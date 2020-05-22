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Новини Коронавірус і карантин
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Із 1 червня будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту, - Степанов

Із 1 червня будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що під час наступного етапу пом'якшення карантину, з 1 червня, будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми ухвалюємо рішення щодо того чи іншого пом'якшення на різних етапах виходу з карантину, ми, в тому числі, дивимося на епідемічну ситуацію, яка є в різних країнах світу", - пояснив Степанов.

"Наступний етап у нас починається 1 червня. Починаючи з 1 червня в країні буде відновлено роботу фітнес-центрів. Також будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту", - зазначив Степанов.

Також читайте: 11 областей України та м. Київ не готові до другого етапу зняття карантинних обмежень, - МОЗ. ПЕРЕЛІК

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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суперкрила -о о
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22.05.2020 10:30 Відповісти
Але чи буде тепер відпустка ще невідомо.
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22.05.2020 10:42 Відповісти
с межобластными - зря торопитесь
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22.05.2020 11:38 Відповісти
Это почему? Еще дома посидеть захотелось?
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22.05.2020 12:45 Відповісти
 
 