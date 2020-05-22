Поліція про масове вбивство на Житомирщині: "Алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей"

У поліції Житомирської області припускають, що причиною масового розстрілу людей під час відпочинку біля водойми міг стати алкоголь.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону з місця події повідомила прессекретарка ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, всі постраждалі - люди (віком з 1970-го до 1990 року народження) між собою були давно знайомі, підтримували відносини вже багато років.

"Приїхали вони до чоловіка, який їх розстріляв, ще задовго до трагедії, в ніч з 20 на 21 травня, і все було добре, тому ми не відкидаємо, що саме алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей", - додала вона.

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