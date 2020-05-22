Поліція про масове вбивство на Житомирщині: "Алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей"
У поліції Житомирської області припускають, що причиною масового розстрілу людей під час відпочинку біля водойми міг стати алкоголь.
Про це кореспонденту УНІАН по телефону з місця події повідомила прессекретарка ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, всі постраждалі - люди (віком з 1970-го до 1990 року народження) між собою були давно знайомі, підтримували відносини вже багато років.
"Приїхали вони до чоловіка, який їх розстріляв, ще задовго до трагедії, в ніч з 20 на 21 травня, і все було добре, тому ми не відкидаємо, що саме алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей", - додала вона.
Топ коментарі
+8 Андрей Соколов #460298
показати весь коментар22.05.2020 12:28
+6 Molli
показати весь коментар22.05.2020 12:14
+6 Andy Tiger
показати весь коментар22.05.2020 12:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отдохнули (навсегда)
ЗА принятие путинских законов о двойном гражданстве пора уже выносить дерьмака, оно уже з ******. ЗА впаривание руцких паспортов в украину со всеми рисками боевиков и пр. Вы ходите чтобы эти террористы тут развлекались. Все что пут подорвет из терактов, он будет говорить так это вы приняли их(отбитых бандитов-боевиков из дыр, которые сейчас мочат кацкураторов в донбассе, потому что деньги иссякли за последние месяцы) себе, дурак зебил протянул. Потом журнашлюх из newsone,zik,112. Потом великого зарабатывала на крови украины и ее интересами гордона.
Потом пут как передвигает границу грузии, чтобы вякали как в парашке скажут(там подавали голос против саака и пр.), так будет терактами управлять украиной.
ИЛи вынос агента кремля дЕрмака или 73% РЕГУЛЯРНО будут дохнуть в терактах хремля.Кто о 73% кровоносников и их крови позаботится? 25% должны постоянно оберегать кровь 73% от сливания в интересах парашки.
Эта тварь планирует уничтожить предприятия вместо их поднять на ноги.НАпример диверсанту особо инстересно уничтожить буи и подводную радарную технику. Оно пришло не работать, А УНИЧТОЖАТЬ.
Дати зброю всім!
Зеленский это отборный дебил на не своем месте с слугами хзк народа, который продал земли хзк, в стране где нет лордов, а предатели через один как гордон, который за лайки и бабло с рекламы, готов торговать украиной вдоль и поперек.
Боевики-террористы с кац паспортами должны выехать в парашку и сидеть там без возможности куда-то выехать- это парашки проблемы, а не украины, они им дали оружие, их научили, теперь пусть заботятся до конца их жизней. Украина должна снижать риски разработок инструментов против украины террористических институтов парашки. А зебил повышает, потому что он туп по природе и 2 шага по прямой сам не способен сделать без ошибок, чтобы не поломать себе дураку ноги и не оторвать яйца. Легализация двойного гражданства боевиков-террористов дает огромный пласт для разработок инструментария для влияния на украину рашистких терроринститутов. Повышает риски косвенного управления украиной через теракты и прочие прелести, которые живут в головах кацапских террор-профессоров.
73% это спец выведенная порода для заливания своей кровью в интересах внешнего агрессора. 73% не лечатся от политического дальтонизма никак, кроме голодоморами,чтобы их выведенное рабское для проливания крови поголовье где-то наконец слили куда-то свою кровь и наконец применили свою быдлопредназначение. Потому что нормальных кацапня веками вырезала, лживо обзывая их всякими бандерами и фашистами, и таким образом была выведена кровяная порода быдла.
Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".
По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей.
Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия - автомат, карабин, пистолет - с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.https://glavred.info/ukraine/anatoliy-zaharenko-stali-izvestny-podrobnosti-massovoy-boyni-na-zhitomirshchine-novosti-ukrainy-10174205.html?utm_source=push&utm_medium=push_eng&utm_campaing=push_helga&campaignId=6c2d6596-8252-44fc-9fad-81d4cb93daa3 Источник...
