Верховний Суд остаточно призначив 12 років за держзраду заступнику командира ескадрильї ПС ЗСУ

Верховний Суд залишив без змін судові рішення, відповідно до яких колишнього заступника командира авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України засудили за державну зраду до 12 років позбавлення волі з позбавленням військового звання (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Офіцера засуджено за надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а саме: за вчинення дій, спрямованих на заволодіння військовим літаком в інтересах Російської Федерації за грошову винагороду та інші матеріальні блага.



Засуджений своєї вини не визнав. У касаційних скаргах захист вимагав вирок та ухвалу апеляційного суду скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте, заслухавши позицію прокурора, Верховний Суд залишив призначене покарання без змін.

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