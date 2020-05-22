Лещенко заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним: в 2015 році він відстоював право журналістів не погоджувати тексти

Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним.

Про це повідомило видання на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат та журналіст Сергій Лещенко дав велике інтервʼю кореспонденту "Бабеля" Марії Жартовській. Опублікувати інтервʼю повністю ми не зможемо — вперше в історії видання спікер заборонив це робити, вимагаючи самостійно попрацювати з первинною версією. За законом, він може зняти відповіді, але не може зняти запитання про те, як він потрапив на роботу в УЗ, про свою високу зарплату, ключові завдання, свій Telegram-канал з інсайдами і проблеми влади з олігархами", - пише видання.

Зазначається, що дати інтервʼю Сергій Лещенко погодився за умови, що він читає і погоджує текст до публікації.

"Погоджувати інтервʼю українських журналістів зобовʼязує закон. Ми погодилися. Бесіда з Сергієм Лещенком тривала понад дві години, а повна розшифровка інтервʼю зайняла 37 сторінок. Редакція скоротила інтервʼю до прийнятних для онлайн-формату розмірів, деякі питання обʼєднала, не спотворила слів спікера і точно передала суть відповідей. Остаточний текст ми надіслали на погодження. Узгодити текст Сергій Лещенко відмовився, пославшись на те, що розмова була значно довшою і повнішою, попросив первинну версію бесіди і запропонував самостійно попрацювати над текстом. Таку пропозицію редакція отримала від спікера вперше. На пропозицію редакції вказати на неточності, перекручені цитати або інформацію, Сергій Лещенко відповів відмовою і зажадав повної розшифровки", - пише видання.

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"Бабель" звернуло увагу також на те, що Лещенко в 2015 році, коли був народним депутатом, відстоював право журналістів не погоджувати інтерв'ю зі спікером. Разом з іншими депутатами він навіть подав законопроєкт, який мав скасувати цю норму.

"Працюючи журналістом, я також вважав це положення абсурдним. Це елемент цензури, адже, коли ти сідаєш давати інтервʼю on the record, ти вже цим фактом даєш згоду на оприлюднення сказаного. Всі західні журналісти, з ким я дружу, в шоці від того, що український закон зобовʼязує репортера погоджувати текст розмови зі співрозмовником. Тому сьогодні в парламенті буде зареєстровано законопроєкт про скасування цієї норми про погодження інтервʼю. По суті, цей закон проти політиків, які люблять переписувати свої інтервʼю і прибирати гострі абзаци. Подивимося, чиї інтереси переможуть — журналістів, депутатів. Я на боці перших", - писав він на своїй сторінці в Facebook.

Видання зазначає, що через недосконалість українського медіазаконодавства та ризику програти справу в суді в разі публікації інтерв'ю редакція публікує список ключових тем інтерв'ю з Лещенком - без його відповідей.

Головні теми інтерв'ю:

Яким чином Лещенко пройшов відбір на посаду члена наглядової ради "Укрзалізниці" без досвіду роботи у транспортній сфері.

Чи мав відношення до його призначення його давній знайомий, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.

Чи були домовленості про його призначення у владу в обмін на підтримку Володимира Зеленського під час президентської виборчої кампанії.

Які його головні завдання та KPI в наглядовій раді.

Чому його роботу не може виконувати експерт з великим досвідом роботи у транспортній сфері.

Навіщо і в якій ролі він веде Telegram-канал: як блогер чи як член наглядової ради УЗ.

Чому в своєму Telegram-каналі він фактично працює адвокатом Зеленського і не помічає помилок влади.

Чому він пише про те, що президент віддаляється від олігархів, але не розповідає про те, які поступки останні отримують від влади. Приміром, не говорить про те, що відсутність монобільшості "Слуги народу" є результатом того, що різні групи впливу отримали місця у передвиборчому списку партії.

Чому він хвалить владу за зниження медіа-залежності від Ігоря Коломойського, але не говорить про зростання впливу телеканалів, які повʼязують з Віктором Медведчуком. Нарощувати рейтинг цих ресурсів допомагають представники влади, які часто зʼявляються в ефірах каналів.

Лещенко активно підтримував призначення Михеіла Саакашвілі у владу. Як він ставиться до того, що одним з активних публічних лобістів Саакашвілі також був депутат від СН Олександр Дубінський. Останнього Лещенко називає рупором Коломойського і стверджує, що депутат озвучує вигідні олігарху тези.

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