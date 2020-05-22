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Поліція про масове вбивство на Житомирщині: "Алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей"

Поліція про масове вбивство на Житомирщині:

У поліції Житомирської області припускають, що причиною масового розстрілу людей під час відпочинку біля водойми міг стати алкоголь.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону з місця події повідомила прессекретарка ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, всі постраждалі - люди (віком з 1970-го до 1990 року народження) між собою були давно знайомі, підтримували відносини вже багато років.

"Приїхали вони до чоловіка, який їх розстріляв, ще задовго до трагедії, в ніч з 20 на 21 травня, і все було добре, тому ми не відкидаємо, що саме алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей", - додала вона.

Також читайте: Масове вбивство на Житомирщині: жертвами стрілянини стали 7 учасників АТО

Автор: 

Нацполіція (15138) масове вбивство (74) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+8
Брат подозреваемого - Виктор - рассказал телеграм-каналу PavlovskyNEWS свою версию событий.
Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей.
Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия - автомат, карабин, пистолет - с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.https://glavred.info/ukraine/anatoliy-zaharenko-stali-izvestny-podrobnosti-massovoy-boyni-na-zhitomirshchine-novosti-ukrainy-10174205.html?utm_source=push&utm_medium=push_eng&utm_campaing=push_helga&campaignId=6c2d6596-8252-44fc-9fad-81d4cb93daa3 Источник...
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22.05.2020 12:28
+6
Другие пишут, что это группа атошников-ментов, которые хотели что то поиметь с арендатора.
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22.05.2020 12:14
+6
если версия алкоголь, то как я понимаю, что правды как обычно, мы не узнаем
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22.05.2020 12:30
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22.05.2020 12:07 Відповісти
"Алкоголь враг ума"
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22.05.2020 12:08 Відповісти
вот потому нужно траву легализировать, а алкоголь -запретить!
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22.05.2020 12:37 Відповісти
Тля !
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22.05.2020 12:08 Відповісти
Кацапский агент д'Ермак хочет привнести в украину легализацию терактов. Тварь эрмак с кремля протягивает взрывы торговых центров через двойное гражданство.
ЗА принятие путинских законов о двойном гражданстве пора уже выносить дерьмака, оно уже з ******. ЗА впаривание руцких паспортов в украину со всеми рисками боевиков и пр. Вы ходите чтобы эти террористы тут развлекались. Все что пут подорвет из терактов, он будет говорить так это вы приняли их(отбитых бандитов-боевиков из дыр, которые сейчас мочат кацкураторов в донбассе, потому что деньги иссякли за последние месяцы) себе, дурак зебил протянул. Потом журнашлюх из newsone,zik,112. Потом великого зарабатывала на крови украины и ее интересами гордона.
Потом пут как передвигает границу грузии, чтобы вякали как в парашке скажут(там подавали голос против саака и пр.), так будет терактами управлять украиной.
ИЛи вынос агента кремля дЕрмака или 73% РЕГУЛЯРНО будут дохнуть в терактах хремля.Кто о 73% кровоносников и их крови позаботится? 25% должны постоянно оберегать кровь 73% от сливания в интересах парашки.
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22.05.2020 13:12 Відповісти
Абромавичуса это диверсант, которого нужно быстро убрать, он уже в уничтожении укроборонки под видом приватизации.
Эта тварь планирует уничтожить предприятия вместо их поднять на ноги.НАпример диверсанту особо инстересно уничтожить буи и подводную радарную технику. Оно пришло не работать, А УНИЧТОЖАТЬ.
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22.05.2020 13:18 Відповісти
Другие пишут, что это группа атошников-ментов, которые хотели что то поиметь с арендатора.
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22.05.2020 12:14 Відповісти
Зараз казочок понаписують. Що це мусора, а патріот їх перестріляв їх лопатою.
Дати зброю всім!
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22.05.2020 12:17 Відповісти
Арендатор был фсб-ешником. 100%.
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22.05.2020 12:22 Відповісти
Выпускник высшей школы КГБ.
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22.05.2020 14:12 Відповісти
На ТСН родина убивці вже це спростувала, таки по п'яні конфлікт був... Убивця сам це визнає!
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22.05.2020 12:26 Відповісти
Читайте офіційні повідомлення, а не домисли хворої уяви тих других. Зараз політика Зе-шахраїв спрямована на дискредитацію захисників, воїнів та добровольців, тому буде багато бруду.
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22.05.2020 12:49 Відповісти
перше скоропостіжне офіційне повідомлення - МАССОВОЙЄ УБІЙСТВО - сприйняв дуже скептично із-за катєгорічності і скоропостіжності
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22.05.2020 15:20 Відповісти
Дурак зебил 2 шага сам по прямой не способен пройти, чтобы не поломать себе ноги.

