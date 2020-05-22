Кількість ПЛР-тестів на COVID-19 збільшать за рахунок лабораторій ВІЛ-центрів та Держпродспоживслужби: сьогодні буде ухвалено необхідне рішення, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір збільшити кількість ПЛР-тестувань на коронавірус, проводити їх у лабораторіях ВІЛ-центрів та Держпродспоживслужби.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресконференції в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Нині кількість ПЛР-тестувань, які ми проводимо за день, коливається від 8 до 9 тис. Це ті можливості і потужності наших лабораторій, які зараз задіяні. Але в нас є стратегія розширення ПЛР-тестувань. Ми домовилися, щоб проводити ПЛР-тестування на обладнанні в лабораторіях, встановлених у центрах боротьби з ВІЛ. Зараз відбувається налаштування цього обладнання, і ми починаємо проводити тестування. Також ми звернулися до Держпродспоживслужби, щоб на встановленому в їхніх лабораторіях обладнанні ми теж могли почати тестувати ПЛР. Гадаю, що сьогодні буде ухвалено відповідне рішення, і ми почнемо тестування в їхніх лабораторіях", - сказав він, додавши, що раніше МОЗ зміг за півтора місяця наростити кількість ПЛР-тестувань із 700 тестів на добу до майже 9 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ запровадило в Україні тестування на антитіла до коронавірусу

Міністр додав, що також буде впроваджуватися ІФА-тестування, проте для постановки діагнозу, як і раніше, використовуватимуться лише ПЛР-тести.

"Що стосується ІФА-тестування, то лабораторії встановлені майже у всіх багатопрофільних лікарнях, в тому числі і в районних. Алгоритм, кому саме і за яких обставин проводять ІФА-тестування, був затверджений Міністерством охорони здоров'я. Ми закуповуватимемо ці тести централізовано, крім того, їх мають закуповувати децентралізовано - це може зробити будь-яка лікарня, район або область", - зазначив міністр.