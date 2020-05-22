За два місяці інспектори з паркування виписали штрафів на 4,6 млн грн, - КМДА

За останні два місяці евакуйовано 8539 транспортних засобів, які суттєво перешкоджали руху. Інспектори з паркування за цей час винесли 9168 постанов на загальну суму штрафів 4 666 750 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Найбільше порушників штрафували за парковку автомобіля на пішохідному переході – 54% від загальної кількості постанов, винесених за травень. Серед інших – паркування на смузі громадського транспорту, виїздах із прилеглих територій, паркування на перехрестях, зупинках громадського транспорту.

"Постійними локаціями відпрацювання інспекції з паркування є лікарні, що забезпечують боротьбу з коронавірусом i виїзди швидкої. Також особлива увага приділяється смугам громадського транспорту і пішохідним переходам. Зараз ми продовжуємо працювати над запровадженням у Києві автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг із паркування. Ця система дасть змогу в рази збільшити перевірку оплати паркування, що принесе значні надходження до міського бюджету та дисциплінує водіїв", – повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Осипов.

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