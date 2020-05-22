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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарні першої та другої хвилі в Чернівецькій області вже заповнені, - заступник голови МОЗ Микичак

Лікарні першої та другої хвилі в Чернівецькій області вже заповнені, - заступник голови МОЗ Микичак

У Чернівецькій області визначені для прийому хворих з COVID-19 лікарні першої та другої хвилі вже заповнені.

Про це на брифінгу 22 травня сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У кожній області є визначені лікарні Департаментом охорони здоров'я. Вони погоджені з МОЗ, ці лікарні для хворих на коронавірус. У нас у різних областях є різна ситуація. Наприклад, Чернівецька область, де лікарні першої хвилі, другої хвилі лікарні заповнені, а є області, де захворюваність є достатньо низькою", - сказала вона.

Микичак зазначила, що у різних областях різна кількість визначених лікарень для хворих на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу 63 нові випадки COVID-19, - ОДА

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у четвер, 21 травня, відвідали з робочою поїздкою Чернівецьку область.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області - 65, Чернівецькій - 63 та м. Київ - 47.

Автор: 

лікарня (1357) Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Это всё "дурантин и змова ж*домассонов, маска - намордник для рабов". Всё правильно, идиоты?
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22.05.2020 11:16
+2
Ага, якраз пора скасовувати карантин
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22.05.2020 11:19
+2
Никита, дам подсказку - головой можно не только кушать, а и думать, хотя бы раз за день, ежели, конечно, не напряжно. Очередной "мыслитель", мнящий остальных за идиотов на основании своего же слабоумия. Или просто рюззотролль из-за поребрика.
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22.05.2020 11:32
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Это всё "дурантин и змова ж*домассонов, маска - намордник для рабов". Всё правильно, идиоты?
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22.05.2020 11:16 Відповісти
Ага, якраз пора скасовувати карантин
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22.05.2020 11:19 Відповісти
Никита, дам подсказку - головой можно не только кушать, а и думать, хотя бы раз за день, ежели, конечно, не напряжно. Очередной "мыслитель", мнящий остальных за идиотов на основании своего же слабоумия. Или просто рюззотролль из-за поребрика.
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22.05.2020 11:32 Відповісти
він стисло перелічив аргументацію кремлєботів та троллів Co-idiots.
То що не так?
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22.05.2020 19:17 Відповісти
нагла брехня. лікарні порожні так як і по всій Україні.так і по цілому світу .
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22.05.2020 11:32 Відповісти
"Лікарні першої та другої хвилі в Чернівецькій області вже заповнені, - заступник голови МОЗ Микичак" - прийдеться вас трамбувати у медзаклади спеціального профілю,де всі палати №6!
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22.05.2020 11:32 Відповісти
Там вертолёты Авакова дежурят и должны развозить больных по другим регионам,где нагрузка на врачей меньше.Мы- Украина и Санжар не должно быть!Хотя честно ,единственное спасение-тотальный масочный режим и дистанция.За ненадлежащее ношение масок нужен админштраф в тысячи две на первый раз.Всё должно работать,но масочный режим ,дистанция.Я лично за полтора месяца ни разу не менял китайскую маску, купленную на стройку еще несколько лет назад за копейки.Я её замачивал растворе жидкого мыла для рук,оставлял на ночь,потом интенсивно, но нежно полоскал до полного исчезновеия запаха и вывешивал сушиться на солнце.При ношении я брызгал пшикалкой с перекисью на маску,под маску на руки и лицо.Прошло 2 месяца,а на закупы я хожу регулярно , пока Бог миловал.Правда ,брови стали обесцвеченные.
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22.05.2020 11:39 Відповісти
Вертолет только один,больных реально негде лечить и некому по большому счету - многие врачи или уволились или сами заболели.Есть врачи-добровольцы с Днепра - им большой респект,также респект Филатову от Черновцов за выделенную машину скорой помощи!
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22.05.2020 11:52 Відповісти
Больницы заполнены и уже давно - тут живу и ситуацию знаю...и то в больничку положат только в тяжелых случаях,а остальные лечатся дома.В городе мест нет - думали по районам лечить больных на базе райбольниц но там ситуация такая же - как минимум в одной из районок нет даже воды в инфекционном отделении. За позавчера умерло пять человек,за вчера-сегодня пока нет инфы. Так что ситуация действительно тяжелая - и идиоты те кто считает коронавирус нае...ловом и выдумкой - это мое мнение. Берегите себя для своего же блага!
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22.05.2020 11:47 Відповісти
Нет слов.одни матюки к верховной власти!Мы одна страна,а область бросили на растерзание эпидемии.Это действительно преступление! У нас в Черновцах маленькая Италия и Нью-йорк и всем -по барабану!Все топчутся в песочницах за мнимую зраду,а люди мрут .Тихо мрут брошенные родной страной!
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22.05.2020 12:03 Відповісти
Шо ? І поїздка такої моцної делегації не допомогла ? Вірус не відступив навіть перед міністром МВС ?
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22.05.2020 12:25 Відповісти
І...? посєтілі...І? І ЩО? "Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг, 21 мая, посетили с рабочей поездкой Черновицкую областьИсточник: https://censor.net.ua/n3197276 " посєтітєлі... Аваков і Нємчінов особо... хоча всі троє.
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22.05.2020 16:53 Відповісти
 
 