Місцеві бюджети втрачають щорічно до 2 млрд грн через погане адміністрування податку на нерухомість, - Мінфін

Місцеві бюджети щорічно недоотримують до 2 млрд грн податку на нерухомість через відсутність повної бази об'єктів оподаткування в Держреєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"За оцінками експертів, до 40% такого майна відсутні в Держреєстрі", - зазначив Мінфін.

За підсумками 2019 року від сплати податку на майно надійшло 4,9 млрд грн, а в 2018-му - 3,7 млрд грн.

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