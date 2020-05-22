5 884 4
Із 1 червня будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що під час наступного етапу пом'якшення карантину, з 1 червня, будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту.
Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ми ухвалюємо рішення щодо того чи іншого пом'якшення на різних етапах виходу з карантину, ми, в тому числі, дивимося на епідемічну ситуацію, яка є в різних країнах світу", - пояснив Степанов.
"Наступний етап у нас починається 1 червня. Починаючи з 1 червня в країні буде відновлено роботу фітнес-центрів. Також будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту", - зазначив Степанов.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vasily G
показати весь коментар22.05.2020 10:30 Відповісти Мені подобається 0
Ali Hasan
показати весь коментар22.05.2020 10:42 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Деев
показати весь коментар22.05.2020 11:38 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Дидовик
показати весь коментар22.05.2020 12:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль