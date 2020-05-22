УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13404 відвідувача онлайн
Новини
3 775 35

Члени ЦВК отримали у квітні понад 300 тис. грн "урізаних" зарплат. ДОКУМЕНТ

Члени ЦВК отримали у квітні понад 300 тис. грн

Незважаючи на обмеження зарплат чиновників на час карантину, 15 з 17 членів Центральної виборчої комісії отримали зарплати в квітні від 244 000 до 362 000 грн.

Про це йдеться в офіційній відповіді секретаріату ЦВК на інформаційний запит LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Голові ЦВК Олегу Діденку за квітень нарахували 321 815 грн: посадовий оклад - 60 057 грн, надбавка за вислугу років - 14 414 грн, персональна надбавка - 52 130 грн, надбавка за інтенсивність праці - 60 057 грн, зарплата за час перебування у відпустці - 28 512 гривень, матеріальна допомога та оздоровлення - 248 322 грн, обмеження зарплати відповідно до закону про держбюджет на 2020 рік - 141 676 грн.

Заступник глави ЦВК Сергій Дубовик отримав 325 000 грн.: посадовий оклад - 54 051 грн, надбавка за вислугу років - 27 026 грн, персональна надбавка - 56 754 грн, надбавка за інтенсивність праці - 54 051 грн, зарплата за перебування у відпустці - 28 592 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 251: 374 грн, обмеження зарплати становило 46 902 грн.

Члени ЦВК отримали у квітні понад 300 тис. грн урізаних зарплат 01

Члени ЦВК отримали у квітні понад 300 тис. грн урізаних зарплат 02
Члени ЦВК отримали у квітні понад 300 тис. грн урізаних зарплат 03
Члени ЦВК отримали у квітні понад 300 тис. грн урізаних зарплат 04

Заступник голови ЦВК Віталій Плукар отримав 308 197 грн зарплати: посадовий оклад - 48 646 грн, надбавка за вислугу років - 16 053 грн, персональна надбавка - 45 290 грн, надбавка за інтенсивність - 48 646 грн, зарплата за перебування у відпустці - 26 568 грн , матеріальна допомога - 241 145 грн, обмеження по зарплаті - 118: 153 грн.

Секретар комісії Олена Гатаулліна - 299 991 грн: посадовий оклад - 51 349 грн, надбавка за вислугу років - 1540 грн, персональна надбавка - 37 022 грн, надбавка за інтенсивність - 51 349 грн, зарплата за перебування у відпустці - 32 889 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 224 370, обмеження по зарплаті - 98 528 грн.

"Премія за квітень 2020 року членам ЦВК не нараховувалася", - відзначили в секретаріаті ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 250 доларів - це маленька зарплата, але це не бідність, - Зеленський

У ЦВК надали також дані про зарплату за лютий-березень 2020 року глави ЦВК, його заступників і секретаря.

Автор: 

ЦВК (1177) зарплата (2236)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Цей склад ЦВК ще не проводив жодних масштабних виборів...
показати весь коментар
22.05.2020 11:24
+15
Ох*еть, кричали гости. Это ж такая сложная работа - бюллетени считать. Особенно тяжело работает секретарь комиссии, наверное.
показати весь коментар
22.05.2020 11:23
+15
чиновництво у найбіднішій країні Європи..
показати весь коментар
22.05.2020 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох*еть, кричали гости. Это ж такая сложная работа - бюллетени считать. Особенно тяжело работает секретарь комиссии, наверное.
показати весь коментар
22.05.2020 11:23 Відповісти
Цей склад ЦВК ще не проводив жодних масштабних виборів...
показати весь коментар
22.05.2020 11:24 Відповісти
потому и за интенсивность так мало ("урезанные").а вот осенью,когда выборы пойдут-тогда держись
показати весь коментар
22.05.2020 11:28 Відповісти
Не сложная а нужная. . Скоро выбор в местную власть, а сам бубочка на второй срок уже засобирался. "Комиссаров" из ЦИК кормить надо
показати весь коментар
22.05.2020 11:32 Відповісти
"Какая разница...", скаже зе-клоун,
можливо тільки зе-народу не буде нарешті по-ху..., адже кишені у більшості вже майже порожні та і роботи немає.
показати весь коментар
22.05.2020 12:38 Відповісти
чиновництво у найбіднішій країні Європи..
показати весь коментар
22.05.2020 11:23 Відповісти
Конец эпохи бедности!
показати весь коментар
22.05.2020 11:29 Відповісти
ты за них голосовал - почему теперь возмущаешься - аааа - нае.... обманули наивного,да?)))))
показати весь коментар
22.05.2020 12:14 Відповісти
Останній раз голосував у 2014 за нвйсолодшого..потім втратив віру у демократичні інституції..та і вибору цього разу не було..
показати весь коментар
22.05.2020 12:18 Відповісти
так вы не имеете морального права кого то критиковать - по тому шо даже элементарного не делаете - а все начинается с себя - точка
показати весь коментар
22.05.2020 12:23 Відповісти
Я маю повне моральне право не голосувати за різні сорти гімна, які мене підсовує псевдодемократична система олігархату..
показати весь коментар
22.05.2020 12:27 Відповісти
все даже тяжелей чем мне казалось - au revoir)) даааа..))
показати весь коментар
22.05.2020 12:31 Відповісти
Не хай щастить..)
показати весь коментар
22.05.2020 12:33 Відповісти
Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат - Цензор.НЕТ 3452
показати весь коментар
22.05.2020 11:23 Відповісти
материальная помощь и оздоровление - 248 322 грн

