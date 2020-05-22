Члени ЦВК отримали у квітні понад 300 тис. грн "урізаних" зарплат. ДОКУМЕНТ

Незважаючи на обмеження зарплат чиновників на час карантину, 15 з 17 членів Центральної виборчої комісії отримали зарплати в квітні від 244 000 до 362 000 грн.

Про це йдеться в офіційній відповіді секретаріату ЦВК на інформаційний запит LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Голові ЦВК Олегу Діденку за квітень нарахували 321 815 грн: посадовий оклад - 60 057 грн, надбавка за вислугу років - 14 414 грн, персональна надбавка - 52 130 грн, надбавка за інтенсивність праці - 60 057 грн, зарплата за час перебування у відпустці - 28 512 гривень, матеріальна допомога та оздоровлення - 248 322 грн, обмеження зарплати відповідно до закону про держбюджет на 2020 рік - 141 676 грн.

Заступник глави ЦВК Сергій Дубовик отримав 325 000 грн.: посадовий оклад - 54 051 грн, надбавка за вислугу років - 27 026 грн, персональна надбавка - 56 754 грн, надбавка за інтенсивність праці - 54 051 грн, зарплата за перебування у відпустці - 28 592 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 251: 374 грн, обмеження зарплати становило 46 902 грн.







Заступник голови ЦВК Віталій Плукар отримав 308 197 грн зарплати: посадовий оклад - 48 646 грн, надбавка за вислугу років - 16 053 грн, персональна надбавка - 45 290 грн, надбавка за інтенсивність - 48 646 грн, зарплата за перебування у відпустці - 26 568 грн , матеріальна допомога - 241 145 грн, обмеження по зарплаті - 118: 153 грн.

Секретар комісії Олена Гатаулліна - 299 991 грн: посадовий оклад - 51 349 грн, надбавка за вислугу років - 1540 грн, персональна надбавка - 37 022 грн, надбавка за інтенсивність - 51 349 грн, зарплата за перебування у відпустці - 32 889 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 224 370, обмеження по зарплаті - 98 528 грн.

"Премія за квітень 2020 року членам ЦВК не нараховувалася", - відзначили в секретаріаті ЦВК.

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У ЦВК надали також дані про зарплату за лютий-березень 2020 року глави ЦВК, його заступників і секретаря.