Баканов не веде жодної комерційної діяльності: у 2019 році іспанська компанія призупинила свою роботу, - СБУ
У Службі безпеки України пояснюють, що іспанська компанія "Nueva tierra verde sociedad limitada", керівну посаду в якій за версією журналістського розслідування "Схем" обіймає глава СБУ Іван Баканов, призупинила свою діяльність ще в 2019 році.
"Відомий факт, що задовго до призначення на посаду глави СБУ Іван Баканов успішно вів бізнес. В тому числі і за кордоном. При цьому, дотримуючись вимог закону, він не займається ніякою комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду", - заявили в пресцентрі СБУ, коментуючи журналістське розслідування "Схеми: корупція в деталях" про те, що Баканов обіймає керівну посаду в одній з іспанських компаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
В СБУ підкреслюють: "Щодо компанії "Nueva tierra verde sociedad limitada" звертаємо увагу на те, що компанія офіційно припинила свою діяльність в 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб. Вся вищезазначена інформація є у відкритому доступі".
Журналісти "Схем" у своєму розслідуванні стверджують, що Баканов з 2015 року і до сьогодні є адміністратором і уповноваженим на всі дії від імені іспанської компанії "Nueva tierra verde sociedad limitada".
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непогано було б в його дружини розпитати, що ж там із ним не так.
Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
Но самое прикольное, что Бутусов у себя в ФБ подробно объяснил, что отписка Баканова - вранье. Бутусов - отдельно, его бизнес - отдельно. Как говорится - мнение редакции может не совпадать с мнением редакции.