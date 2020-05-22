За добу на Київщині зафіксували 28 випадків COVID-19, всього 1344 інфікованих, - ОДА
За час пандемії коронавірусу в Київській області одужали 260 осіб, серед них 23 дитини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
За даними Київського обласного лабораторного центру, станом на 10:00 офіційно підтверджено 1344 випадки захворювання на коронавірус (в т.ч. 112 дітей і 242 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу - 28.
З них на стаціонарному лікуванні - 209, на самоізоляції - 1107 людей.
Одужали 260 осіб (в т.ч. 23 дітей).
За час пандемії померло 30 осіб.
За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3997 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 56 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 6182 контактними особами.
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