Із 1 червня будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що під час наступного етапу пом'якшення карантину, з 1 червня, будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми ухвалюємо рішення щодо того чи іншого пом'якшення на різних етапах виходу з карантину, ми, в тому числі, дивимося на епідемічну ситуацію, яка є в різних країнах світу", - пояснив Степанов.

"Наступний етап у нас починається 1 червня. Починаючи з 1 червня в країні буде відновлено роботу фітнес-центрів. Також будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту", - зазначив Степанов.

Також читайте: 11 областей України та м. Київ не готові до другого етапу зняття карантинних обмежень, - МОЗ. ПЕРЕЛІК