11 областей України та м. Київ не готові до другого етапу зняття карантинних обмежень, - МОЗ. ПЕРЕЛІК

Станом на 22 травня 11 областей України та м. Київ не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті МОЗ, опубліковані 22 травня.

Так, згідно з даними відомства, до подальшого зняття обмежень не готові такі області: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька. Також не готове і м.Київ.









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Нагадаємо, станом на ранок 22 травня в Україні зафіксовано 442 нові випадки COVID-19: загалом - 20 148, летальних - 588, одужали 6585 осіб.