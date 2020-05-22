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Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік. ІНФОГРАФІКА

Завершення будівництва

Державна прикордонна служба направила зацікавленим центральним органам виконавчої влади проєкт розпорядження Кабінету міністрів про внесення змін до Плану заходів проєкту "Стіна", яким передбачено завершення будівництва на кордоні з Російською Федерацією в 2025 році.

Про це йдеться в листі Держприкордонслужби на запит експертної організації StateWatch, пише Цензор.НЕТ.

Необхідність продовження термінів виконання Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону прикордонники пояснюють скороченням фінансування, а також зростанням вартості будівельних матеріалів, робіт і послуг.

У 2014 році Арсеній Яценюк анонсував початок зведення фізичного кордону між Україною і Російською Федерацією. Будівництво мало завершитися в 2018 році, проте терміни продовжили до 2021 року. Зараз планується перенесення реалізації проекту "Стіна" ще на 4 роки, тобто до 2025 року.

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Завершення будівництва Стіни на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5939) кордон (4751)


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Топ коментарі
+17
А зебилам и АдиннароТовцам похер. Им бы только Сеню обгадить...
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22.05.2020 10:09
+15
У этой власти сокращены все расходы,связанные с защитой Украины .Но в этом Яценюк,конечно,виноват
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22.05.2020 10:12
+14
А что ожидать от ЗЕБЕБИКОВ , если у них все жёны с РОССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ
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22.05.2020 10:14
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Так вы определитись: или Яценюк разворовал?Или "пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг"?))
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22.05.2020 10:07 Відповісти
А зебилам и АдиннароТовцам похер. Им бы только Сеню обгадить...
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22.05.2020 10:09 Відповісти
так а ти подивися - нічого не можуть закінчити з того, що інші перед ними почали.
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22.05.2020 11:14 Відповісти
Ну ШО?! Хто там на Сєню бочку котив?
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22.05.2020 10:08 Відповісти
Возвращайте Сеню взад в премьеры! Наговорили на него люди нехорошие.
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22.05.2020 10:10 Відповісти
Я все время говорил. Лучшего премьера чем Сеня в Украине никогда небыло. По этому и сожрали ссуки православные вместе с барыгами...
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22.05.2020 10:12 Відповісти
Петиция о его возврате висит. Всего 30 подписей ...
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22.05.2020 10:34 Відповісти
многовато что то.
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22.05.2020 11:18 Відповісти
"многовато что то" - це кількість твоїх мізків...
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22.05.2020 13:18 Відповісти
У этой власти сокращены все расходы,связанные с защитой Украины .Но в этом Яценюк,конечно,виноват
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22.05.2020 10:12 Відповісти
Зачем она вообще нужна, если посредине дыра в 400 километров? Это как с двух берегов гнать плотину, а посредине оставить зазор в сотни метров.
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22.05.2020 10:12 Відповісти
Нет, тут ты не прав. Сейчас это линия фронта, но вскоре эта линия передвинется к этим 400 км и тогда достроим и там.
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22.05.2020 10:14 Відповісти
ой, вспомнили стену Кролика от кроликов!)))
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22.05.2020 10:13 Відповісти
А что ожидать от ЗЕБЕБИКОВ , если у них все жёны с РОССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ
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22.05.2020 10:14 Відповісти
- до какого года?
Завершение строительства "Стены" на границе с РФ хотят перенести на 2025 год - Цензор.НЕТ 2900

