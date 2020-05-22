За добу ще три прикордонники захворіли на COVID-19, - Держприкордонслужба

Станом на 22 травня в результаті тестування військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 37 позитивних ПЛР-тестів. За минулу добу коронавірус діагностовано у трьох прикордонників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Минулої доби за результатом проведених тестів підтверджено два нові випадки захворювання у Києві та один у Чернівецькій області.

Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужало 13, ще 24 особи продовжують лікуватися – 5 стаціонарно, 19 – амбулаторно", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під контролем медиків наразі перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, а також деякі ізольовані в підрозділах та обсерваторах.

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"Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання", - сказано в повідомленні.