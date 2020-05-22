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Верховний Суд остаточно призначив 12 років за держзраду заступнику командира ескадрильї ПС ЗСУ

Верховний Суд остаточно призначив 12 років за держзраду заступнику командира ескадрильї ПС ЗСУ

Верховний Суд залишив без змін судові рішення, відповідно до яких колишнього заступника командира авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України засудили за державну зраду до 12 років позбавлення волі з позбавленням військового звання (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Офіцера засуджено за надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а саме: за вчинення дій, спрямованих на заволодіння військовим літаком в інтересах Російської Федерації за грошову винагороду та інші матеріальні блага.

Засуджений своєї вини не визнав. У касаційних скаргах захист вимагав вирок та ухвалу апеляційного суду скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте, заслухавши позицію прокурора, Верховний Суд залишив призначене покарання без змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексофіцер ЗСУ Карпов, якого звинувачують у держзраді за шпигунство на користь РФ, вийшов під заставу в 315 тис. грн

Автор: 

Верховний Суд (1188) державна зрада (1678) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+14
аи прізвище можна? Країна повинна знати своїх "героїв"..
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22.05.2020 11:43
+12
А можна прізвище офіцера та коли це було?
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22.05.2020 11:44
+6
що ц за новина така "Офицера осудили за предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.."
??? Навіщо писати півправди?
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22.05.2020 11:46
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аи прізвище можна? Країна повинна знати своїх "героїв"..
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22.05.2020 11:43 Відповісти
А можна прізвище офіцера та коли це було?
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22.05.2020 11:44 Відповісти
Пригадую щось було у 14-му році. Там якась гнида мала з миколаївського військового аеропорту, перегнати сушку до Московії.
Можу вже помилятися, наче як слідкували за ним бо поступила оперативна інфа, так схопили саме тоді коли сідав уже в літак щоб це зробити...
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22.05.2020 19:45 Відповісти
що ц за новина така "Офицера осудили за предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.."
??? Навіщо писати півправди?
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22.05.2020 11:46 Відповісти
бо правди не знайдеш
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22.05.2020 12:23 Відповісти
Литак из Бельбека был, который кацапам отдали?
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22.05.2020 11:47 Відповісти
Мелитополь.Обменяют.Может на татарина.
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22.05.2020 11:50 Відповісти
Если он кацапам будет нужен, то обменяют.
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22.05.2020 11:52 Відповісти
Это тот, который хотел угнать самолет в рашку в 14-м году?
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22.05.2020 11:49 Відповісти
Написано, как в известной песне - "Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет..."
П.С. Суд состоялся - Ф.И.О. в студию!
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22.05.2020 11:52 Відповісти
плюс!
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22.05.2020 11:53 Відповісти
Был ещё такой Виктор Беленко. В 1976 году угнал секретный советский перехватчик МИГ-25 в Японию.
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22.05.2020 11:56 Відповісти
И был такой, который в 90-х угнал из Украины в рашку...
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22.05.2020 12:10 Відповісти
Біленко був правильний чувак. Підірвати обороноздатність совка, на мою думку - подвиг.
Він довго готувався, вчив англійську, зробив складний штурманський розрахунок, зімітував несправність закріпленого за ним літака щоби пересісти на "черговий" (оперативний) літак, заправлений "під пробки". А скільки голів начальства тоді полетіло! У Штатах він викладав у військовій академії.
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22.05.2020 12:32 Відповісти
Ну не пише вещей которых ты не знаешь ! Тебе не лень тратить время на ахинею.
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22.05.2020 14:14 Відповісти
Ти вивчав тему лише за совковими "джерелами"? Агломовна інформація тобі недоступна?
Біленко був справжнім героєм для продвинутих людей його покоління, в т.ч. і для мене.
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22.05.2020 14:31 Відповісти
Да я очевидец ! Я знал его и служил там и не аэродром охранял.
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22.05.2020 14:36 Відповісти
Про герой он или не герой писать не буду , но жену он бросил и многим хорошим людям попортил жизнь.
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22.05.2020 14:38 Відповісти
Хто на що вчився. Не вважаю за доцільне хизуватися тут своїми витівками у совкові часи.
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22.05.2020 14:48 Відповісти
А чем я хвастаюсь ? тем что знаю те события ? Да и хрен бы с ними !
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22.05.2020 15:43 Відповісти
Я кажу про мої "витівки" совкового періоду. Ось люди читають про "плівкові скандали", а я тихо ржу. Піонерський гурток "очумілі ручки".
А я з великим задоволенням послухав би розповідь інсайдера про сам день втечі Біленка.
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22.05.2020 16:59 Відповісти
Єдина розбіжність із різних джерел - пересів на інший літак із 100% заправкою чи примудрився заправити свій. Все інше співпадає з англомовними джерелами.
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22.05.2020 15:04 Відповісти
Додам дещо про Беленко та наслідки його втечі з совка (рос. вікі):
"Как охарактеризовал его один из офицеров разведки, который с ним работал, кроме предоставления американцам передового советского истребителя с массой секретного оборудования на борту, он сам по себе был «золотой жилой» технической, тактической и оперативной информации о советской авиации. Помимо перечисленного, разведслужбы занялись уточнением картографической информации и топографических данных дальневосточных пунктов базирования советской авиации, организации службы, ежедневных мероприятий боевой учёбы и проверки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C боевой готовности , почасовой и поминутный график несения службы советскими лётчиками и т. д. Беленко сам был удивлён своей разноплановой осведомлённостью: «Я никогда не задумывался над тем, что, оказывается, я та́к много знаю». Через три месяца его пребывания в США сотрудники разведслужб говорили о том, что им потребуется не несколько месяцев, а как минимум ещё год на общение с Беленко для сбора всей интересующей их информации, - настолько ценным кадром он оказался для нихhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Binder-4 [4] ."

