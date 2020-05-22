Попри виниклу проблему через призначення Саакашвілі, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, викликаний із Києва до Тбілісі, в понеділок вийде з обов'язкового 14-денного карантину у зв’язку з коронавірусом і зустрінеться з главою грузинського МЗС Давидом Залкаліані.

"Ми пройдемо з послом всі деталі питань, пов'язаних з відносинами з Україною та обговоримо плани майбутньої співпраці. Попри серйозну проблему, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною", - сказав Залкаліані на брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

При цьому він зазначив, що необхідний "серйозний аналіз того, як повинні продовжитися двосторонні відносини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія вважає призначення Саакашвілі неприпустимим, але збереже партнерські відносини з Україною, - посол Шарашенідзе

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.