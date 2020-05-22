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Лещенко заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним: в 2015 році він відстоював право журналістів не погоджувати тексти

Лещенко заборонив виданню

Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним.

Про це повідомило видання на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат та журналіст Сергій Лещенко дав велике інтервʼю кореспонденту "Бабеля" Марії Жартовській. Опублікувати інтервʼю повністю ми не зможемо — вперше в історії видання спікер заборонив це робити, вимагаючи самостійно попрацювати з первинною версією. За законом, він може зняти відповіді, але не може зняти запитання про те, як він потрапив на роботу в УЗ, про свою високу зарплату, ключові завдання, свій Telegram-канал з інсайдами і проблеми влади з олігархами", - пише видання.

Зазначається, що дати інтервʼю Сергій Лещенко погодився за умови, що він читає і погоджує текст до публікації.

"Погоджувати інтервʼю українських журналістів зобовʼязує закон. Ми погодилися. Бесіда з Сергієм Лещенком тривала понад дві години, а повна розшифровка інтервʼю зайняла 37 сторінок. Редакція скоротила інтервʼю до прийнятних для онлайн-формату розмірів, деякі питання обʼєднала, не спотворила слів спікера і точно передала суть відповідей. Остаточний текст ми надіслали на погодження. Узгодити текст Сергій Лещенко відмовився, пославшись на те, що розмова була значно довшою і повнішою, попросив первинну версію бесіди і запропонував самостійно попрацювати над текстом. Таку пропозицію редакція отримала від спікера вперше. На пропозицію редакції вказати на неточності, перекручені цитати або інформацію, Сергій Лещенко відповів відмовою і зажадав повної розшифровки", - пише видання.

Також дивіться: "Саакашвілі може бути продавцем щастя, а чинний прем'єр - ні. Шмигаль комплексує, бракує досвіду", - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко. ВIДЕО

"Бабель" звернуло увагу також на те, що Лещенко в 2015 році, коли був народним депутатом, відстоював право журналістів не погоджувати інтерв'ю зі спікером. Разом з іншими депутатами він навіть подав законопроєкт, який мав скасувати цю норму.

"Працюючи журналістом, я також вважав це положення абсурдним. Це елемент цензури, адже, коли ти сідаєш давати інтервʼю on the record, ти вже цим фактом даєш згоду на оприлюднення сказаного. Всі західні журналісти, з ким я дружу, в шоці від того, що український закон зобовʼязує репортера погоджувати текст розмови зі співрозмовником. Тому сьогодні в парламенті буде зареєстровано законопроєкт про скасування цієї норми про погодження інтервʼю. По суті, цей закон проти політиків, які люблять переписувати свої інтервʼю і прибирати гострі абзаци. Подивимося, чиї інтереси переможуть — журналістів, депутатів. Я на боці перших", - писав він на своїй сторінці в Facebook.

Лещенко заборонив виданню Бабель публікувати інтервю з ним: в 2015 році він відстоював право журналістів не погоджувати тексти 01

Видання зазначає, що через недосконалість українського медіазаконодавства та ризику програти справу в суді в разі публікації інтерв'ю редакція публікує список ключових тем інтерв'ю з Лещенком - без його відповідей.

Головні теми інтерв'ю:

  • Яким чином Лещенко пройшов відбір на посаду члена наглядової ради "Укрзалізниці" без досвіду роботи у транспортній сфері.
  • Чи мав відношення до його призначення його давній знайомий, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.
  • Чи були домовленості про його призначення у владу в обмін на підтримку Володимира Зеленського під час президентської виборчої кампанії.
  • Які його головні завдання та KPI в наглядовій раді.
  • Чому його роботу не може виконувати експерт з великим досвідом роботи у транспортній сфері.
  • Навіщо і в якій ролі він веде Telegram-канал: як блогер чи як член наглядової ради УЗ.
  • Чому в своєму Telegram-каналі він фактично працює адвокатом Зеленського і не помічає помилок влади.
  • Чому він пише про те, що президент віддаляється від олігархів, але не розповідає про те, які поступки останні отримують від влади. Приміром, не говорить про те, що відсутність монобільшості "Слуги народу" є результатом того, що різні групи впливу отримали місця у передвиборчому списку партії.
  • Чому він хвалить владу за зниження медіа-залежності від Ігоря Коломойського, але не говорить про зростання впливу телеканалів, які повʼязують з Віктором Медведчуком. Нарощувати рейтинг цих ресурсів допомагають представники влади, які часто зʼявляються в ефірах каналів.
  • Лещенко активно підтримував призначення Михеіла Саакашвілі у владу. Як він ставиться до того, що одним з активних публічних лобістів Саакашвілі також був депутат від СН Олександр Дубінський. Останнього Лещенко називає рупором Коломойського і стверджує, що депутат озвучує вигідні олігарху тези.

