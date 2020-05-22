У РФ за добу зафіксовано рекордні 150 смертей від COVID-19, загалом понад 326 тис. інфікованих

Добовий приріст кількості нових хворих на COVID-19 у Росії залишається приблизно на одному рівні третю добу поспіль, кількість смертей на добу - найбільша за весь період коронавірусної ситуації в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Виявлено 8894 нові випадки зараження коронавірусом у 84 регіонах, з них у 42,2% не було клінічних проявів хвороби. Наростаючим підсумком у країні зареєстровано 326 448 випадків коронавірусної інфекції.

Зафіксовано 150 летальних випадків, загалом від ускладнень померли вже 3249 осіб. Одужали за добу 7144 пацієнти, всього вилікувалися 99 825.

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