"Организационные мероприятия по итогам инцидента выразились в отстранении от полётов всех холостых, разведённых и других «морально неустойчивых» и ведущих «раскрепощённый образ жизни» лётчиков, и переводе их на другие должности, не связанные с пилотированием самолётов, - сверху было спущено указание выявить и отстранить их от лётной работы, а фамилии выдать наверх. Командирам авиачастей было приказано не жалеть никого, при малейшем сомнении «сдавать» заподозренных властям без колебаний. Всех попавших в разряд неблагонадёжных немедленно удалили от приграничных гарнизонов к новым местам несения службы на должностях лётно-подъёмного, технического и обслуживающего состава во внутренних районах страны. Некоторые из попавших «под раздачу» вообще были переведены в другие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB виды вооружённых сил и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA рода войск . Оргмероприятия, начатые вскоре после побега, продолжались ещё очень долго."

"По итогам анализа самолёта американские технические специалисты пришли к заключению, что МиГ-25 не годится для перехвата высотных разведчиков https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_SR-71_Blackbird SR-71 , в первую очередь уступая ему по целому ряду лётно-технических характеристик, а скоростные параметры самолёта были в большей степени пропагандистским штампом для повышения его экспортной привлекательности, как «второго самого быстрого самолёта на планете». Как отмечает один из редакторов «https://ru.wikipedia.org/wiki/Flight_International Flightglobal » Стивен Тримбл, до 1976 года высшее военно-политическое руководство США не санкционировало разведвылетов SR-71 над советской территорией, поскольку не было уверено в том, что у СССР нет эквивалентных по своим качествам перехватчиков. Благодаря побегу Беленко эти опасения были развеяны. Кроме того, американцам удалось ознакомиться сhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0 системой управления вооружением самолёта и получить достоверные технические данные о его реальных боевых возможностях, что было ценным приобретением в плане доводки собственных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 военных летательных аппаратов до уровня, позволяющего эффективно противостоять МиГам или даже превосходить их в том или ином аспекте."