Також читайте: Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці"

Автор: 

Лещенко Сергій (505) ЗМІ (1357) інтерв’ю (221)


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Топ коментарі
+25
ЗеДятлы, скажите мне пожалуйста, ЧТО может наблюдать в УКР/З, тупое но одновременно хитрожопое и безпринципное чмо, окончившее в 2003 году институт журналистики при Шеве?
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22.05.2020 12:59
+24
Почему оказался? Оно г..ном было есть и будет.
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22.05.2020 12:59
+21
при зЕле всех этих 'борцунов' по кормушкам поставили. и зарплатку дали 500к.чтоб молчали.лицемерные подонки
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22.05.2020 12:58
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Бородата баба присвоїв гроші американських громадян!
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22.05.2020 12:56 Відповісти
И это гавно любит катить бочку на Ю.Тимошенко.
В итоге выясняется,что оно само "повне лайно",и не имеет право вообще кого-то критиковать.
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22.05.2020 17:28 Відповісти
Лещенко оказался αβном на палочке. Такие антикоррупционеры стране не нужны.
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22.05.2020 12:57 Відповісти
Почему оказался? Оно г..ном было есть и будет.
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22.05.2020 12:59 Відповісти
при зЕле всех этих 'борцунов' по кормушкам поставили. и зарплатку дали 500к.чтоб молчали.лицемерные подонки
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22.05.2020 12:58 Відповісти
ЗеДятлы, скажите мне пожалуйста, ЧТО может наблюдать в УКР/З, тупое но одновременно хитрожопое и безпринципное чмо, окончившее в 2003 году институт журналистики при Шеве?
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22.05.2020 12:59 Відповісти
Ну зеДятлы тебе не ответят ...а я в теме!Раньше это "наблюдательное" место,называлось "представитель(он же смотрящий ) Первого отдела КГБ на предприятии "!!! Представитель слушал о чём разговаривает и варнякает руководство и служащие завода... в политическом плане,и в плане экономического развития!!!Всё это он докладывал на "верх" ...и если что то "верху" в разговорах не нравилось...то смотрящий делал руководству и служащим втык и угрозами с бранью разьяснял им новую линию поведения!
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22.05.2020 14:18 Відповісти
В начале 90-х, когда только стали КГБ называть СБУ, я с одним таким работал. Год 1993. У него психоз начался, что всех кгбешников перевешают-расстреляют. Он в троллейбусном депо №2 таким работал. Редкая мразь.
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22.05.2020 14:33 Відповісти
серлещ в своем репертуаре.... гнида
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22.05.2020 12:59 Відповісти
Он просто меркантильная бородатая хвойда
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22.05.2020 13:00 Відповісти
Как вообще Лещенко пришло в голову давать интервью этому издательству. Нюх потерял) Бабель, это издательство Коломойского
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22.05.2020 13:03 Відповісти
Здається, беня продав його Олексію Гончаренко (понятно, що не йому самому, а його другу)
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22.05.2020 13:05 Відповісти
Дело в том, что после победы Коломойского над лохторатом, Бабель ему стал больше не нужен и он сменил собственника, а новый Бабель уже Лещенко не устраивает...
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22.05.2020 13:08 Відповісти
Зебіли зараз, штибу маніпулятора Алексей Чесноков - побачиши поруч підписи Ю.Луценка та Ар'єва, будуть волати "авидитекак", заводячи обговорення проблеми зовсім в інший бік від її суті.
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22.05.2020 13:04 Відповісти
Наем не лучше. Заглядывали с Сер Лещем во все карманы, а сам засекретил свою зарплату в Оборонпроме.
Цензурно тяжело сформулировать свое мнение о таких резино-технических изделиях.
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22.05.2020 13:05 Відповісти
Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать интервью с ним: в 2015 он отстаивал право журналистов не согласовывать тексты - Цензор.НЕТ 7876
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22.05.2020 13:09 Відповісти
А на ......... ты его давал?
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22.05.2020 13:06 Відповісти
Сирожа той же национальности, что Зебил - неукраинской.
Обое дорвались до кормушки - и просят тишины.
Журналистика - нет, не слышали...
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22.05.2020 13:14 Відповісти
А если бы, случайно, компьютер с текстом интервью взломали "хулиганы какие-то" и выложили в сеть?
Бородатая женщина расстроилась бы?
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22.05.2020 13:16 Відповісти
Точку зрения издания "Бабель" мы услышали.Теперь было бы интересно узнать точку зрения самого Лещенко.Правда Юрий Бутусов?Ведь так поступают настоящие профи в журналистике,дают две точки зрения,а человек уже сам решает,какую из них принять?Иначе то,что выдал Цензор,обычная джинса.Лещенко все равно даст свой ответ на 24 канале,но очень хотелось бы услышать его аргументы именно на Цензоре.
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22.05.2020 13:26 Відповісти
Хто тобі заважає привести недолугі виправдання СерЛєща тут в коментарях? Попередження для тих, хто його ще не читав, воно розраховане на зебілів, як зрештою весь контент СерЛєща.
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22.05.2020 16:38 Відповісти
Ознакомься.Тебе это не помешает.