Зеленский это отборный дебил на не своем месте с слугами хзк народа, который продал земли хзк, в стране где нет лордов, а предатели через один как гордон, который за лайки и бабло с рекламы, готов торговать украиной вдоль и поперек.
Боевики-террористы с кац паспортами должны выехать в парашку и сидеть там без возможности куда-то выехать- это парашки проблемы, а не украины, они им дали оружие, их научили, теперь пусть заботятся до конца их жизней. Украина должна снижать риски разработок инструментов против украины террористических институтов парашки. А зебил повышает, потому что он туп по природе и 2 шага по прямой сам не способен сделать без ошибок, чтобы не поломать себе дураку ноги и не оторвать яйца. Легализация двойного гражданства боевиков-террористов дает огромный пласт для разработок инструментария для влияния на украину рашистких терроринститутов. Повышает риски косвенного управления украиной через теракты и прочие прелести, которые живут в головах кацапских террор-профессоров.
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22.05.2020 13:13 Відповісти
Юлёк?
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22.05.2020 14:33 Відповісти
Поліція про масове вбивство на Житомирщині: "Алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей" - Цензор.НЕТ 3361
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22.05.2020 12:20 Відповісти
Порода кровосливальщиков. Что такое кровяная порода.
73% это спец выведенная порода для заливания своей кровью в интересах внешнего агрессора. 73% не лечатся от политического дальтонизма никак, кроме голодоморами,чтобы их выведенное рабское для проливания крови поголовье где-то наконец слили куда-то свою кровь и наконец применили свою быдлопредназначение. Потому что нормальных кацапня веками вырезала, лживо обзывая их всякими бандерами и фашистами, и таким образом была выведена кровяная порода быдла.
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22.05.2020 13:14 Відповісти
Брат подозреваемого - Виктор - рассказал телеграм-каналу PavlovskyNEWS свою версию событий.
Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей.
Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия - автомат, карабин, пистолет - с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.https://glavred.info/ukraine/anatoliy-zaharenko-stali-izvestny-podrobnosti-massovoy-boyni-na-zhitomirshchine-novosti-ukrainy-10174205.html?utm_source=push&utm_medium=push_eng&utm_campaing=push_helga&campaignId=6c2d6596-8252-44fc-9fad-81d4cb93daa3 Источник...
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22.05.2020 12:28 Відповісти
не бандитских...-мусорских.
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22.05.2020 13:15 Відповісти
ото ж бо!
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22.05.2020 15:21 Відповісти
местные мусора собирают себе карманные армии из ветеранов по примеру Авакяна...
Гнать Авакяна пора, пока страну не развалил! Благодаря ему крышевали добычу янтаря-весь лес извели на пустыню, режут лес на древесину...
При Сталине-уже бы расстреляли.
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22.05.2020 13:15 Відповісти
Двойное гражданство ведет к легализации терактов. Раньше это чекисты делали и пугали(делали минирование во все тц и городах), а теперь будут отмазка-донбасс и ее легализированные боевики-криминалы.
Дурак зеленский не может, чтобы что-то не предать. У него в жопе бутылка кацапская чешется постоянно куда-то вляпаться в гавно.И потом висеть на кукольных шнурках и управляться как кукла из хремля.Этот безмозглый отборный придурок уже достал всех. Его тоже нужно отпи дить, а эрмака вынести.
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22.05.2020 13:15 Відповісти
Это больше похоже на правду,а то напился и начал палить просто так.100% наезд был((
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22.05.2020 13:30 Відповісти
пейте побольше господа! всегда призирал людей которые пют, даже тех кто пьёт пиво, пользы от этого ноль
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22.05.2020 12:30 Відповісти
Кровавая **** меркель.
Это она заряжает руцкого дурака деньгами на войны, это ее дойчебанки отмывают путу триллионы.Это на ее деньги содержат 200тысяч чекистов.Которые убивают и заливают кровью все вокруг. Это она молится на северные потоки, на которые могут спонсировать парашку напрямую. Это она подгоняет козака побыстрее разобраться с украиной.
Эта тварь должна быть повешана рядом с больным на величие руцкого рукожопа дурака супертеррористом гиркиным.
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22.05.2020 13:16 Відповісти
Поліцаї мають на увазі приступ білочки?
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22.05.2020 12:30 Відповісти
