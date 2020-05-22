У ЗСУ за добу виявлено три нові випадки COVID-19: хворіють 48 осіб, вилікувалися - 85, померли - 2, - командування Медсил

У Збройних силах України станом на ранок 22 травня підтверджено ще 3 нові випадки коронавірусу, водночас одужали від COVID-19 вже 85 осіб.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 22 травня в Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 85 осіб і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

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Так, за минулу добу зареєстровано три нові випадки COVID-19.

Двоє військовослужбовців перебувають на стаціонарному лікуванні в Рівненському військовому госпіталі, ще один співробітник ЗСУ (Чернівецька область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Зазначається, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 243 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, - 17 осіб.