Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за высокого риска заражения коронавирусом, - Кличко
Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что решение не открывать бассейны на данном этапе послаблений карантина городские власти приняли, опираясь на рекомендации вирусологов и эпидемиологов.
Во время онлайн пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы, полученные от СМИ, Кличко напомнил, что на очередном этапе послаблений планируют разрешить открыть пляжи. По мнению специалистов, ультрафиолет и морская вода нейтрализует вирус. В реках - проточная вода и тоже низкая вероятность подхватить инфекцию коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"А вот влажные зоны в спортзалах - бассейны, сауны, джакузи - являются местом риска. Там на небольшой площади, в закрытом пространстве, контактирует немалое количество людей. И в нынешней эпидемиологической ситуации - высокие шансы инфицирования. Все решения об ослаблении ограничений власти столицы принимают, опираясь на рекомендации специалистов. В частности, и вирусологов и эпидемиологов. Чтобы не произошло инфекционного взрыва", - подчеркнул мэр.
Он призвал владельцев и руководителей спортивных залов и фитнес-центров не нарушать правила.
"Не открывайте по-тихому бассейны и сауны. Не подвергайте посетителей опасности! Давайте делать все постепенно и разумно", - подчеркнул Кличко.
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