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Місцеві бюджети втрачають щорічно до 2 млрд грн через погане адміністрування податку на нерухомість, - Мінфін

Місцеві бюджети втрачають щорічно до 2 млрд грн через погане адміністрування податку на нерухомість, - Мінфін

Місцеві бюджети щорічно недоотримують до 2 млрд грн податку на нерухомість через відсутність повної бази об'єктів оподаткування в Держреєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"За оцінками експертів, до 40% такого майна відсутні в Держреєстрі", - зазначив Мінфін.

За підсумками 2019 року від сплати податку на майно надійшло 4,9 млрд грн, а в 2018-му - 3,7 млрд грн.

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Автор: 

Мінфін (3630) податки (3811) нерухомість (885) місцеві бюджети (288)


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Топ коментарі
+5
ідіоти. Цей податок відмінити треба, а вони носяться з ним, як дурень із ступою.
Країна ідіотизму, була, є і буде.
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22.05.2020 13:14
+4
ещё больше местные бюджеты разворовывают то, что собрали, под разными красивыми соусами руки у падл так и чешутся
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22.05.2020 13:04
+3
Звичайно, тому що власники тієї "недвижимості" і є ті самі чиновники, правоохоронці, судді, прокурори і т.д. і т.п.
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22.05.2020 13:05
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ещё больше местные бюджеты разворовывают то, что собрали, под разными красивыми соусами руки у падл так и чешутся
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22.05.2020 13:04 Відповісти
Звичайно, тому що власники тієї "недвижимості" і є ті самі чиновники, правоохоронці, судді, прокурори і т.д. і т.п.
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22.05.2020 13:05 Відповісти
вот с баклана и начние, с его озером то )))
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22.05.2020 13:10 Відповісти
ідіоти. Цей податок відмінити треба, а вони носяться з ним, як дурень із ступою.
Країна ідіотизму, була, є і буде.
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22.05.2020 13:14 Відповісти
А чего отменить налог на недвижимость?
Можете тезисно пояснить на примере каких-то вменяемых стран, где нет налога на недвижимость?
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22.05.2020 13:36 Відповісти
щас! - все кину і буду вам тут тезиси писати.
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22.05.2020 13:38 Відповісти
Ну, конечно, гораздо проще блевонуть на форум пролетарский лозунг "Долой все налоги! Заводы рабочим! Землю крестьянам! Никто не уйдет обиженным!"
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22.05.2020 13:40 Відповісти
Кто домик покупает тот его и "танцует". А если государство хочет получать мзду то пусть для начала построет себе несколько тысяч заводиков...
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22.05.2020 13:52 Відповісти
Кто домик покупает тот его и "танцует"


И лучше же и не скажешь! Мудрость украинского нарида прям в каждом слове и даже букве!
Начинаю даже соглашаться с Адвокатиком, обозвавших "идиотами" тех, кто хочет реформировать учет налога на недвижимость!
Идиоты! Взяли бы пример с той же Америки или стран Европы. Ведь нигде же во всем прогрессивном мире нет налога на недвижимость, так же! И живут люди как - не то, что тут!
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22.05.2020 14:11 Відповісти
це не та трибуна, де я би міг розказувати про дебілізм цього податку на нерухомість, бо його дебілізм починається з його невідповідності Конституції, яка чогось стверджує про рівність
ст. 13 Конституції України : "Усі суб'єкти права власності рівні перед законом".
Але чогось, раптом, платять податок на нерухомість лише приватні власники. А ті, хто живе в будинках, які належать підприємствам, які ж ними ж і створені - податок на нерухомість не платять.
і тд ітд. Артур, ти не розбираєшся в цьому податку.
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22.05.2020 16:30 Відповісти
Помогу адвокату. У этого налога база размыта. Администрируется он из рук вон плохо. Экономический эффект определить невозможно (разница между стоимостью администрирования и суммой собранного). Зато возможность для коррупции огромная.
Вывод: в нашем обществе данный налог приносит вреда больше, чем пользы.
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22.05.2020 13:51 Відповісти
Аналогично можно сказать про любой другой налог в стране.
Что его, налог, тяжело учесть и администрировать, экономический эффект с низким КПД, разгул коррупции при расчетах, и т.д.
Лучше на какое-то время давайте вообще не будем никаких налогов брать. Вот же будет расцвет экономики и державы!
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22.05.2020 14:08 Відповісти
В Британии (надеюсь это достаточно вменяемая страна для вашего восприятия) - нет ежегодного налога на нежвиж, как это сделали в Украине по примеру Америки. Чиновники наверное решили, что в Украине жить лучше.

При покупке недвижа до 125 тыс фунтов - налога нет. Если это ваша первая покупка - до 300 тыс. - налога нет! Только оплата юриста и мелочь всякая за регистрацию.

При доходе от сдачи в аренду до 1000 фунтов в год - налога нет.

Если зарплата ниже 12500 в год - нет налога

При продаже недвижа нет налога, если это было ваше постоянное место проживания (не второй дом). Если это была вторая недвижимость - то налог только с той разницы на которую выросла цена с мосента покупки.

А в Украине сколько там налог сейчас при покупке недвижа (пенсионный+ подоходный+военный+??) - 5,5 или 7,5%?
А с зарплаты эквивалентной 12500 фунтов в год? Процентов 40 забирают..или больше?
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22.05.2020 14:33 Відповісти
Вот это и назвается тезисное развернутое пояснение к фразе "ідіоти. Цей податок відмінити треба, а вони носяться з ним, як дурень із ступою. Країна ідіотизму, була, є і буде."


После вашего ответа быстро загуглил по фразе "Англия налог на недвижимость"



В Великобритании нет единого налога на недвижимость. Однако собственники обязаны платить муниципальный налог (council tax), который идет на содержание полиции, муниципальных учреждений и уборку улиц. Его сумма зависит от региона и колеблется от 200 до 2 500 фунтов стерлингов в год.



Если деньги, котрые должен заплатить враделец квартиры назвать не "налогом", а "муниципальным налогом", то ситуация кардинально меняется!



С налогами на продажу - похожая ситуация. Есть похожие моменты с продажей жилья, а также с покупкой первого жилья.
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22.05.2020 14:52 Відповісти
А ці бабки можна було б витратити на утримання презедента...
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22.05.2020 13:20 Відповісти
Больше налогов ,инвесторы ждут не дождутся.
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22.05.2020 13:22 Відповісти
налоги на недвижемость будут платить самые бедные
в остальных будет ,,недостроенный ,, дом
или ещё пять способов обойти закон
налоги нужно брать там где нужно
а не выискивать уловки
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22.05.2020 14:19 Відповісти
Пока у мера хатинка буде більша чім у інших містян, то ніхто той налог не буде адміністріровать , і добре, а то і за туалети вуличні, і за буди собачі здерли б три шкури.
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22.05.2020 14:30 Відповісти
"Местные бюджеты теряют ежегодно до 2 млрд"

Это не бюджеты теряют, а мы экономим...
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22.05.2020 15:45 Відповісти
А Україна щороку втрачає по 200-300 тис працездатних громадян через занадто прискіпливе адміністрування податків.
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22.05.2020 16:22 Відповісти
 
 