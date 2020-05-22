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Новини
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У Києві зростає кількість захворювань на пневмонію. З понеділка госпіталізовано 167 осіб, - Кличко

У Києві зростає кількість захворювань на пневмонію. З понеділка госпіталізовано 167 осіб, - Кличко

У Києві збільшилася кількість хворих на пневмонію. Тільки за останній тиждень з діагнозом пневмонія було госпіталізовано 167 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що кількість захворювань на пневмонію в місті зростає. Тільки за цей тиждень - з понеділка, госпіталізовано 167 людей з діагнозом пневмонія. Загалом у стаціонарах лікуються 307 хворих на пневмонію, - повідомив мер. - Медики пояснюють це тим, що з потеплінням люди масово виходять відпочивати на природу. І часто не бережуться. Тому я закликаю всіх уважно ставитися до свого здоров'я. Адже ослаблений імунітет робить людину вразливою до будь-яких захворювань. Зокрема, й до коронавірусу", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, мобільні бригади медиків продовжують виїжджати до пацієнтів на відбір зразків для проведення тестів на коронавірус. Також відбирають та досліджують біоматеріал на ПЛР-тести в 4 комунальних закладах столиці, а також у приватних лабораторіях і клініках, у деяких державних медустановах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві зафіксували 47 випадків COVID-19, померла одна людина, загалом 2522 інфікованих, - Кличко

Зокрема, у "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" і комунальних закладах столиці протестували майже 24 700 людей.

Кличко наголосив , що сьогодні в Києві ПЛР-тести роблять не тільки людям з підозрою на коронавірус, а й усім хворим на пневмонію.

Автор: 

хвороба (303) Київ (19423) Кличко Віталій (3508) лікування (607)


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Топ коментарі
+5
Авітаміноз внаслідок переходу епохи бідності в епоху тотального зубожіння.
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22.05.2020 12:40
+5
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:06
+4
На послаблення карантину Київ відреагував так, ніби його повністю відмінили. Наслідки не забарились.
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22.05.2020 12:38
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На послаблення карантину Київ відреагував так, ніби його повністю відмінили. Наслідки не забарились.
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22.05.2020 12:38 Відповісти
і які причини?
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22.05.2020 12:39 Відповісти
Авітаміноз внаслідок переходу епохи бідності в епоху тотального зубожіння.
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22.05.2020 12:40 Відповісти
не думаю, що в нашого населення авітаміноз.
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22.05.2020 12:45 Відповісти
если у зебени ПЕРЕДОЗ,

то у населения реальный авитаминоз от отсутствия свежих овощей при отсутсвии денег
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22.05.2020 13:26 Відповісти
брехня це.
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22.05.2020 13:31 Відповісти
А ваше населення - це де?
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22.05.2020 14:00 Відповісти
в карагандє
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22.05.2020 16:20 Відповісти
Воно і видно, що не в Україні. ☺️
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23.05.2020 09:35 Відповісти
Тотальне зубожіння кожного ранку створює кілометрові затори по всьому Києву
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22.05.2020 12:48 Відповісти
За 100 кілометрів від Києва виїжджали коли-небудь?
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22.05.2020 14:03 Відповісти
Ранувато карантин увели. Оце тільки зараз все починається.
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22.05.2020 12:39 Відповісти
виталька, так и скажи,-зебыдлу выгоден карантин, и отменять они его не собираются.
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22.05.2020 12:39 Відповісти
Что бы снимать непопулярный карантин ( используя опыт "братского Мордора") больных и зараженных ( и умерших) коронавирусом, будут записывать в больные всеми прочими болезнями от пневмонии до диареи и косоглазия. ( мы же как в детской поговорке " повторюха муха")
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22.05.2020 12:42 Відповісти
СНІД взагалі не смертельна хвороба, помирають від інших чинників.
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22.05.2020 13:00 Відповісти
Гениально! Подавая на нобелевку.
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22.05.2020 13:26 Відповісти
Плохая вентиляция легких, авитаминоз, гиподинамия.
Причину все понимают?
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22.05.2020 12:44 Відповісти
"Трактор вилікує всіх" (А.Г.Лукашенко)
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22.05.2020 13:13 Відповісти
Холодно..
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22.05.2020 12:47 Відповісти
Виталик у нас нынче за доктора... Виталя, а что там Непоп, говорят после компромата "заболел", лежит бедолага под клетчатым одеялом и мылится на лечение в Израиль!?
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22.05.2020 12:51 Відповісти
Пневмония на 4-5 месте по летальности в мире.
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22.05.2020 12:54 Відповісти
Це мабуть, ті кому влада заборонила ставити діагноз - КОВІД.
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22.05.2020 12:58 Відповісти
нет, это те, кого "тестировали" контрабандными китайскими "тестами" притащенными на "Мрии".
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22.05.2020 13:08 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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22.05.2020 13:06 Відповісти
А що повинно бути коли вдень +12 а в ночі +5 діарея? Середня температура в квартирі 8 градусів Цельсію, ну здравствуй - ГРЗ, пневмония и туберкульоз!
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22.05.2020 13:10 Відповісти
У кацапів масова смертність серед медиків, але від коронавірусу ніхто не вмер.Інфаркти, інсульти, срачка.
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22.05.2020 13:15 Відповісти
з такою дивною погодою як в цьому році, воно і не дивно. Вранці холодно, вдень спека. Вітри страшенні.
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22.05.2020 14:34 Відповісти
Следующее вирусобесие - пневмония, потом вирус ящура.не можем заниматься экономикой и благосостоянием ....начинаем бороться с ветряными мельницами.стротегия команды зедебилов
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22.05.2020 16:48 Відповісти
 
 