Гнать Авакяна пора, пока страну не развалил! Благодаря ему крышевали добычу янтаря-весь лес извели на пустыню, режут лес на древесину...
При Сталине-уже бы расстреляли.
Дурак зеленский не может, чтобы что-то не предать. У него в жопе бутылка кацапская чешется постоянно куда-то вляпаться в гавно.И потом висеть на кукольных шнурках и управляться как кукла из хремля.Этот безмозглый отборный придурок уже достал всех. Его тоже нужно отпи дить, а эрмака вынести.
Это она заряжает руцкого дурака деньгами на войны, это ее дойчебанки отмывают путу триллионы.Это на ее деньги содержат 200тысяч чекистов.Которые убивают и заливают кровью все вокруг. Это она молится на северные потоки, на которые могут спонсировать парашку напрямую. Это она подгоняет козака побыстрее разобраться с украиной.
Эта тварь должна быть повешана рядом с больным на величие руцкого рукожопа дурака супертеррористом гиркиным.
Двойное гражданство даст предателям с парашкинским паспортом действовать против украины без рисков для себя, лишь бы успеть смыться когда все пис данется или их за предательство дадут 20 лет.Двойное гражданство это повышенные риски диверсионных действия для агрессора.Над которыми их институты работают днем и ночью, пут по 18 часов в сутки дрочит на украину.
зайти на. неё могут
с моего разрешения или по постановлению суда
в остальных случаях я могу ещё защищать
любым способом ибо не знаю намерений пришедших
/читаю разбили окно ночью лезет
женнщина ударила топором по рукам --- превышение обороны/
а они ведь пришли ей пожелать спокойной ночи
Гордона нужно поймать и вломить твари пи сты и отправить в польшу клубнику собирать(это мягко, с учетом что он вроде проукраинский). А то эта тварь уже не знает как на торговле интересами украиной еще заработать. Это такая мода и понты у крыс - где и как выгодней продать интересы украины, начиная от спушников, до журнашлюх. За попытки заработать на интересах украины пора уже выдворять с украины. Вместе с затаившихся журнашлюх с финансируемых агрессором newsone,zik,112.
Выдворите журнашлюх этих кацапских каналов с украины и их домов, где они на деньги футина живут. Потому что они ведут к захвату украины на выборах. Другие каналы чекисты всячески технически глушат, а эти работают и кормят 73% как на убой.Сначала будут чесать правду чтобы втереться в доверие, а потом когда надо(выборы или зебота нагнуть), то быстро включат ложь на полную катушку и поведут в руцкемир вертухайства, смертей, страха и крови.
А то через этих ублюдков другим приходится платить кровью на востоке.
Вся партия жопзж это финансируется полностью с парашки. Кива тоже или по компромату или просто дурак, тоже получает зарплаты с хремля. Все эти консервы кремля портновы, дубинские, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев, бойко, кивы должны быть зачищены с инфополя украины.Выносите всех журнашлюх, кто их тащит в эфир. Мочить от гордона до самых мелких.Закрывать в онлайн каналы, которые пропагандируют агрессора. Тоесть зашли, всех отпи сдили, все поломали и обещали вернуться, как пут говорит свои протестантам чтобы далеко от тюрмы не отходили, что тиран будет садить опять за его протесты.
В инфополе разрешается только с проукраинскими взглядами, даже яценюк и другие коррупционеры, которые хоть и воровали, но были эффективны против кацапов.
Дураки в кацапии типа дыркина и пр, должны понимать, что как бы они не садились строить государство на выходе только ГУЛАГ. Дурак не способен строить государство по нескольким банальным причинам, которых понять дурак в силу своего скудоумия не способен. Потому дыркина и прочая ***** дожна не мочить украинцев, а истреблять своих дураков, иначе там просвета нету вообще. Там вечный гулаг и вертухайщина. И постоянные попытки дураков что-то построить приводит только к гулагу. Но дураки понять почему так не способны. И потому они построить государство не способны ВООБЩЕ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.