички віком 7 та 10 років та їхня 7-річна подруга. Батько сестер розповів, що коли повернуся додому, то побачив своїх двох маленьких дочок і їхню подругу, залитих кров’ю, у ванній кімнаті.

"Вони так злякалися, що просто зайшли до ванної кімнати та чекали, поки їх хтось знайде", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНІСЕФ стурбована долею 42 тис. дітей, повернутих у сім'ї з інтернатів через карантин: їм може загрожувати жорстоке поводження

У ЮНІСЕФ наголосили, що загалом від початку 2020 року жертвами обстрілів стали 10 дітей.

"Лише за перший тиждень травня зафіксовано шість випадків. Це вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року", - зазначили у фонді.

Також від початку цього року було зафіксовано дев'ять атак на школи, до того ж п'ять із них - лише у квітні.

Зокрема, під час одного з інцидентів 17-річна дівчина, яка перебувала на подвір’ї своєї школи, дістала поранення осколками. Дитячий фонд ООН зауважує, що це попри те, що в листопаді 2019 року Україна стала 100-ю країною - підписантом Декларації про безпеку шкіл, узявши на себе зобов’язання захищати права дітей на освіту під час конфлікту.

"Обурює, що діти та сім'ї на сході України не лише змушені жити в умовах суворих обмежувальних заходів, як і інші сім’ї по всій Європі, а й відчувають постійну загрозу можливих обстрілів. Після більш ніж шести років нищівного конфлікту діти та родини на сході України гостро потребують миру. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися домовленостей про припинення вогню", - наголосила регіональна директорка ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

Водночас у фонді нагадали, що через пандемію навчальний рік в Україні завершиться дистанційно, тож багато дітей, які живуть поблизу лінії розмежування - там, де бойові дії найбільш інтенсивні, - не матимуть змоги продовжити навчання через обмежений доступ до інтернету та відсутність необхідного технічного обладнання.

У Дитячому фонді ООН зазначили, що емоційна травма, спричинена обмеженням вільного пересування, закриттям шкіл та ізоляцією, посилить стрес, високий рівень якого і без того властивий вразливим дітям у громадах уздовж лінії зіткнення.