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Масове вбивство на Житомирщині: частина загиблих були приятелями чоловіка, який відкрив стрілянину

Масове вбивство на Житомирщині: частина загиблих були приятелями чоловіка, який відкрив стрілянину

У ході конфлікту жертвами стрілка стали його приятелі-кияни, з якими він зустрічався не перший раз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сегодня" розповіла дружина підозрюваного.

"Затримано мого чоловіка. Все це відбулося на березі ставка. Там, де випивається горілка, - завжди конфлікт. Мій чоловік - людина запальна. Він вже визнав свою провину. Що стало причиною конфлікту? Чоловік встиг мені сказати, що конфлікт розгорівся через слова його приятелів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію", - розповіла дружина.

Жінка додала, що частина загиблих були приятелями чоловіка, які неодноразово приїздили до нього порибалити. Закінчуючи розмову, вона риторично додала: "Добре в нашій родині вже не буде ніколи".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Серед загиблих унаслідок стрілянини на Житомирщині волонтер і нацгвардійці, - ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

Пізніше ЗМІ повідомили, що серед загиблих військовослужбовці Національної гвардії України, батальйону імені Кульчицького, а також волонтер.

Автор: 

вбивство (3082) масове вбивство (74) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+22
я в этой истории про рыбалку одного не пойму: почему ни на одном фото нет удочек?
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22.05.2020 13:07
+19
Так, але

1 Чоловік, який з мисливської рушниці розстріляв сімох осіб, та орендар ставу, в якого начальник райвідділу поліції вимагав щомісячні хабарі - це одна й та сама особа.

(начальника райвідділу поліції затримали в сусідній кібітці трохи пізніше )

2 Вони завжди зі зброєю на рибалку їздять?
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22.05.2020 12:53
+16
Сєпар
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22.05.2020 12:53
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Одни на ставочке приторговывают, другие картины вывозят...
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22.05.2020 13:19 Відповісти
Ты гидранту такое не предъявлял?
Аккуратнее будь, а то за Фединой и Марусей по делу пойдешь))
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22.05.2020 13:27 Відповісти
а атошники типа не отдыхают на ставке? а откуда у них два автомата - калаш и второй хз какой? а откуда у них машина камуфляжной расцветки - не волонтерская ли. Случайно не на наши деньги куплена, которые мы давали волонтерам на АТО - меня бесит видеть как на этих машинах на гражданке разъезжают - почему она не в АТО?
не надо делать из тех кто служил в АТО ангелов. Тем более - добровольцев. Никакой ответственности, а самомнения - дохерища. В основном заслуга добровольцев - раздувание зрады и зеленский - президент.
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22.05.2020 13:27 Відповісти
Где то рядом ещё была инфа, что у них в багажнике ещё куча оружия была.
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22.05.2020 13:46 Відповісти
второй ствол-похож на карабин охотничий от Зброяра...А авто волонтерское-нато оно и волонтерское-помощь подвозить.
Чет,Олежка,от тебя душком коллаборантным попахивает...
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22.05.2020 14:01 Відповісти
Причем не первый раз проскакивает...
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22.05.2020 20:13 Відповісти
"машина камуфляжной расцветки - не волонтерская ли"? волонтёрская,среди них был волонтёр,новости читать внимательно надо
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23.05.2020 15:11 Відповісти
"Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала супруга.

