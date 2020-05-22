У Києві зростає кількість захворювань на пневмонію. З понеділка госпіталізовано 167 осіб, - Кличко

У Києві збільшилася кількість хворих на пневмонію. Тільки за останній тиждень з діагнозом пневмонія було госпіталізовано 167 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що кількість захворювань на пневмонію в місті зростає. Тільки за цей тиждень - з понеділка, госпіталізовано 167 людей з діагнозом пневмонія. Загалом у стаціонарах лікуються 307 хворих на пневмонію, - повідомив мер. - Медики пояснюють це тим, що з потеплінням люди масово виходять відпочивати на природу. І часто не бережуться. Тому я закликаю всіх уважно ставитися до свого здоров'я. Адже ослаблений імунітет робить людину вразливою до будь-яких захворювань. Зокрема, й до коронавірусу", - сказав Кличко.



За словами мера Києва, мобільні бригади медиків продовжують виїжджати до пацієнтів на відбір зразків для проведення тестів на коронавірус. Також відбирають та досліджують біоматеріал на ПЛР-тести в 4 комунальних закладах столиці, а також у приватних лабораторіях і клініках, у деяких державних медустановах.

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Зокрема, у "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" і комунальних закладах столиці протестували майже 24 700 людей.



Кличко наголосив , що сьогодні в Києві ПЛР-тести роблять не тільки людям з підозрою на коронавірус, а й усім хворим на пневмонію.