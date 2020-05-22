За добу в Києві зафіксували 47 випадків COVID-19, померла одна людина, загалом 2522 інфікованих, - Кличко

У Києві за добу зафіксували один летальний випадок від COVID-19, за весь час пандемії в столиці померло 58 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців нашого міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 осіб. Серед них - 9 медиків. Упродовж минулої доби у столиці від коронавірусу померла одна людина. Загалом за весь період - 58 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2522 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - зазначив мер Києва.

Серед захворілих 22 жінки віком від 19 до 86 років. А також 23 чоловіки від 19 до 76 років і двоє хлопчиків 9 і 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 23 особи. Загалом коронавірус перемогли 338 мешканців столиці.

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