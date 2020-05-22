Україна очікує рішення трибуналу в справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів на початку 2023 року - Єнін. ВIДЕО

Україна очікує рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі наприкінці 2022 - на початку 2023 року, заявив заступник міністра закордонних справ України, агент України в міжнародних судових інстанціях у справах проти Росії Євгеній Єнін.

"Рішення про подальший перебіг розгляду ухвалюватиме саме арбітражний трибунал, який може, відповідно, або розділити процес на дві стадії: юрисдикційну і по суті, або об'єднати їх в одну і розглядати як єдине ціле. Ми очікуємо рішення трибуналу протягом кінця 2022 - початку 2023 року", - сказав він під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єнін зазначив, що відповідно до вимог регламенту, РФ матиме три місяці на висловлювання своїх заперечень щодо юрисдикції в цій справі.

"Наша мета - щоб у рішенні арбітражного суду було чітко зафіксовано, що російська сторона порушила вимоги міжнародного морського права, що Росія в майбутньому має утримуватися від аналогічних порушень на адресу українських військових кораблів, що Росія має виплатити належну компенсацію морякам, МВС і Державі Україна", - наголосив він.

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Заступник глави МЗС пояснив, що підготовлений Україною в Міжнародний трибунал і підписаний ним під час онлайн-брифінгу меморандум передбачає, по-перше, правову позицію України, яка чітко і детально описана щодо того, які саме норми порушила російська сторона, це також опис фактів для підтвердження нашої правової позиції, свідчення свідків, експертів.

"Нашими свідками, зокрема, є капітан проходу Гриценко, командири суден Мокряк, Небилиця, Мельничук, а також інші члени екіпажу. Свідчення також дає Микола Полозов, це адвокат, який представляє моряків у російському суді. Крім того, ми найняли дуже круту британську компанію, яка спеціалізується саме на оцінці збитку, нанесеного саме кораблям", - додав він.

За словами Єніна, згідно з процедурами та вимогами меморандуму й арбітражного трибуналу, цей документ є конфіденційним, тому він не може наразі говорити про конкретну суму збитку, якого Україна вимагає від РФ.

"Однак ми можемо говорити про структуру означеної шкоди. Перший елемент - це збиток, завданий Військово-Морським силам України: за ремонт суден, а також за неможливість використання зазначених суден протягом одного року. Крім того, другий елемент - це матеріальна і моральна шкода нашим морякам, яких незаконно тримали в російській в'язниці (СІЗО. - Ред.) "Лефортово" понад дев'ять із половиною місяців. Окрім того, це збиток Державі Україна за порушення її прав", - сказав він.

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Раніше Єнін підписав Меморандум України, який незабаром буде переданий до Арбітражного трибуналу.