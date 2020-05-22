Масове вбивство на Житомирщині: частина загиблих були приятелями чоловіка, який відкрив стрілянину

У ході конфлікту жертвами стрілка стали його приятелі-кияни, з якими він зустрічався не перший раз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сегодня" розповіла дружина підозрюваного.

"Затримано мого чоловіка. Все це відбулося на березі ставка. Там, де випивається горілка, - завжди конфлікт. Мій чоловік - людина запальна. Він вже визнав свою провину. Що стало причиною конфлікту? Чоловік встиг мені сказати, що конфлікт розгорівся через слова його приятелів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію", - розповіла дружина.

Жінка додала, що частина загиблих були приятелями чоловіка, які неодноразово приїздили до нього порибалити. Закінчуючи розмову, вона риторично додала: "Добре в нашій родині вже не буде ніколи".

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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

Пізніше ЗМІ повідомили, що серед загиблих військовослужбовці Національної гвардії України, батальйону імені Кульчицького, а також волонтер.