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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 47 випадків COVID-19, померла одна людина, загалом 2522 інфікованих, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 47 випадків COVID-19, померла одна людина, загалом 2522 інфікованих, - Кличко

У Києві за добу зафіксували один летальний випадок від COVID-19, за весь час пандемії в столиці померло 58 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців нашого міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 осіб. Серед них - 9 медиків. Упродовж минулої доби у столиці від коронавірусу померла одна людина. Загалом за весь період - 58 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2522 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - зазначив мер Києва.

Серед захворілих 22 жінки віком від 19 до 86 років. А також 23 чоловіки від 19 до 76 років і двоє хлопчиків 9 і 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 23 особи. Загалом коронавірус перемогли 338 мешканців столиці.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19423) Кличко Віталій (3508) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Пандемия!!!всё закрыть,перекрыть,метро не открывать,аж 47 человек на 3 млн город
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22.05.2020 12:15
+2
47 за день. 47 инвалидов на всю оставшуюся жизнь. А коронавирус любит больше всего дебилов, не верящих в него.
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22.05.2020 12:20
+2
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:00
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Пандемия!!!всё закрыть,перекрыть,метро не открывать,аж 47 человек на 3 млн город
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22.05.2020 12:15 Відповісти
47 за день. 47 инвалидов на всю оставшуюся жизнь. А коронавирус любит больше всего дебилов, не верящих в него.
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22.05.2020 12:20 Відповісти
Никто не говорит что его нет,но масштабы не стоят того чтоб всё закрывать,лишать людей достатка,47 инвалидов на всю жизнь ?а не подсчитывали сколько они сделали десятки тысяч людей инвалидами без средст существования? Сколько суицидов не от вируса а последствий и отчаяния у людей
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22.05.2020 12:29 Відповісти
Ти це скажи громадянам Бразилії, вони тобі подякують
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22.05.2020 12:49 Відповісти
В Бразилии пипец никто же не отрицает там нужно строгий вводить,посмотрите на цифры там явно не 47 человек,но это не значит чтоб если у нас не вводили было также,есть просто страны где корона размножается в разы не знаю чем это вызвано,например Италия США Испания и Швецию сравните где не вводили там смертность больше чем где не вводили но все равно не сравнится с Италией,поэтому это манипуляция что типа если бы не вводили вообще то у нас была бы Италия,да не была бы, Беларусь которая возможно и занижует смертность но там и в Швеции не сравнится по смертях с Италией где тоже строгий карантин
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22.05.2020 13:15 Відповісти
Вообще-то на сегодня более 21 тысячи заболевших. 623 умерших от ковид. А скольким написали просто от пневмонии.
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25.05.2020 17:39 Відповісти
Такие же цифры были 2 месяца назад))) В чем прикол карантина?)
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22.05.2020 12:22 Відповісти
Коли 80 відсотків мають в організмі коронавіруси різних штамів і антитіла до них то такі тести будуть у 80 відсотків їх визначати, однак це не означає що саме від корони погмерли. А щоб заспокоїти потрібні дані щодо загальної смертності по місяцям за 2020 рік, однак вони чомусь владою засекречені, а тим більше загальної кількості померлих із зазначенням хвороб. Ось тому не вірю цьому владному ареопагу, що працює під контролем зарубіжних обкомів.
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22.05.2020 12:27 Відповісти
У мене немає сумнівів, що сам ти сидіш тихесенько в своїй коморі, натягнув масочку, та лупцюєш по клаві як скажений бот з того самого "обкому" бовдурів
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22.05.2020 12:55 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:00 Відповісти
 
 