..
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22.05.2020 10:20 Відповісти
зачем квартальным уродам стена с **********? куда они будут бежать после того, как зеленую плесень выбросят на мусорник?
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22.05.2020 10:21 Відповісти
Линия Мажино доказала свою непригодность
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22.05.2020 10:26 Відповісти
А линия Маннергейма?
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22.05.2020 10:31 Відповісти
Если ток не пускать по ней, то толку почти ноль. Пару зажаренных кацапов очень бы украсили ее.
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22.05.2020 10:32 Відповісти
Не долго мучилась старушка
В высоковольтных проводах,
Ее обугленную тушку
Нашли тимуровцы в кустах.
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22.05.2020 10:46 Відповісти
Толк есть, потому как граница с азиопским Мородором должна быть чётко обозначена, чего не было сделано с 1991 вплоть до 2013 года. А обустройство границы и её укрепление должно проходить постоянно.
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22.05.2020 11:17 Відповісти
При совке, усреднённая стоимость, обустройства инженерных сооружений одного километра ГГ
стоила дурных денег, под лям. И под развал они были в аховом состоянии, практически везде.
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22.05.2020 10:32 Відповісти
Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік - Цензор.НЕТ 7979
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22.05.2020 10:44 Відповісти
Короче, еще 5 лет можно красть!
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22.05.2020 10:46 Відповісти
там надо не сеточную стену строить, а толстую железобетонную с дотами мощными с системами сканеров в нескольких режимах виденья с системой ИИ распознающей все, что передвигается. С созданием перед стеной рыхлой поверхности, чтобы в случае наступления, чтобы туда подавалась вода и танки противника тонули в этих болотах. С множественными вооружениями вдоль стены со всеми видами пушек на модулях, как корабельных всех видов. Можно башни от танков в стену вмонтировать еще и с броней толще, чем у танков и можно еще делать на фугасах пушки самого большого калибра. ПВО нужно мощную создавать покрывающую всю границу и готовую к любой атаке. Линию Зигфрида еще перед болотами выстроить! И нужно привлекать на строительство солдатов срочников. Границы Украины должны быть крепостью не преступной! Еще нужно выстраивать 3 уровня защиты, как было в самой неприступной Константинопольской защите. Что идет стена, потом за ней насыть со стороны города до верха стены и потом еще одна стена и тоже насыть до верха со стороны города, как ступеньки только огромные. и эта защита считается самая выдающаяся за всю историю человеческих укреплений. Ее никто не смог пройти при огромном количестве попыток.
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22.05.2020 10:49 Відповісти
https://censor.net/user/463014 Во-первых, такие укрепления Украина не потянет из-за дороговизны. Во-вторых, укрепрайоны показали свою неэффективность во время ВМВ. В-третьих, Украина окружена Рашкой с востока, юга, с юго-запада и юго-востока. Поэтому укрепления надо строить везде, но это бред. Так как война позиционная, то строить надо только на линии фронта.
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22.05.2020 11:03 Відповісти
А помечтать?
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22.05.2020 11:11 Відповісти
протяженность стены 2 тысяч км. стоимость стены бетонной мощной обойдется в 5-7 миллиардов долларов! Если разбить эту сумму на не один год, а на лет 7, то для Украины эта сумма вполне по плечам! разрыхленную местность перед стеной для подачи туда воды, чтобы в случае наступления создать болота, чтобы тонули танки - это вообще обойдется не дорого только трубы проложить и подать туда воду - это не большие деньги! Линию Зигфрида можно даже и не строить или отложить! Сканеры и ПО для ИИ - это наши айтишники обеспечат и в относительности масштабности бюджета за небольшие деньги и деньги пойдут в экономику Украины! Насыпи тракторами со стороны Украины сделать до высоты стены - это затраты только на зарплаты трактористов и бензин - это относительно тоже не дорого! И все разбить на поэтапную работу и не на один год! ПВО у Украины сейчас 2 видов разные предприятия предлагают создавать и совместно с странами НАТО. Со стороны Крыма и Беларуси не нужны мощные Укрепления! Потому что Украинские ракеты могут в 1 миг разнести Крымский мост и отрезать его от России и также в миг ракеты могут потопить весь флот ржавый России в Крыму! Дальше отрезанный Крым можно, как осадой взять, отрезав все пути доставки продовольствия и истощенные русские войска, что туда Путин пригнал - они сами сдадутся в плен! По воде граница с РФ тоже при любом наступлении будет ракетами уничтожена, а кто доберется будет добит пехотой! Украине главное строить стену только с востока по сухопутной части! И там еще будет возможно меньше по км стена в силу природных препятствия, которые сработают тоже в пользу!
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22.05.2020 11:51 Відповісти
https://censor.net/user/463014 5- 7 миллиардов лучше потратить на армию, а не тратить на проекты 19-20 вв. Никакая стена, не поможет, в современной войне. Ни линия Мажино, ни линия Маннергейма, ни линия Сталина не остановили никого. Любой город может стать крепостью, любой населенный пункт.
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22.05.2020 11:58 Відповісти
