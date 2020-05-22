Київський безпековий форум: "Стратегічний форпост: як дати поштовх європейській інтеграції України та зміцнити Східну Європу?". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні на Київському безпековому форумі обговорять посилення західного курсу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Онлайн-дискусія відбудеться сьогодні, 22 травня, о 15:00.

Учасники дискусії:

- Лінас Лінкявічус, Міністр закордонних справ Литви;

- Карл Більдт, колишній Прем’єр-міністр і Міністр закордонних справ Швеції;

- Іванка Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради України з європейської інтеграції;

- Марцін Босацький, польський політик, Сенатор, заступник глави парламентського Комітету у закордонних справах;

- Курт Волкер, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів у справах України у 2017 – 2019 роках;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну" (модератор дискусії).

Тема дискусії: "Стратегічний форпост: як надати поштовх європейській інтеграції України та зміцнити Східну Європу?".

Як втілювати справжню європейську інтеграцію, а не її імітацію?

Як зміцнювати наші позиції у Східній Європі?

Чи усвідомлює Східна Європа необхідність безумовної солідарності перед загрозами російської агресії, економічної і пандемічної криз?

Як берегти і розвивати стратегічне партнерство в регіоні?

Наскільки ефективно влада дотримувалася національного європейського курсу в перший рік президентства Володимира Зеленського?

Ці та інші питання будуть в центрі уваги нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму, яка відкриє серію обговорень завдань нашої зовнішньої політики.

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