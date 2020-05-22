Серед загиблих унаслідок стрілянини на Житомирщині були волонтер і нацгвардійці, - ЗМІ. СПИСОК
Серед загиблих були військовослужбовці Національної гвардії України, батальйону імені Кульчицького, а також волонтер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Dетектів-Info" з посиланням на власне джерело.
За інформацією видання, серед загиблих є чинні військовослужбовці Національної гвардії України. Йдеться про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченка та Андрія Москальця (на прізвисько Мальок/Бородатий), приписаного до гостомельської військової частини №3018 НГУ Віталія Вульчина, двох воїнів з позивними Фін та Скандер (він же Український татарин), а також київського волонтера Романа Ханенка Гець) та працівника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоуса.
Як раніше повідомляли ЗМІ, попередньо встановлено, що в процесі конфлікту їх розстріляв 58-річний власник місцевого водоймища Анатолій Захаренко, який у жовтні 2015 року притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.
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*****! Ржака!
но во многих случаях ведут себя не адекватно
прав или не прав
кто возмущается всегда становится виноватым
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini
бочкеновости затычка.
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вже почалось - назначили винного і винесли приговор!!!
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а якого біса тебе на розборки з обільним возліянійєм потянуло?