ты подозрительно не хочешь стены, ты не кремлебот часом??? и Линия Манергейма как рас таки с спасла Финляндию! От большой навалы никакая стена не спасет, но она создаст большие потери для врага и выиграет много времени! И хорошо защищенную стену штурмовать не любой командир решиться штурмовать ибо будет понимать, что взять стену получится только Пирровой победой! Вообще я на 85% уверен, что Россия никогда не решиться на полномасштабную войну с Украиной! Потому что во первых США заявили, что они введут такие санкции против России, что экономика России рухнет и за 3 дня объявлен будет дефолт! Во вторых удержать никого не сможет на такой большой территории, как Украина и всюду будут партизаны и враждебное население и будут и травить и убивать из под тишка и так далее - это скорее будет третье, а второе у Украины большие человеческие ресурсы для дачи отпора врагу и в Армию смогут при необходимости мобилизовать не один миллион человек и не только мужчин, а и бабы у нас тоже еще те амазонки есть! Могут и снайпершами быть и т.д. Та даже слушал наших физиков и они говорят, что могут восстановить ядерный статус Украины за пол года! Эти физики еще при СССР ядерное вооружение строили и знают что говорят - высококачественные специалисты - физики-ядерщики! Предприятия тоже есть, которые ракеты быстро создадут! И еще много факторов, которые большой войны не допустят! ИМХО. Сейчас войны будут вестись большие - это только экономические и прочие из степени Холодной войны. Но маленькие государства РФ конечно способна поглощать, а большие только пытаться кусками отхапать, да и то не сможет их переварить и будут санкции усиливать, что эти кусочки только будут отравлять РФ, от чего весь ее организм будет умирать и в итоге развалится РФ, как СССР. Когда денег станет крайне мало, тогда регионы РФ полыхнут! Ибо Россия создавалась, как Империя из многих стран и это не один народ и многие народы мечтают отвалить от РФ в независимое плаванье! А плюс еще многие внешние игроки будут помогать этому произойти! Стена надо хорошая все ровно, чтобы не проникали враги и ее нужно строить крутую, но можно это строительство растянуть на много времени, чтобы было не накладно!
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22.05.2020 13:31 Відповісти
Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік - Цензор.НЕТ 3111 https://censor.net/user/463014 Ти ,я бачу, не просто недорозвинений, а ще й психічно хворий. Звідки ти набрався цього лайна, про стіну? Передивився "Игру престолов"? Так теж стіну взяли приступом. Ти, мало того, що не знаєш історії, так ще й живеш в ілюзорному світі. Ну, живи і лікуйся.
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22.05.2020 16:01 Відповісти
так щас самальоти, вєртальоти, діріжбублі - нікакая стєна нє поможет. А сєтка хоть бєшених ліс остановіт
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22.05.2020 11:18 Відповісти
Зачем такие сложности? Вдоль фронта наступающих танков или пехоты полетает ракета, выпускающая пенообразователь, образующий полосу липкой пены диаметром 3-4 метра. если танк туда заедет - заглохнет и ослепнет. Если даже экипаж втянет внутрь оптические приборы для протирки-замены, затянется часть липкой пены (будут как мухи в паутине), а новый прибор высовывать смысла нет - в слой пены попадет, да и решетки движка чистить надо. Танкам стрелять в пену прямой наводкой смысла нет. Разве что УР-77 «Метеорит» известная как "Змей Горыныч" поможет, или артподготовка противника, но это все весьма дорого и долго - фактор внезапности теряется.
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22.05.2020 11:40 Відповісти
хвантастіка!
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22.05.2020 12:01 Відповісти
Это разработки нелетальных средств ведения боевых действий. Довольно модная тема на Западе. Видел фото, где чуть бльше 1 кг липучки вывело пехотинца в спец костюме из строя. Чем больше бедняга пытался очиститься, тем хуже была ситуевина.
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22.05.2020 12:19 Відповісти
Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік - Цензор.НЕТ 6329
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22.05.2020 12:54 Відповісти
Эх, молодежжж! (с)
Завершення будівництва "Стіни" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік - Цензор.НЕТ 4617
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22.05.2020 13:03 Відповісти
Так сетка рабица сгниет к тоиу времени.....
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22.05.2020 11:14 Відповісти
із нєржавєйкі дєлать. Большую кролічью стєну
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22.05.2020 11:20 Відповісти
Нержу скиздят. Можно электрохимзащиту замутить, минус на забор, плюс на закопанную железяку. Полезут воровать - организовать скачек напряжения.
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22.05.2020 11:37 Відповісти
а ше оті міни, шо їх унічтожают лімонамі, висипать вдоль рва
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22.05.2020 12:00 Відповісти
Бездонний проект казнокрадства. Більше пекла.
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22.05.2020 11:25 Відповісти
так зеленые мечтают про адиннарот
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22.05.2020 11:39 Відповісти
А к тому году паРаша ещё будет существовать, что ли???
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22.05.2020 11:40 Відповісти
Ров должен быть не менее 3 метров шириной и 3 метров глубиной!
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22.05.2020 12:19 Відповісти
И крокодилов туда надо запустить.
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22.05.2020 12:24 Відповісти
Надо вывести морозоустойчивых крокодилов или ров зимой подогревать...
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22.05.2020 14:00 Відповісти
Пишите правильно, курятник обнесенный сеткой, какая в ......... стена, да еще великая. Деньги на ветер, часть, остальное кому то в карман.
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22.05.2020 12:45 Відповісти
 
 