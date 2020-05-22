УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10397 відвідувачів онлайн
Новини
1 109 5

За два місяці інспектори з паркування виписали штрафів на 4,6 млн грн, - КМДА

За два місяці інспектори з паркування виписали штрафів на 4,6 млн грн, - КМДА

За останні два місяці евакуйовано 8539 транспортних засобів, які суттєво перешкоджали руху. Інспектори з паркування за цей час винесли 9168 постанов на загальну суму штрафів 4 666 750 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Найбільше порушників штрафували за парковку автомобіля на пішохідному переході – 54% від загальної кількості постанов, винесених за травень. Серед інших – паркування на смузі громадського транспорту, виїздах із прилеглих територій, паркування на перехрестях, зупинках громадського транспорту.

"Постійними локаціями відпрацювання інспекції з паркування є лікарні, що забезпечують боротьбу з коронавірусом i виїзди швидкої. Також особлива увага приділяється смугам громадського транспорту і пішохідним переходам. Зараз ми продовжуємо працювати над запровадженням у Києві автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг із паркування. Ця система дасть змогу в рази збільшити перевірку оплати паркування, що принесе значні надходження до міського бюджету та дисциплінує водіїв", – повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко звільнив відповідального за столичні парковки. ДОКУМЕНТ

Автор: 

КМДА (2365) паркування (292) штраф (1856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в США еще жоще! только еще бы сделали побольше стоянок. Нужно все новые дома строить с удобными подземными парковками!
показати весь коментар
22.05.2020 11:02 Відповісти
а казали, карантин був.
показати весь коментар
22.05.2020 11:05 Відповісти
Не знаю кому они их там выписывают, но ежедневно наблюдаю, как разные фуры и микроавтобусы паркуют рядом с пешеходными переходами.
А потом пишут, что пешеход внезапно выскочил под автомобиль и погиб на пешеходном переходе.
Так, если бы у пешехода и водителя был нормальный обзор, то первый бы не выскочил, а второй успел бы вовремя притормозить.
Одна показуха.
показати весь коментар
22.05.2020 11:08 Відповісти
Если бы количество выписанных штрафов равнялось реальному количеству нарушений, Украина бы буквально за пару лет стала одной из богатейших стран Европы.
показати весь коментар
22.05.2020 11:14 Відповісти
Виписали - це добре. Ви їх отримали?
показати весь коментар
22.05.2020 12:12 Відповісти
 
 