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Новини Блокада Азовського моря
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Україна очікує рішення трибуналу в справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів на початку 2023 року - Єнін. ВIДЕО

Україна очікує рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі наприкінці 2022 - на початку 2023 року, заявив заступник міністра закордонних справ України, агент України в міжнародних судових інстанціях у справах проти Росії Євгеній Єнін.

"Рішення про подальший перебіг розгляду ухвалюватиме саме арбітражний трибунал, який може, відповідно, або розділити процес на дві стадії: юрисдикційну і по суті, або об'єднати їх в одну і розглядати як єдине ціле. Ми очікуємо рішення трибуналу протягом кінця 2022 - початку 2023 року", - сказав він під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єнін зазначив, що відповідно до вимог регламенту, РФ матиме три місяці на висловлювання своїх заперечень щодо юрисдикції в цій справі.

"Наша мета - щоб у рішенні арбітражного суду було чітко зафіксовано, що російська сторона порушила вимоги міжнародного морського права, що Росія в майбутньому має утримуватися від аналогічних порушень на адресу українських військових кораблів, що Росія має виплатити належну компенсацію морякам, МВС і Державі Україна", - наголосив він.

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Заступник глави МЗС пояснив, що підготовлений Україною в Міжнародний трибунал і підписаний ним під час онлайн-брифінгу меморандум передбачає, по-перше, правову позицію України, яка чітко і детально описана щодо того, які саме норми порушила російська сторона, це також опис фактів для підтвердження нашої правової позиції, свідчення свідків, експертів.

"Нашими свідками, зокрема, є капітан проходу Гриценко, командири суден Мокряк, Небилиця, Мельничук, а також інші члени екіпажу. Свідчення також дає Микола Полозов, це адвокат, який представляє моряків у російському суді. Крім того, ми найняли дуже круту британську компанію, яка спеціалізується саме на оцінці збитку, нанесеного саме кораблям", - додав він.

За словами Єніна, згідно з процедурами та вимогами меморандуму й арбітражного трибуналу, цей документ є конфіденційним, тому він не може наразі говорити про конкретну суму збитку, якого Україна вимагає від РФ.

"Однак ми можемо говорити про структуру означеної шкоди. Перший елемент - це збиток, завданий Військово-Морським силам України: за ремонт суден, а також за неможливість використання зазначених суден протягом одного року. Крім того, другий елемент - це матеріальна і моральна шкода нашим морякам, яких незаконно тримали в російській в'язниці (СІЗО. - Ред.) "Лефортово" понад дев'ять із половиною місяців. Окрім того, це збиток Державі Україна за порушення її прав", - сказав він.

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Раніше Єнін підписав Меморандум України, який незабаром буде переданий до Арбітражного трибуналу.

Автор: 

Азовське море (1617) корабель (1611) МЗС (4109) моряки (927) росія (64958) трибунал (259) Полозов Микола (366) Єнін Євген (348)


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Украина ожидает решения трибунала в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в начале 2023 года, - Енин - Цензор.НЕТ 9836
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22.05.2020 11:32 Відповісти
Конец 2022, начало 2023? Заболели что ли?
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22.05.2020 12:46 Відповісти
Чекист Енин нарешает.Ждите.
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22.05.2020 11:34 Відповісти
Украина ожидает решения трибунала, как это геройски звучит однако, на много круче чем ,блт,дивизион Нептунов или эскадрилья Гриппен с тризубом на крыльях, ожидаем мвф, ожидаем пока границу отдадут, ожидаем так шо ожидели уже все.
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22.05.2020 12:01 Відповісти
А Ген. прокуратура до сих пор не закрыла возбуждённое дело против Пороха "за то, что послал на смерть наших мальчиков".
Присовокупь. Те.
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22.05.2020 12:36 Відповісти
Так через те і Порох вимагає "https://censor.net/news/3197200/trebuem_ot_prezidenta_zelenskogo_chetkoyi_proukrainskoyi_pozitsii_po_delu_moryakov_v_mejdunarodnom_arbitraje" словами "Міжнародно-правову позицію України суттєво підриває політично вмотивована справа, яку за завданням Офісу Президента "розслідує" ДБР. Дії українського ДБР чітко синхронізуються із Федеральною службою безпеки Росії. Бо і ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем кримінальним злочином. І якщо Росія вже посилалася на позицію ДБР в ООН, то ясно, що в арбітражі вона так само прийме цей пас від української влади". І не вперше вимагає. Ще 29 квітня Порох застерігав: "викликає сумніви готовність теперішньої української влади продовжити міжнародно-правовий процес, який наша команда започаткувала понад рік тому. А Росія вже використовує тезу про те, що адміністрація Зеленського, Офіс Генерального прокурора України, ДБР і самі розглядають події листопада 2018 року як військову провокацію з боку України. Дії українського ДБР чітко синхронізуються з Федеральною службою безпеки Росії. Бо і в ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем - кримінальним злочином. І ФСБ, і ДБР допитували українських моряків. Чи не єдиною розбіжністю між позицією цих двох відомств є те, що ФСБ арештувала українських моряків, а ДБР - хоче пред'явити підозру командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку."
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22.05.2020 12:51 Відповісти
 
 