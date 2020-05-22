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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок вибуху пострілу ВОГ-17 поблизу Старогнатівки, - штаб

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок вибуху пострілу ВОГ-17 поблизу Старогнатівки, - штаб

Сьогодні, 22 травня, російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.

"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок вибуху пострілу ВОГ-17 поблизу Старогнатівки, - штаб 01

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обстріл (28274) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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- Украина закупила для армии ударные турецкие беспилотники Bayraktar

ДЕ?
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22.05.2020 12:52 Відповісти
Доктрина говнокомандувача "просто перестати стріляти" , "подивитись у очі Пу" призвела до того, що він здав частину відвоїованої великою кров"ю українців територію. Зараз РФія займає вигідні позиції і у результаті маємо втрати
Більш того москалі готуються донаступу і чекають слушного моменту. Про це,з наглістю, заявляють гауляйтери ЛуганДонії.
Суспільсьтво повинно згуртовуватись на ідеї оборони України......
не давлячись на те , що недолугі обрізані Зе і ушлі теж обрізані Мертвечуки роблять усе щоби розколоти суспільство.
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22.05.2020 14:04 Відповісти
Одужання нашому захиснику
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22.05.2020 14:26 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок вибуху пострілу ВОГ-17 поблизу Старогнатівки, - штаб - Цензор.НЕТ 1601
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22.05.2020 17:13 Відповісти
 
 