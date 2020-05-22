Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок вибуху пострілу ВОГ-17 поблизу Старогнатівки, - штаб

Сьогодні, 22 травня, російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.



"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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