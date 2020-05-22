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Серед загиблих унаслідок стрілянини на Житомирщині були волонтер і нацгвардійці, - ЗМІ. СПИСОК

Серед загиблих унаслідок стрілянини на Житомирщині були волонтер і нацгвардійці, - ЗМІ. СПИСОК

Серед загиблих були військовослужбовці Національної гвардії України, батальйону імені Кульчицького, а також волонтер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Dетектів-Info" з посиланням на власне джерело.

За інформацією видання, серед загиблих є чинні військовослужбовці Національної гвардії України. Йдеться про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченка та Андрія Москальця (на прізвисько Мальок/Бородатий), приписаного до гостомельської військової частини №3018 НГУ Віталія Вульчина, двох воїнів з позивними Фін та Скандер (він же Український татарин), а також київського волонтера Романа Ханенка Гець) та працівника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоуса.

Як раніше повідомляли ЗМІ, попередньо встановлено, що в процесі конфлікту їх розстріляв 58-річний власник місцевого водоймища Анатолій Захаренко, який у жовтні 2015 року притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+

Автор: 

вбивство (3082) масове вбивство (74) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+12
Собачья кличка у тебя, Эдичка, а у бойцов - позывные.
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22.05.2020 14:36
+11
Все очень непросто.
Недавно арендатор сдал ментовского полковника на взятке.
С этим может быть связана бойня.
Не исключено - самооборона.
Хотя, возможно, это просто латентный сепар...
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22.05.2020 13:29
+11
Два автомата у рыбаков обнаружили. Наверняка были и пистолеты, которые не попали на фотографии. Приехали пить и жрать вроде как. Зачем столько оружия для "дружественной" попойки?
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22.05.2020 13:49
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а та Ольга присутня була в момент початку стрільби?
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22.05.2020 14:46 Відповісти
Скорее она его наоборот топит специально
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22.05.2020 15:30 Відповісти
її мусора залякали
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22.05.2020 15:39 Відповісти
Это каким образом топит? На нём 7 трупов.
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22.05.2020 16:42 Відповісти
Обстоятельства темные,возможно это самозащита.
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22.05.2020 23:29 Відповісти
Нужно отправить стрелка на восточный фронт пьяных опущенцев валить
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22.05.2020 14:15 Відповісти
Я вже сотню разів повторював і повторюю, ЩО ЦЕ ЗА СОБАЧІ КЛИЧКИ у військових?!!!! Це тільки уркагани та тварини мають клички, які їм дають хазяї. Гидко чути ось ці поганяла. Бо після такого ти вже не людина, ти пес якийсь!!!
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22.05.2020 14:16 Відповісти
Собачья кличка у тебя, Эдичка, а у бойцов - позывные.
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22.05.2020 14:36 Відповісти
Рем так пса мого звали колись. Потрібно мати повагу до свого імя, прізвища та по батькові і носити їх з гордістю по життю, а не ховатися за клікухи як урки. Дійшло тобі тупорилий?!
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22.05.2020 14:41 Відповісти
Как счас вижу...из "балаболки" раздается: - "Эдуард Дибилович Силенко! Эдуард Дибилович Силенко! На связь!"
*****! Ржака!
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22.05.2020 15:03 Відповісти
Ну, давайй ми всі разом з такого дибіла, як ти і посміємося. ...
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22.05.2020 15:13 Відповісти
Все вместе? Вас там, в выгребной яме, таких много?
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22.05.2020 15:18 Відповісти
Ні ти не Рем ти Шарік....
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22.05.2020 15:23 Відповісти
Естественно я не Рем. Рем у меня винтовка. Тебе было бы легче если бы ник звучал как Олександр і Рем?
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22.05.2020 15:33 Відповісти
уважаю защитников
но во многих случаях ведут себя не адекватно
прав или не прав
кто возмущается всегда становится виноватым
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22.05.2020 14:28 Відповісти
Для Каневского "Следствие вели" не надо и сценарий писать, приезжай и просто снимай продолжение сериии - "Зловещий остров 2" https://www.youtube.com/watch?v=IMR2Vj3tXso
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22.05.2020 14:45 Відповісти
какая боль! какая боль! добровольци : гражданскіє - сємь : ноль
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22.05.2020 14:49 Відповісти
Тебе говорили что ты дибил и урод?
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22.05.2020 15:05 Відповісти
ага, гаварілі - уроди та дібіли
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22.05.2020 15:13 Відповісти
напросились твари 100500% !!!
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22.05.2020 15:31 Відповісти
Не в водке здесь причина. Идёт уничтожение патриотов Украины, тем более с опытом на войне. Любые возможности и способы используются.
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22.05.2020 15:34 Відповісти
Патриоты Украины с нарезным оружием по предпринимателям не ходят, рэкетом не промышляют. Или эти с передовой "заблудились"?
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22.05.2020 16:46 Відповісти
Зокрема, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко інтерпретував ситуацію, буцімто біля водойми напередодні зібралася компанія старих друзів (вочевидь, під цими особами маються на увазі розстріляні військовослужбовці та волонтери), разом із якими знаходився і орендар водойми Захаренко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini
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22.05.2020 15:36 Відповісти
ото перше повідомлення про масакру - ІНТЕРПРЕТАЦІЯ від геращинки
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22.05.2020 15:38 Відповісти
оце мене насторожила скоропалітєльность висновків
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22.05.2020 15:49 Відповісти
В данном случае ничего странного тут нет - это жирный выродок в каждой бочкеновости затычка.
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22.05.2020 16:36 Відповісти
Мы будем внимательно наблюдать за ходом дела. Надеемся на справедливое наказание для убийцы. Источник: https://censor.net/p3197374
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вже почалось - назначили винного і винесли приговор!!!
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22.05.2020 16:04 Відповісти
Среди убитых на Житомирщине военнослужащих воин Бригады быстрого реагирования Нацгвардии, старший сержант Виталий Вульчин, который только вернулся с фронта после 8 месяцев в зоне ООС. Источник: https://censor.net/p3197374
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а якого біса тебе на розборки з обільним возліянійєм потянуло?
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22.05.2020 16:06 Відповісти
ото до сім'ї тра' спішити і не отлучатись від жінки та дітей!!!
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22.05.2020 16:07 Відповісти
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