Красава!
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22.05.2020 13:58 Відповісти
"Когда у Беленко брал интервью корреспондент «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Голоса Америки », тот сказал ему: «Дайте мне десять минут эфирного времени, и через неделю будет ещё как минимум шесть самолётов», - Беленко, имея опыт лётного инструктора, предполагал озвучить в эфире для молодых советских лётчиков координаты ближайших японских аэродромов и алгоритм действий, как им обойти советские станции радиолокационного обнаружения, а также другие практические рекомендации и напутствие человека, которому удалось сбежать, чтобы воодушевить колеблющихся к совершению побега."
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22.05.2020 14:03 Відповісти
Ну а это уже совсем чепуха. Это я тебе на 100% заявляю. Чепуха с первого до последнего слова.
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22.05.2020 14:12 Відповісти
Угнать самолет в тех краях как два пальца об асфальт.
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22.05.2020 14:18 Відповісти
То что ты написал -чушь полная, кроме того что он улетел. Гигантский ущерб он принес тем что американцы получили систему опознавания " третий диапазон " Ну и мы естественно бледно выглядели когда американцы увидели что часть радиоборудования у нас на лампах. Ну это уже просто было стыдно и все , а система опознования -это миллиарды убытка. После этого перешли на " седьмой диапазон " и провели ряд мер по защите станций опознавания.А пострадало много людей , и его жена . Он предал окружающих его. Про данные самолета американцы и так все знали . Разведка у них дай бог. Они нас даже иногда с днем рождения поздравляли , но вели себя всегда по джентельменски.
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22.05.2020 14:31 Відповісти
Не слід соромитися лампової апаратури. Тріод 6С33С, спецом випущений для стабілізаторів напруги перших МиГів, досі випускає завод "Светлана", тільки вже для конструкторів аудіоапаратури. Цілком на експорт.
А щодо ТТД літака, одне діло мати фотографії обладнання, але зовсім інше - живі зразки для "стендових" досліджень і живого оператора того обладнання.
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22.05.2020 17:04 Відповісти
Червоне і пухнасте , якось різні речі .
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22.05.2020 20:14 Відповісти
Чому ж ти не угнав, якщо ти такий крутий авіатор?
До речі, цитати я навів з рос. вікі. Невже кацапи так себе обісрали перед усім світом?
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22.05.2020 14:34 Відповісти
Ты идиот ? Все крутые летчики должны были самолет угнать ? Лечись молодой человек!
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22.05.2020 14:40 Відповісти
Ну я тебе могу рассказать Все и про него и те события , но оно тебе надо ?
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22.05.2020 14:42 Відповісти
Принаймні оцінити сміливий вчинок колеги. І я нажаль не молодий. 38 років життя припало на совок. Лише після руйнації совка почалося гідне життя на справжній Батьківщині, а не існування в "стране проживания".
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22.05.2020 15:12 Відповісти
Предательство всегда предательство. Проведем аналогию : идет Вторая Мировая и сочувствующий Германии сжигает продуктовые склады в Ленинграде. Сам убегает к немцам , а семью оставляет умирать. Если Беленко хотел убежать -хрен с ним , но не таким образом. Чем виновата его жена ? Чем виноваты его знакомые , сослуживцы -в подавляющем большинстве замечательные люди. Ладно, я не уговариваю тебя менять мнение, но и у меня и всех офицеров тех времен- мнение негативное и не потому что мы любили совок , мы верой и правдой служили Родине. Тогда это был ссср. Ну а техническую часть побега ты описал полностью неправильно , как дилетант. Извини но это так. Кстати он начал готовиться к побегу еще когда служил в одном из учебных полков СВВАУЛШ инструктором. И там тоже людям нагадил.
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22.05.2020 15:34 Відповісти
Еще раз перечитал то что ты написал (возможно с вики) -БРЕД . Извини.
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22.05.2020 15:41 Відповісти
У совку "зрадниками" називали усіх хто з будь-яких причин тікав або не повертався. Навіть балерунів. Особисто я не мав ніяких ілюзій щодо совка і балаканини про побудову камувнізму.
У 1968 році отримав інсайдерську інформацію про події в Чехії (плюс фото, від яких волосся стало дибки) і зарікся служити в силових структурах совка і навіть працювати на ВПК.
Біленко - доросла людина, адекват, без психічних відхилень, зробив свій вибір. Щодо сім'ї - це теж його вибір. А скільки часу він готувався - місяць чи 5 років - то вже другорядне питання.
Мене цікавить лише одне: чи він пересів на інший літак з повними баками чи якось примудрився заправити свій на 100%? В усякому разі він Професіонал достатньо високого рівня.
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22.05.2020 17:21 Відповісти
Пересесть на другой самолет невозможно как и заправить его.На плановых полетах самолет заправляется частично , а ДС полностью . Насколько я помню он выполнял плановый полет ,но даже этого вполн хватает долететь до японии (там около 600 км) Он взлетел , затем резко снизился и по распадкам вышел в море.Видеть его мог только ПН преображение и Возможно Черный Куст , но они не был включены ( насколько я помню) так как это были простые полеты. Вначале все решили ,что он упал , начались поиски И только когда поступила информация о угоне все просто офигели и отказывались верить В наших глазах он предатель. Прошло 40 лет и это не самое выдающееся событие в моей жизни, я его помню не на все сто. А некоторые конкретности я не хочу и не буду указывать что бы не обозначить себя.
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22.05.2020 21:05 Відповісти
Дякую за критичні зауваження. Знайшов джерело, спогади однополчанина Беленка, опубліковані на сайті Ставропольського училища. З'ясував для себе деякі технічні деталі, в тому числі 100% заправку.

