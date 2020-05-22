У Сєверодонецьку попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України, командиром батальйону "Луганськ-1" Сергієм Губановим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 травня, на Луганщині в Сєверодонецьку попрощалися з командиром батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ - 1" полковником поліції Сергієм Губановим з позивним Сєдой. Він загинув 20 травня в результаті підриву на міні в районі населеного пункту Трьохізбенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Саме там, від селища Кряківка і до Станиці Луганської комбат і його бійці здійснювали патрулювання, щоб не допустити проникнення на підконтрольну Україні територію ворожих диверсійно-розвідувальних груп і перекрити контрабандні шляхи. Ще троє правоохоронців дістали поранення.

Заступник голови Офісу Президента Роман Машовець зазначив, що Сергій Губанов гідно і професійно захищав Україну від ворога і все, що лишається наступним поколінням – шанувати та пам’ятати героя.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що Сергій Губанов – це побратим, патріот і справжній комбат.

"Справжній командир, надійний товариш, патріот. Сєдой завжди був на передовій, в найгарячіших точках. Весь бойовий шлях полковника Губанова - це справжній військовий подвиг. До останнього дня свого життя Сергій боровся за свободу Батьківщини проти підлого агресора, що несе смерть і руйнування рідній Луганщині. І загинув, виконуючи свій обов'язок офіцера і українця. Сьогодні ми вшановуємо військовий подвиг і пам'ять Героя України. Сьогодні ми прощаємося з товаришем, соратником, командиром. Біль втрати і світла пам'ять залишаться з нами, подвиг Героя стане прикладом для молодих. Щирі співчуття рідним і близьким! Ми поділяємо ваше величезне горе! Честь герою!", - сказав Арсен Аваков.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що "Луганськ – 1" під проводом Сергія Губанова не віддав жодного сантиметру рідної землі окупанту.

"Свобода ніколи не буде безкоштовною", – це слова Сергія. На жаль, вони стали трагічно пророчими. Завдяки принциповій позиції комбата, "Луганськ – 1" боровся за кожен сантиметр Луганщини. Його ім’я та його подвиги вже увійшли в історію України. Ми повинні завжди про нього пам’ятати",- зазначив Ігор Клименко.

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Командувач НГУ Микола Балан сказав, що Україна прощається зі справжнім воїном.

"Сергій Губанов - це справжній воїн, справжній командир, який не просто віддавав накази, а власним прикладом показував – роби, як я. Це справжній товариш", - сказав Микола Балан.

Генерал поліції Сергій Князєв наголосив, що Сергій Губанов – це той командир, який ніколи не ховався за спинами бійців , а йшов першим у саме пекло.

"Ми втратили ще одного бійця за нашу незалежність. Своїм життям він врятував своїх підлеглих. Ми пишаємось ним", - сказав Князєв.

Сергій Губанов народився на Луганщині. Він вступив до лав міліції в далекому 1995 році. Пройшов шлях від чергового чергової частини Стахановського міського відділу міліції до начальника Луганського міського управління. Події 2014 застали його на посаді начальника Ленінського районного відділу міліції Луганська. Під час бурхливих подій, коли Луганщину почала окуповувати Росія, Сергія разом з ще декількома офіцерами міліції взяли в полон бойовики і намагалися вибити зізнання про те, де міліціонери ховають зброю.

Тоді, завдяки рішучості особового складу міліції, вдалося звільнити з полону всіх офіцерів. Але вже буквально через тиждень у кожного з них вдома були "засідки" бойовиків і оголошене "полювання" на його життя і ще 16-ти офіцерів міліції. Всі вони були внесені бойовиками до "розстрільного списоку 17-ти", їх фотографії були розвішані на всіх блокпостах терористів із закликом - підлягають розстрілу.

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Сергій Губанов вивіз родину подалі від окупації, а сам повернувся на Луганщину, щоб боронити свою землю. В 2015 році очолив батальйон "Луганськ 1" і всі ці роки, разом зі своїми бійцями, виконував найважчі завдання на передовій.

За заслуги перед Україною полковник поліції Сергій Губанов був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького. Вчора Указом Президента України йому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка, посмертно. Нагороду отримала дружина.

Бійці батальйону згадують, що Сергій Губанов був справжнім командиром, гідно виконував завдання та захищав Україну. І такі герої, як він – не вмирають.



Фото: сайт Нацполіції