если версия алкоголь, то как я понимаю, что правды как обычно, мы не узнаем
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22.05.2020 12:30 Відповісти
Кто то был за Зеленского, а кто то против. Алкоголь был лишь катализатором.
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22.05.2020 12:32 Відповісти
Поліція про масове вбивство на Житомирщині: "Алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей" - Цензор.НЕТ 5114
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22.05.2020 12:35 Відповісти
Тогда не понятно почему их 7 трупов на фотографиях, а не одного арендатора.
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22.05.2020 13:11 Відповісти
так Стерненка тоже пытались 3 раза решить...иногда идет не по плану...тот же МН-17...
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22.05.2020 13:18 Відповісти
Но фотографий оружия нет, и против "того" оружия был только дробовик был, и это подтверждено, так же странно что оружие "то", которое вроде бы у атошников было, почему то не использовалось для самообороны .Может просто " утку" пустили для зашумливания новости, а ты поймал ?А зачем ее зашумливают ,новость эту, из-за того что атошники, с одной стороны, и бывший житель из-за поребрика , с другой ?
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22.05.2020 13:19 Відповісти
Ну, то-есть согласны, что новость изначально зашумливается ?
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22.05.2020 15:04 Відповісти
А вотку (бояру ) "герой" разве не жрал ? Может ему белочка патроны подавала ? Пусть какой то Презерватив у него интервью возьмет и опубликует, мы же не знаем ничего что им руководило?Я думаю, он ничем не хуже Херкина и Натальи ,царю Поклоняйськой
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22.05.2020 16:51 Відповісти
О, де це вже 4 одиниці зброї знайшлися ? Не було ж ? В статті нічого не написано про це, написано лише про те, що компанія приїхали давно. Чого ж вони тоді проти дробовика нічого не зробили, коли у них була зброя? Атошники і злякались, до цього підводять ?
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22.05.2020 17:17 Відповісти
Так, АТОшник це на все життя. В інших статтях написано що там зовсім все на так було, називають точне місце , село Новоселице,Попельнянський район , там були діючі співробітники нацгвардії,яких ви рекетирами вже обізвали, а підозрюваний-Анатолій Захарченко,58 років, також до трагедії, так пишуть, має відношення ДБР, ісщите сами, єто сложнее чем врать, но все же. Бухал то Анатолій Захарченко, а АТОшники, а на самом деле не только нацгвардейціі, но там бьіли и сотрудники батальйона МВС ім Кульчицького, они то спали !
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22.05.2020 18:50 Відповісти
А перед этим говорили , правда не мне, что надо "подождать больше информации", теперь же,, уже мне, что "Больше ничего знать не хочу" Еще раз , чуваки спали, и никто ему не мешал сбежать, если чем там угрожали, допустим угрожали.
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23.05.2020 02:26 Відповісти
Там Бутусов статью написал уже по этой теме, выложена недавно, в 22 час 25 мин, вот там более-менее все достоверно, в том числе и мое предположение, что случилась белочка у нападавшего, тоже , как вариант, у него записано это в ст6.Это значит , что логичные мысли сами приходят многим дюдям, если не смотреть ненавистью, как вы, на атошников
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22.05.2020 23:41 Відповісти
КАКой ***** пи ар(Портников?) приравнивает украинских предателей, которые за 200000$ продадут все, с английскими лордами? В украине через один ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕДАТЕЛЬ(весь состав партии регионов, одни мертветчуки на деньги кремля держат по 4 канала со своими прокацапскими журнашлюхами, пут скупил 50% инфопространства украины).Какая тварь это предательское кодло приравнивает с АНГЛИЙСКИМИ ЛОРДАМИ и делает как они делают. НИКАКИХ ДВОЙНЫХ ГРАЖДАНСТВ, НИКАКОЙ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ пока не станут как английскими лордами или как американские сенаторы, быть НЕ МОЖЕТ. А стать английским лордами, где кацапия постоянно нападает - скупает спушников и депутатов по 200000$ как цыплят на рынке и вербует, и компроматом склоняет к предательству, НЕ ВОЗМОЖНО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. По крайней мере пока существует парашка. Емельские дураки должны понять что с такой политикой у всех стран мира интерес стереть парашку с лица земли, раздробить на части.
