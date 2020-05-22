Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік. ІНФОГРАФІКА
Державна прикордонна служба направила зацікавленим центральним органам виконавчої влади проєкт розпорядження Кабінету міністрів про внесення змін до Плану заходів проєкту "Стіна", яким передбачено завершення будівництва на кордоні з Російською Федерацією в 2025 році.
Про це йдеться в листі Держприкордонслужби на запит експертної організації StateWatch, пише Цензор.НЕТ.
Необхідність продовження термінів виконання Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону прикордонники пояснюють скороченням фінансування, а також зростанням вартості будівельних матеріалів, робіт і послуг.
У 2014 році Арсеній Яценюк анонсував початок зведення фізичного кордону між Україною і Російською Федерацією. Будівництво мало завершитися в 2018 році, проте терміни продовжили до 2021 року. Зараз планується перенесення реалізації проекту "Стіна" ще на 4 роки, тобто до 2025 року.
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