https://censor.net/news/3197306/massovoe_ubiyistvo_na_jitomirschine_chast_pogibshih_byli_priyatelyami_mujchiny_otkryvshego_strelbu
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22.05.2020 13:21 Відповісти
Что то тут не то....
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22.05.2020 13:21 Відповісти
капитан очевидность блин
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22.05.2020 13:27 Відповісти
Полнолуние - обострение у психических.Не верите? Спросите у психиатров.
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22.05.2020 13:28 Відповісти
новолуніє сьодні вночі
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22.05.2020 13:36 Відповісти
На пост-савке другие не выживают.
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23.05.2020 01:15 Відповісти
Это надо прочувствовать(на его месте).
Я всегда говорил,что человек хуже скотины.
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22.05.2020 13:30 Відповісти
а тепер стає дедалі зрозуміліше, шо то був самозахист в форматі "семеро протів одного" - шо повністю оправдовує дії "орендатора"
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22.05.2020 13:35 Відповісти
Тут була якась "пред"ява" і він готувався для цього.
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22.05.2020 13:36 Відповісти
Нет ума считай калека.Семьи распадаются из за споров о Крыме,на почве патриотизма.Тут народ подогретый водкой и правым делом.Нашёлся таки дебил.Обезьяна взяла в руки не палку а ружьё.
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22.05.2020 13:44 Відповісти
Если какой то из родственников (или жена, или муж) отбитый ватан, то развод или полный разрыв отношений с таких родственником - это один их самых мягких выходов из ситуации.
А в этом происшествии обе стороны скорее всего были криминалом, отсюда и радикальный финал.
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22.05.2020 13:54 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini
Тут больше информации.
По поводу ,как вы сказали ватанов,то в споре вроде бы как один патриот а второй ватан,а ватан ли? Может два патриота,но по разному видят? В последнее время я всё меньше и меньше верю в патриотизм патриотов,видя алчность и криминал в их деяниях.Осталось много порядочных людей,но порядочные люди не кричат о патриотизме ,а просто молча делают Украину чище и лучше.
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22.05.2020 14:10 Відповісти
Как показывает мой жизненный опыт и наша реальность - люди намного хуже, чем обычно представляется. Так что лично для меня намного более вероятной представляется ситуация, в которой обе стороны конфликта были криминалом.
Ко всем патриотам я тоже отношусь крайне скептически (а если они мелькают в новостях - так вообще) и уверен, что если большинство из них поскрести, то под глянцевой поверхностью лжи там будет старая добрая банальная гниль.
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22.05.2020 14:30 Відповісти
А всё потому что нарушили устав и не выставили боевое охранение
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22.05.2020 13:49 Відповісти
жаль пацанов. столько сепаров на фронте положили, а погибли от сепара в тылу
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23.05.2020 22:23 Відповісти
Водка .
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22.05.2020 13:56 Відповісти
Интересно как в данную версию впишут наличие автоматов у погибших.
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22.05.2020 13:58 Відповісти
Очень маловероятно, что то автоматы. Обычные полуавтоматические гражданские карабины.
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22.05.2020 14:19 Відповісти
Нету там такого. На одном из фото из под трупа торчит чёрное цевьё какого то карабина на базе AR-15.
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22.05.2020 15:16 Відповісти
Где то мелькал комент, что у них в багажнике ещё куча стволов лежало.
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22.05.2020 15:48 Відповісти
Всё, все спецы инфекционисты резко стали психиатрами-детективами.
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22.05.2020 14:10 Відповісти
їй там жити... розслідувати будуть таки місцеві. чи як? біда...
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22.05.2020 14:30 Відповісти
Є й інші версії, більш правдоподібні. Убиті (до речі, всі озброєні і без вудочок) - це рекетири. Історія тягнеться вже давно. Він і заяви в поліцію писав, і когось уже за це посадили. А ці приїхали розбиратися. Бо за якусь безглузду репліку ніхто сімох (!) убивати не буде.
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22.05.2020 14:37 Відповісти
Нехер по ночах з рушницею вештатись. Білочка не перебирає. А як такому взагалі дозвіл невропатолог видав?
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22.05.2020 15:02 Відповісти
Не сєпар, мусора хотіли мзду 10 тис. в місяць головному мусору районному за невтручання в підприємницьку діяльність - це рекет.
Привіт армяну, виконавцівців вибивать гроші послали вв, мусорків, хоч і атошників
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d0%bc.html#more-103915
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22.05.2020 19:07 Відповісти
Не иначе беглый даунбасер. Хотя следствие покажет.
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23.05.2020 01:12 Відповісти
"Ты меня уважаешь?" - тихо спросил он, вынимая гранату из кармана....
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23.05.2020 12:29 Відповісти
Это что новая мода с оружием на рыбалку ездить, почему тогда оружие не в разобранном состоянии, патроны в свободном доступе?
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26.05.2020 13:03 Відповісти
Що не кацап, то нелюд. З такими не можна приятелювати. Це звірина і він в тюрмі довго не проживе.
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27.05.2020 05:37 Відповісти
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