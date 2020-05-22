За добу на Київщині зафіксували 28 випадків COVID-19, всього 1344 інфікованих, - ОДА

За час пандемії коронавірусу в Київській області одужали 260 осіб, серед них 23 дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За даними Київського обласного лабораторного центру, станом на 10:00 офіційно підтверджено 1344 випадки захворювання на коронавірус (в т.ч. 112 дітей і 242 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу - 28.

З них на стаціонарному лікуванні - 209, на самоізоляції - 1107 людей.

Одужали 260 осіб (в т.ч. 23 дітей).

За час пандемії померло 30 осіб.

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За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3997 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 56 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6182 контактними особами.