Этические и моральные обязанности журналиста[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&action=edit&section=3 править код ]

Свобода слова и высказываний является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. Служение интересам власти или учредителей, а не общества, является нарушением этики журналиста. Журналист с уважением относится к частной жизни человека. При этом не исключается его право на журналистское расследование, связанное с теми или иными событиями и фактами, которые имеют общественное звучание и призваны защищать интересы общества и личности. Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения суда, вступившего в законную силу. Журналистские опросы граждан не должны фабриковаться с целью получения заранее определенного результата. Журналист обязан сделать все возможное для исправления любой распространенной информации, если оказалось, что она не соответствует действительности. Журналист не прибегает к незаконным и недостойным способам получения информации. Как известно, источником информации для представителя СМИ является человек, который имеет конституционное право выбора- общаться с журналистом или нет. Нельзя запугивать собеседника, провоцировать его, предлагать взяткиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B#cite_note-autogenerated1-10 [10] . Все это не только противозаконно, но и «морально безобразно». Если человек отказывается от предоставления той или иной информации, то не мешало бы прислушаться к его мнению относительно отказа. Иногда причиной безразличного отношения к журналисту является неэтичное поведение его коллег из редакции, ранее посетившие этого человека. Урегулировать данный вопрос можно только благодаря «разумному поведению» и завоеванию доверия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
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22.05.2020 16:59 Відповісти
Відправ це СерЛєщу, це йому не завадить...
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22.05.2020 17:47 Відповісти
3000 000 в месяц + хата в центре меняют взгляды людей
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22.05.2020 13:38 Відповісти
Скользкий, неприятный тип этот Лещенко. Громко и безостановочно говорить научился, а элементарной человеческой порядочности так и не обрел. Наблюдатель железной дроги выискался... полмиллиона зарплата, а он хоть что-то в той ЖД понимает, кроме того, что когда-то ездил на поезде?... Говно пацан, одним словом.
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22.05.2020 14:05 Відповісти
Так нехай Бабель роздрукує повну версію, а не на свій розсуд скорочену! Яке їхало, таке і здибало!
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22.05.2020 15:08 Відповісти
Так вони і повну версію без його згоди оприлюднити не можуть, як написано у статті.
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22.05.2020 16:40 Відповісти
Лещ-обыкновенный беспринципный приспособленец. Родную мать продаст за кусок мацы.
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22.05.2020 15:22 Відповісти
Шобы нет - так таки да. Это национальное. Не украинское...
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22.05.2020 16:23 Відповісти
СэрЛеща , на свалку истории . Давно говорил, что эта шлюха просто ищет себе жениха по -дороже .Но мне говорили ОН свой , он борется с коррупцией .
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22.05.2020 17:55 Відповісти
К чему этот заголовок: "Лещенко запретил"? Он всего лишь наблюдатель в наблюдательном совете!
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22.05.2020 18:20 Відповісти
Дальше заголовка прочитать не в силах?
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23.05.2020 00:05 Відповісти
 
 