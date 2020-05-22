Серед загиблих унаслідок стрілянини на Житомирщині були волонтер і нацгвардійці, - ЗМІ. СПИСОК

Серед загиблих були військовослужбовці Національної гвардії України, батальйону імені Кульчицького, а також волонтер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Dетектів-Info" з посиланням на власне джерело.

За інформацією видання, серед загиблих є чинні військовослужбовці Національної гвардії України. Йдеться про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченка та Андрія Москальця (на прізвисько Мальок/Бородатий), приписаного до гостомельської військової частини №3018 НГУ Віталія Вульчина, двох воїнів з позивними Фін та Скандер (він же Український татарин), а також київського волонтера Романа Ханенка Гець) та працівника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоуса.

Як раніше повідомляли ЗМІ, попередньо встановлено, що в процесі конфлікту їх розстріляв 58-річний власник місцевого водоймища Анатолій Захаренко, який у жовтні 2015 року притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

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