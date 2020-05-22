Баканов не веде жодної комерційної діяльності: у 2019 році іспанська компанія призупинила свою роботу, - СБУ

У Службі безпеки України пояснюють, що іспанська компанія "Nueva tierra verde sociedad limitada", керівну посаду в якій за версією журналістського розслідування "Схем" обіймає глава СБУ Іван Баканов, призупинила свою діяльність ще в 2019 році.

"Відомий факт, що задовго до призначення на посаду глави СБУ Іван Баканов успішно вів бізнес. В тому числі і за кордоном. При цьому, дотримуючись вимог закону, він не займається ніякою комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду", - заявили в пресцентрі СБУ, коментуючи журналістське розслідування "Схеми: корупція в деталях" про те, що Баканов обіймає керівну посаду в одній з іспанських компаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В СБУ підкреслюють: "Щодо компанії "Nueva tierra verde sociedad limitada" звертаємо увагу на те, що компанія офіційно припинила свою діяльність в 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб. Вся вищезазначена інформація є у відкритому доступі".

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Журналісти "Схем" у своєму розслідуванні стверджують, що Баканов з 2015 року і до сьогодні є адміністратором і уповноваженим на всі дії від імені іспанської компанії "Nueva tierra verde sociedad limitada".