Двойное гражданство даст предателям с парашкинским паспортом действовать против украины без рисков для себя, лишь бы успеть смыться когда все пис данется или их за предательство дадут 20 лет.Двойное гражданство это повышенные риски диверсионных действия для агрессора.Над которыми их институты работают днем и ночью, пут по 18 часов в сутки дрочит на украину.
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22.05.2020 13:23 Відповісти
Водка и оружие не совместимы. Раздавайте побольше оружия алкашам.
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22.05.2020 12:36 Відповісти
моя частная территория
зайти на. неё могут
с моего разрешения или по постановлению суда
в остальных случаях я могу ещё защищать
любым способом ибо не знаю намерений пришедших
/читаю разбили окно ночью лезет
женнщина ударила топором по рукам --- превышение обороны/
а они ведь пришли ей пожелать спокойной ночи
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22.05.2020 12:45 Відповісти
коммунальщикам будешь такое рассказьівать
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22.05.2020 17:22 Відповісти
шерше ля фройлян - вони во всьом вінавати!
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22.05.2020 13:04 Відповісти
Если кто-то нарушает работу непутинских каналов - теперь это на 98% это любимая работа чекистов. Искажения,чтобы ушли на путинские каналы это новый любимый инструмент фуйла.
Гордона нужно поймать и вломить твари пи сты и отправить в польшу клубнику собирать(это мягко, с учетом что он вроде проукраинский). А то эта тварь уже не знает как на торговле интересами украиной еще заработать. Это такая мода и понты у крыс - где и как выгодней продать интересы украины, начиная от спушников, до журнашлюх. За попытки заработать на интересах украины пора уже выдворять с украины. Вместе с затаившихся журнашлюх с финансируемых агрессором newsone,zik,112.
Выдворите журнашлюх этих кацапских каналов с украины и их домов, где они на деньги футина живут. Потому что они ведут к захвату украины на выборах. Другие каналы чекисты всячески технически глушат, а эти работают и кормят 73% как на убой.Сначала будут чесать правду чтобы втереться в доверие, а потом когда надо(выборы или зебота нагнуть), то быстро включат ложь на полную катушку и поведут в руцкемир вертухайства, смертей, страха и крови.
А то через этих ублюдков другим приходится платить кровью на востоке.
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22.05.2020 13:20 Відповісти
один проти восьми - в такому випадку для самозахисту дозволяєця всяка зброя - перевищення не буде!
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22.05.2020 13:10 Відповісти
Пут уже контролирует 50% инфополя украины.
Вся партия жопзж это финансируется полностью с парашки. Кива тоже или по компромату или просто дурак, тоже получает зарплаты с хремля. Все эти консервы кремля портновы, дубинские, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев, бойко, кивы должны быть зачищены с инфополя украины.Выносите всех журнашлюх, кто их тащит в эфир. Мочить от гордона до самых мелких.Закрывать в онлайн каналы, которые пропагандируют агрессора. Тоесть зашли, всех отпи сдили, все поломали и обещали вернуться, как пут говорит свои протестантам чтобы далеко от тюрмы не отходили, что тиран будет садить опять за его протесты.
В инфополе разрешается только с проукраинскими взглядами, даже яценюк и другие коррупционеры, которые хоть и воровали, но были эффективны против кацапов.
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22.05.2020 13:19 Відповісти
це є екологічне самоочишення планети від жлобської інфекції
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22.05.2020 13:14 Відповісти
Там вечный гулаг и вертухайщина.

Дураки в кацапии типа дыркина и пр, должны понимать, что как бы они не садились строить государство на выходе только ГУЛАГ. Дурак не способен строить государство по нескольким банальным причинам, которых понять дурак в силу своего скудоумия не способен. Потому дыркина и прочая ***** дожна не мочить украинцев, а истреблять своих дураков, иначе там просвета нету вообще. Там вечный гулаг и вертухайщина. И постоянные попытки дураков что-то построить приводит только к гулагу. Но дураки понять почему так не способны. И потому они построить государство не способны ВООБЩЕ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.
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22.05.2020 13:21 Відповісти
Жаль "Толяна-Тепловизора" вже нема... Сейчас бы про раскрытие подпольной резидентуры Кремля лекцию бы прослушали.
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22.05.2020 13:33 Відповісти
Родственники сейчас нарасказывают... Упилось до белки и погубило 7 невинных душ. Не делайте с него потерпевшего и героя.
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22.05.2020 15:01 Відповісти
 
 