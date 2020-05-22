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11 областей України та м. Київ не готові до другого етапу зняття карантинних обмежень, - МОЗ. ПЕРЕЛІК
Станом на 22 травня 11 областей України та м. Київ не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті МОЗ, опубліковані 22 травня.
Так, згідно з даними відомства, до подальшого зняття обмежень не готові такі області: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька. Також не готове і м.Київ.
Нагадаємо, станом на ранок 22 травня в Україні зафіксовано 442 нові випадки COVID-19: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб.
Топ коментарі
+8 Frol Fedoroff
показати весь коментар22.05.2020 10:29
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар22.05.2020 10:52
+5 МК #469874
показати весь коментар22.05.2020 10:25
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В магазинах в масках?
В маршрутках в масках?
Ви тупі тварюки,які не здатні бачити брехню від змі. Ви тупі тварюки є золотою жилою для влади - тому що ви сліпо вірите всьому, що говорять олігархічні змі. Ви- тупе стадуо овець. Всі коронапсихозні в намордниках - це тупе стадо овець яке дійсно приречене бути відведеним на забій.
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