ПОЛЁТ БЕЗ ВОЗВРАТА. В. ПОДМОЛОДА
http://svvaulsh.ru/content.php?content.86

Успіхів!
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23.05.2020 14:05 Відповісти
Правда наполовину . "тонкости" тех событий ты сильно исказил. Мне облом писать , да и кому это надо. Чувак сделал большое гамно своей семье и знакомым.
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22.05.2020 14:08 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Список лётчиков-перебежчиков периода холодной войны
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22.05.2020 14:17 Відповісти
Вот вроде про этот случай: "
На официальном сайте http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index Службы Безопасности Украины (СБУ) появился текст по-настоящему детективной истории - российские спецслужбы завербовали украинского лётчика - пилота штурмовика Су-24М, дабы тот угнал самолет из Украины в Россию.
Дело происходило таким образом.
22 сентября был задержан завербованный российской военной разведкой гражданин Украины «К», 1970 г.р., заместитель командира авиационной (разведывательной) эскадрильи, который участвовал в проведении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.
СБУ установила, что привлечение украинского военнослужащего к реализации преступных намерений российские спецслужбы осуществляли в несколько этапов.
Предложение осуществить угон самолета в Российскую Федерацию за материальное вознаграждение впервые было озвучено братом «К» - гражданином России, полковником Вооруженных Сил России в отставке, во время посещения Украины в июне этого года.
Впоследствии, по замыслу представителей ГРУ ГШ ВС РФ, жена и несовершеннолетняя дочь летчика во время посещения российских родственников были задержаны в аэропорту в Москве при прохождении паспортного контроля и принудительно удерживались около трех недель в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга.
В это время сотрудник российской военной разведки с псевдонимом «Главврач» установил контакт с «К» и предложил осуществить перегон самолета СУ-24М на один из аэродромов России на условиях получения звания полковника ВС РФ, продолжения летной карьеры, приобретения жилья в России, а также получения 30 тысяч долларов США и других материальных благ. Одновременно высказывались угрозы физического насилия в отношении членов семьи летчика. В результате «К» был преступно склонен к сотрудничеству с ГРУ ГШ ВС РФ.
На выполнение задания российской спецслужбы летчик должен был в ходе выполнения боевых полетов в зоне АТО осуществить угон боевого самолета и посадить его на аэродроме в г.Курск (Российская Федерация).
Для вывода угнанного самолета на аэродром посадки «К» должен был встретить российский самолет. В случае невозможности посадить самолет на определенный аэродром из-за угрозы применения средств ПВО пилот должен был катапультироваться над территорией Российской Федерации.
В течение августа-сентября с.г. осуществлялась подготовка к угону. «Главврач» требовал осуществить его быстрее, угрожая физической расправой над семьей летчика. К проведению акции «К» постоянно склоняли в ходе телефонных звонков с территории России его брат и жена.
Переписка с российским разведчиком осуществлялось через электронную почту путем передачи шифрованных электронных сообщений.
Контрразведка СБУ своевременно разоблачила преступные намерения и сделала невозможной их реализацию путем устранения «К» от полетов.
Следственным отделом СБУ открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Летчику грозит до 15 лет лишения свободы.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/171807
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22.05.2020 12:15 Відповісти
думаю, якщо би цей український пілот перелетів би кордон з Росією, його би там зразу би збили, а Україну би обвинуватили в намірах атаки на РФ,
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22.05.2020 12:26 Відповісти
Так бы и было 100%
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22.05.2020 12:41 Відповісти
Все может быть... Но... Они еще в 90-х были раздували пропагандистскую компанию, когда у нас резали самолеты, а один самолет угнали к ним... С летчика героя лепили...
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22.05.2020 13:02 Відповісти
Невже на московії металобрухту мало? Ну ніколи я не повірю в те, що з України хотіли вкрасти *********** літак, або реставрований, але з ************ технологіями! Тим більш в 14-му... Хіба що провокація, що могла перетворити гібридну війну на повноцінну.
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22.05.2020 12:33 Відповісти
А вариант, что в Украине на один самолет меньше, вы не рассматриваете? Стоимость самолета? Плюс сколько бы шума было, что "летчики отказываются бомбить мирное население" Война гибридная и ее информационная составляющая играет не последнюю роль...
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22.05.2020 13:06 Відповісти
Еще немножко деталей... "Так, 22 июня 2016 г. Староконстантиновским судом вынесен приговор в отношении заместителя командира эскадрильи по работе с личным составом 3-ей авиационной эскадрильи 7-ой бригады тактической авиации майора Н., за которым согласно приказов командира в/ч А-2502 № 1123 и №1199 от 20 декабря 2013 г. был закреплен самолет-разведчик Су-24МР бортовой номер 36 и был предоставлен доступ к полетам.

В период с июня по июль 2014 г. обвиняемый был завербован своим близким родственником по заданию представителей спецслужб Российской Федерации и получил от них задачу осуществить угон закрепленного за ним самолета. 8 сентября 2014 г. в период с 19 час. 30 мин. по 20 час. 50 мин. во время выполнения разведывательного полета у границы с Российской Федерацией в районе населенного пункта Ворожба Сумской области он пытался перелететь на территорию России, однако свой преступный умысел до конца не довел из-за несогласованных действий с представителями спецслужб Российской Федерации и активных действий штурмана самолета по восстановлению маршрута полета."
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22.05.2020 12:42 Відповісти
Штурмана к награждению !
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22.05.2020 17:08 Відповісти
Согласен! Я думаю, что штурман от души себя наградил, когда после приземления отфигачил этого клиента... Как никак он его чуть в плен не сдал...
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22.05.2020 17:22 Відповісти
 
 