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Баканов не веде жодної комерційної діяльності: у 2019 році іспанська компанія призупинила свою роботу, - СБУ

Баканов не веде жодної комерційної діяльності: у 2019 році іспанська компанія призупинила свою роботу, - СБУ

У Службі безпеки України пояснюють, що іспанська компанія "Nueva tierra verde sociedad limitada", керівну посаду в якій за версією журналістського розслідування "Схем" обіймає глава СБУ Іван Баканов, призупинила свою діяльність ще в 2019 році.

"Відомий факт, що задовго до призначення на посаду глави СБУ Іван Баканов успішно вів бізнес. В тому числі і за кордоном. При цьому, дотримуючись вимог закону, він не займається ніякою комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду", - заявили в пресцентрі СБУ, коментуючи журналістське розслідування "Схеми: корупція в деталях" про те, що Баканов обіймає керівну посаду в одній з іспанських компаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В СБУ підкреслюють: "Щодо компанії "Nueva tierra verde sociedad limitada" звертаємо увагу на те, що компанія офіційно припинила свою діяльність в 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб. Вся вищезазначена інформація є у відкритому доступі".

Читайте: Глава СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону, - "Схеми". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Журналісти "Схем" у своєму розслідуванні стверджують, що Баканов з 2015 року і до сьогодні є адміністратором і уповноваженим на всі дії від імені іспанської компанії "Nueva tierra verde sociedad limitada".

Автор: 

Іспанія (899) СБУ (12783) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+28
так претензии не к фирме.

Остановила она деятельность или не остановила - это личное дело фирмы.

претензии к Баканову.

Баканов не уволился с руководящей должности фирмы.
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22.05.2020 12:29
+17
Они нас за идиотов держат.
В законе написано, что запрещено занимать руководящую должность в коммерческой фирме. А заниматься коммерческой деятельностью - это совсем другое. Полный правовой беспредел.
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22.05.2020 12:28
+15
Гнилая отмазка от зеленого литинанта....
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22.05.2020 12:28
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Бедная испанская компания, будет как фабрика в Липецке, то приостанавливать, то в слепой траст.
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22.05.2020 13:00 Відповісти
Баклан у нас свянтой! И совсем не подстилка хитрожопых!!!
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22.05.2020 13:18 Відповісти
Это заявляет сам Бакланов - ему соврать, как два пальца обосц...ты. Не в первый раз. Неважно, как ты занимаешься коммерческой деятельностью - ты бенефициар и единственный администратор. Закон нарушен. Баклан должен ответить по закону и быть уволен нахрен.
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22.05.2020 13:21 Відповісти
Баклан передал все в слепой траст . Пи здеть для властей это норма жизни . Петро Зеленский не отличается от других президентов пи даболов .
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22.05.2020 13:24 Відповісти
воно стверджує, що відрізняється - фізіологічно.
непогано було б в його дружини розпитати, що ж там із ним не так.
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22.05.2020 14:41 Відповісти
Та сам гидрант говорил - такого честного ещё не было!
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22.05.2020 13:46 Відповісти
У скарабеев -маргиналов и жёлтой прессы обострение длится более года.
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22.05.2020 13:47 Відповісти
Спецплінтус. Испанська народна пісня про голову СБУ


Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
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22.05.2020 14:55 Відповісти
Баканов веде бізнес в СБУ це покруче ніж будь які фірми!
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22.05.2020 14:59 Відповісти
"ну так би сразу і сказал..."(с) + ще одна "...а в общем ваня-ваня-ваня-ваня ми с тобой в паріже... нужни как банє ну к прімєру лижи..."(с) брехня завжди вилазе боком. аксіома.
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22.05.2020 15:22 Відповісти
Цензор тупо скопипастил новость с интерфакса. ********* он с мышебратских сйатов копипастить.
Но самое прикольное, что Бутусов у себя в ФБ подробно объяснил, что отписка Баканова - вранье. Бутусов - отдельно, его бизнес - отдельно. Как говорится - мнение редакции может не совпадать с мнением редакции.
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22.05.2020 16:16 Відповісти
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