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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Найманці РФ маскують танки і важку артилерію в житлових кварталах, - звіт ОБСЄ

Найманці РФ маскують танки і важку артилерію в житлових кварталах, - звіт ОБСЄ

Українська сторона СЦКК повідомляє, що незаконні збройні формування РФ свідомо не виконують Мінські угоди щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

"За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, під час спостережного польоту безпілотного літального апарату Місії на не підконтрольних урядові України територіях на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області було зафіксовано п’ять танків Т-72 та три 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздикаˮ. Також неподалік житлових будинків у селищі Комісарівка Луганської області було помічено шість гаубиць 2С1 "Гвоздикаˮ. Російські окупанти, порушуючи лінії відведення важкого озброєння, свідомо розміщують озброєння та військову техніку в житлових кварталах, тим самим наражаючи на небезпеку мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, на не підконтрольних урядові України територіях на ділянці розведення в районі Золотого було виявлено 20 протитанкових мін ТМ-62, оцінених як частина більшого мінного поля із близько 500 протитанкових мін збройних формувань РФ. Подібний факт порушення існуючих домовленостей зафіксований і поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське, де було помічено 76 протитанкових мін.

Зазначається, що окупаційні війська систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ. Так, поблизу мосту біля Станиці Луганської, посилаючись на протидію розповсюдженню COVID-19, озброєні російські окупанти знову не пропустили патруль Місії. З початку 2020 року зафіксовано понад 430 подібних випадків.

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Російські окупанти своїми діями продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін, констатують у штабі.

Найманці РФ маскують танки і важку артилерію в житлових кварталах, - звіт ОБСЄ 01
Найманці РФ маскують танки і важку артилерію в житлових кварталах, - звіт ОБСЄ 02

Автор: 

ОБСЄ (3501) зброя (7438) Донбас (22354) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Так фюрер Пукин сразу об этом предупредил , сказав в интервью," что мы станем за спинами женщин и детей и посмотрим как украинцы будут стрелять... Ничего в этом плане не изменилось и не изменится. Люди в его планах это исходный материал, пыль под ногами.. Это видно и по обменам и по расположению техники, боевых точек и прочего в жилых районах. У мразей такая " стратегия".
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22.05.2020 12:13
+2
никогда такого не было и вот опять....
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22.05.2020 13:20
+1
Сівалка з вертикальним зльотом.
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22.05.2020 12:05
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Сівалка з вертикальним зльотом.
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22.05.2020 12:05 Відповісти
Так фюрер Пукин сразу об этом предупредил , сказав в интервью," что мы станем за спинами женщин и детей и посмотрим как украинцы будут стрелять... Ничего в этом плане не изменилось и не изменится. Люди в его планах это исходный материал, пыль под ногами.. Это видно и по обменам и по расположению техники, боевых точек и прочего в жилых районах. У мразей такая " стратегия".
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22.05.2020 12:13 Відповісти
Ну припустимо - найманці, а танки де взяли, в супермаркеті? Припустимо були найманці, ну ті хто зробив політ на башні ВТЦ в Нью Йорку, а Україна їм дала 6 тонн гексогену, якби США відреагувала на цю "гуманітарку"? Тож не помічати вуха РФ, і її неприховану війну це верх цинізму тієї і вже цієї влади. То навали АТО, тепер ООС то бойовикі , то найманці, а танки, "гради" БУК це що зброя куркулів - "смерть голові сіліради"? Є дипвідносини, є звьяки, торгівля Я не бачу адекватних дій української влади для мене вона є мерзенна і брехлива.
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22.05.2020 12:19 Відповісти
план "Б" в дию, если бы т.н. мирные сепарюги все вышли и начали бастовать то всех бы на подвал не кинули (подвалов бы не хватило) и не расстреляли бы - вывод - значит "там жэ наши люды" добровольно помогают своими тушками агрессору.
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22.05.2020 12:28 Відповісти
- Украина закупила для армии ударные турецкие беспилотники Bayraktar...
ДЕ?
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22.05.2020 12:49 Відповісти
Українська армія вже отримала протитанкові комплекси "Джевелін" з США.

ДЕ?
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22.05.2020 12:56 Відповісти
никогда такого не было и вот опять....
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22.05.2020 13:20 Відповісти
вот это да, за шесть лет войны никогда такого не было и вот опять
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22.05.2020 13:23 Відповісти
Зеленский должен отослать несколько тысяч человек пилотов для обучения вести боевые действия на F-16 для получения лендлиза 5-10 тысяч F16 и 50 000 абрамсами-м2 со всего блока нато(как во второй мировой сша десятками тысяч накидывала техникой ссср), чтобы усмирить рашистких фашистов. Лендлиз выигрывает войны, а не трупозабрасывание или сила. Скоро всем миром будут дернувшихся кацапов ***** и принуждать к миру. С оптовыми повешаниями бешенных кацапских военных преступников целыми вагонами. А самых больных на деньги кацапских *******(которые изза денег начинают войны) с полным обнулением счетов на территорию 100км на 100км с их худшим страхом - особой нищетой и пусть там понтуют сколько влезет, чтобы они на жизнь дрались за кусок хлеба пока не поубивают друг друга. И сделать из этого youtube-реалитишоу с онлайн ставками, какой рашисткий военный преступник быстрее замочит второго рашисткого военного преступника.
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22.05.2020 13:46 Відповісти
Ну і що? Це не завадить "миралюбию Зермака"
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22.05.2020 14:28 Відповісти
Абсолютно верно. Наши пилоты должны освоить американскую технику. Просить народ США ,Конгресс и Президента выделить да 500 F-16, A-10-A со штатным вооружением.
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22.05.2020 14:44 Відповісти
Кто же столько даст?
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22.05.2020 16:44 Відповісти
 
 