"Слуга народу" Лерос просить ОГП розслідувати спробу "шантажу" Зеленського: "Тепер це дуже серйозно". ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос написав заяву в Офіс Генпрокурора з проханням розслідувати, хто з посадових осіб Офісу Президента України отримав відеозаписи з Денисом Єрмаком і планував шантажувати ними главу держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні я написав заяву про злочин, про який заявив президент на пресконференції ... Я вважаю, що ніхто не має права шантажувати Президента, це серйозний злочин, і я хочу відкритого розслідування, щоб винний поніс покарання, за яке передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі", - написав нардеп.

Лерос також вимагає встановити, "хто з посадових осіб Офісу Президента України отримав плівки з відеозаписами (на плівках Денис Єрмак проводить співбесіди на вищі державні посади, домовляється про винагороду) і приховав корупційний злочин, ставши його співучасником".









Раніше на пресконференції президент Зеленський заявив: "Я знаю хто здійснював записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто".

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.



