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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість ПЛР-тестів на COVID-19 збільшать за рахунок лабораторій ВІЛ-центрів та Держпродспоживслужби: сьогодні буде ухвалено необхідне рішення, - Степанов

Кількість ПЛР-тестів на COVID-19 збільшать за рахунок лабораторій ВІЛ-центрів та Держпродспоживслужби: сьогодні буде ухвалено необхідне рішення, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір збільшити кількість ПЛР-тестувань на коронавірус, проводити їх у лабораторіях ВІЛ-центрів та Держпродспоживслужби.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресконференції в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Нині кількість ПЛР-тестувань, які ми проводимо за день, коливається від 8 до 9 тис. Це ті можливості і потужності наших лабораторій, які зараз задіяні. Але в нас є стратегія розширення ПЛР-тестувань. Ми домовилися, щоб проводити ПЛР-тестування на обладнанні в лабораторіях, встановлених у центрах боротьби з ВІЛ. Зараз відбувається налаштування цього обладнання, і ми починаємо проводити тестування. Також ми звернулися до Держпродспоживслужби, щоб на встановленому в їхніх лабораторіях обладнанні ми теж могли почати тестувати ПЛР. Гадаю, що сьогодні буде ухвалено відповідне рішення, і ми почнемо тестування в їхніх лабораторіях", - сказав він, додавши, що раніше МОЗ зміг за півтора місяця наростити кількість ПЛР-тестувань із 700 тестів на добу до майже 9 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ запровадило в Україні тестування на антитіла до коронавірусу

Міністр додав, що також буде впроваджуватися ІФА-тестування, проте для постановки діагнозу, як і раніше, використовуватимуться лише ПЛР-тести.

"Що стосується ІФА-тестування, то лабораторії встановлені майже у всіх багатопрофільних лікарнях, в тому числі і в районних. Алгоритм, кому саме і за яких обставин проводять ІФА-тестування, був затверджений Міністерством охорони здоров'я. Ми закуповуватимемо ці тести централізовано, крім того, їх мають закуповувати децентралізовано - це може зробити будь-яка лікарня, район або область", - зазначив міністр.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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22.05.2020 10:50 Відповісти
Госпродпотребслужбы...?А кто взятки платить будет ---- МОЗ ? Эта структура никогда без них не работала
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22.05.2020 10:54 Відповісти
о, за рахунок госпотреб ... це будуть плутать з рибою і м"ясом пробірки. буде круче чим у отого президента, що манго на тест віддав. )))))
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22.05.2020 11:08 Відповісти
Из-за баранавируса у нас побеждены и вич,и туберкулёз,и рак.Шах и мат короче.
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22.05.2020 11:36 Відповісти
Тут же показатели заболеваемости вырастут за пределы нормы для смягчения карантина. И... Опять здравствуй, суровый режим! Так они видно планируют.
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22.05.2020 11:56 Відповісти
"Количество ПЦР-тестов на COVID-19 увеличат за счет лабораторий ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы" - На утро 22 мая зафиксированы 442 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 20 148, летальных - 588. -
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
...
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22.05.2020 12:07 Відповісти
Тот же Комаровский давно уже говорил, что нужно смотреть именно отношение количества выявленных случаев к общему количеству протестированных. Только такой показатель имеет хоть какой-то смысл! Иначе: ноль тестов - все ГУД, протестировали все население - УЖАС-УЖАС.
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22.05.2020 12:10 Відповісти
Це рішення можна було прийняти ще два місяці тому. Динозаври якісь.
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22.05.2020 12:22 Відповісти
 
 