Нищеброд!
показати весь коментар
22.05.2020 11:24 Відповісти
вот и выборов ещё не было,а заоблачные зарплаты налицо.Так же налицо ложь,что в интересах экономии сделали зарплаты соответственными украинскому уровню.Такие зарплаты за такую работу ещё не во всех европейских странах получают.А тут ещё зеленский выставил на продажу украинскую землю "по требованию МВФ" у которой занимаем постоянно тденьги...А деньги вот они,на поверхности.НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ зарплаты и другие денежные довольствия чиновничьего аппарата.и НЕУПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ олигархами,превышающие сумму займа у МВФ
показати весь коментар
22.05.2020 11:24 Відповісти
пи@дец.... работают с@ки !!!!

Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат - Цензор.НЕТ 9618
показати весь коментар
22.05.2020 11:24 Відповісти
Дождутся собаки, что народ кожу с них живьем сдирать будет!
показати весь коментар
22.05.2020 11:25 Відповісти
Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат - Цензор.НЕТ 1948
показати весь коментар
22.05.2020 11:27 Відповісти
пора наверное волонтерам поручать проводить выборы.а этих -на заслуженный отдых,на среднюю по стране пенсию.
даже молодых.ибо выгоднее им платить досрочную пенсию,чем оплачивать их "труд".
показати весь коментар
22.05.2020 11:30 Відповісти
З такими з/п і пенсіями 95% від окладу, вони з голоду точно не здохнуть!
показати весь коментар
22.05.2020 11:52 Відповісти
на среднюю по стране пенсию.
показати весь коментар
22.05.2020 15:02 Відповісти
Так что там зеленая макака верещала про "5/6000 гривень это не бедность"?))
Зебилье,вы все вытираетесь?😀
показати весь коментар
22.05.2020 11:32 Відповісти
дно
показати весь коментар
22.05.2020 11:35 Відповісти
Идет наглый и открытый подкуп членов избирательной комиссии со стороны действующей власти причем с масштабами гораздо большими ,чем при Януковиче. Задача простая - ликвидировать честные,конкурентные, демократические выборы в Украине вообще.Хотят сделать как в России, где результаты выборов делаются в Администрации президента РФ.
показати весь коментар
22.05.2020 11:39 Відповісти
Зубажілий ЦВК! По пів вареника скинемось голодуючим члєнам?..
показати весь коментар
22.05.2020 11:41 Відповісти
І тішина... Жодного зєофіла! Як повиздихали захисники зеленої плісняви!
показати весь коментар
22.05.2020 11:53 Відповісти
"А Васька слушает, да ест". Русский баснописец прозорливо судьбу Украины предсказал.
показати весь коментар
22.05.2020 11:57 Відповісти
""Премия за апрель 2020 года членам ЦИК не насчитывалась", - отметили в секретариате ЦИК. "
Это еще премия "не насчитывалась", в мае насчитают!
показати весь коментар
22.05.2020 11:57 Відповісти
Litve zarplati gorazdo skromnej predsedatel so vsemi nadbavkami 3000 evro,zami 1500 evro.Riadovyje toze okolo 1500 evro v mesiac srednem eto so vsemi nadbavkami
показати весь коментар
22.05.2020 11:57 Відповісти
Mozet vam nuzni nasi specialisty te budet desevle i rabotat budet luce
показати весь коментар
22.05.2020 11:58 Відповісти
В данном случае все ясно, тратить время и бабки на расследование нет необходимости, можно сразу отправлять этих тварей, новых лиц, на нары, причем высчитать все наворованое бабло, если наказание не будет, тогда под суд отправить паяца за соучастие.
показати весь коментар
22.05.2020 12:01 Відповісти
Погано, що вдіяти нічого не можна. Високі зарплатні і відсутність совісті. А той, хто не згоден, буде знищений кулею лівоохоронців. Нічого іншого людство ще не придумало.
показати весь коментар
22.05.2020 12:35 Відповісти
Бред сивої кобили.
Во всіх демократичних правових державах (навіть в твоїй Німеччині) це вирішено. Лише в середньовічних мафіозно-феодальних країнах (типу України) ще досі "нічого не можна вдіяти". Рецепт на поверхні. Закон про (брутто-)зарплати бюджетників (в рамках вилки, наприклад, 1:7, де 1 - середня зарплата по країні, 7 - зарплата президента) і Податкова Система, де ставка податків на брутто-доходи пропорційна доходам на члена родини.

Звісно, ніхто з чиновників не буде добровільно копати під себе і приймати закони, які зменшують їх доходи і приводять їх в відповідності з можливостями держави і конституційними принципами рівноправ'я і верховенства права . Щоб заставити владу виконувати Конституцію потрібен НАРОД, а не не збіговисько дегенератів.
показати весь коментар
22.05.2020 15:13 Відповісти
Саме той час, коли можна від пуза нагребти з бюджету всіляких доплат, надбавок... І рила не тріснуть!
показати весь коментар
22.05.2020 12:43 Відповісти
 
 