Місцеві бюджети втрачають щорічно до 2 млрд грн через погане адміністрування податку на нерухомість, - Мінфін
Місцеві бюджети щорічно недоотримують до 2 млрд грн податку на нерухомість через відсутність повної бази об'єктів оподаткування в Держреєстрі майнових прав на нерухоме майно.
Про це повідомило Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.
"За оцінками експертів, до 40% такого майна відсутні в Держреєстрі", - зазначив Мінфін.
За підсумками 2019 року від сплати податку на майно надійшло 4,9 млрд грн, а в 2018-му - 3,7 млрд грн.
Топ коментарі
+5 Адвокатик
показати весь коментар22.05.2020 13:14
+4 Александр Пушкин #84240
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+3 Костянтин Залізняк
показати весь коментар22.05.2020 13:05
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Країна ідіотизму, була, є і буде.
Можете тезисно пояснить на примере каких-то вменяемых стран, где нет налога на недвижимость?
И лучше же и не скажешь! Мудрость украинского нарида прям в каждом слове и даже букве!
Начинаю даже соглашаться с Адвокатиком, обозвавших "идиотами" тех, кто хочет реформировать учет налога на недвижимость!
Идиоты! Взяли бы пример с той же Америки или стран Европы. Ведь нигде же во всем прогрессивном мире нет налога на недвижимость, так же! И живут люди как - не то, что тут!
ст. 13 Конституції України : "Усі суб'єкти права власності рівні перед законом".
Але чогось, раптом, платять податок на нерухомість лише приватні власники. А ті, хто живе в будинках, які належать підприємствам, які ж ними ж і створені - податок на нерухомість не платять.
і тд ітд. Артур, ти не розбираєшся в цьому податку.
Вывод: в нашем обществе данный налог приносит вреда больше, чем пользы.
Что его, налог, тяжело учесть и администрировать, экономический эффект с низким КПД, разгул коррупции при расчетах, и т.д.
Лучше на какое-то время давайте вообще не будем никаких налогов брать. Вот же будет расцвет экономики и державы!
При покупке недвижа до 125 тыс фунтов - налога нет. Если это ваша первая покупка - до 300 тыс. - налога нет! Только оплата юриста и мелочь всякая за регистрацию.
При доходе от сдачи в аренду до 1000 фунтов в год - налога нет.
Если зарплата ниже 12500 в год - нет налога
При продаже недвижа нет налога, если это было ваше постоянное место проживания (не второй дом). Если это была вторая недвижимость - то налог только с той разницы на которую выросла цена с мосента покупки.
А в Украине сколько там налог сейчас при покупке недвижа (пенсионный+ подоходный+военный+??) - 5,5 или 7,5%?
А с зарплаты эквивалентной 12500 фунтов в год? Процентов 40 забирают..или больше?
После вашего ответа быстро загуглил по фразе "Англия налог на недвижимость"
В Великобритании нет единого налога на недвижимость. Однако собственники обязаны платить муниципальный налог (council tax), который идет на содержание полиции, муниципальных учреждений и уборку улиц. Его сумма зависит от региона и колеблется от 200 до 2 500 фунтов стерлингов в год.
Если деньги, котрые должен заплатить враделец квартиры назвать не "налогом", а "муниципальным налогом", то ситуация кардинально меняется!
С налогами на продажу - похожая ситуация. Есть похожие моменты с продажей жилья, а также с покупкой первого жилья.
в остальных будет ,,недостроенный ,, дом
или ещё пять способов обойти закон
налоги нужно брать там где нужно
а не выискивать уловки
Это не бюджеты теряют, а мы экономим...