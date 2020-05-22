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Новини
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Попри виниклу проблему через призначення Саакашвілі, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Попри виниклу проблему через призначення Саакашвілі, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, викликаний із Києва до Тбілісі, в понеділок вийде з обов'язкового 14-денного карантину у зв’язку з коронавірусом і зустрінеться з главою грузинського МЗС Давидом Залкаліані.

"Ми пройдемо з послом всі деталі питань, пов'язаних з відносинами з Україною та обговоримо плани майбутньої співпраці. Попри серйозну проблему, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною", - сказав Залкаліані на брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

При цьому він зазначив, що необхідний "серйозний аналіз того, як повинні продовжитися двосторонні відносини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія вважає призначення Саакашвілі неприпустимим, але збереже партнерські відносини з Україною, - посол Шарашенідзе

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

Автор: 

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) Шарашенідзе (6)


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Топ коментарі
+5
А когда Порошенко назначал и дал гражданство, не имели? Какая то странная политика.
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22.05.2020 13:34
+5
Да успокойтесь вы уже и забудьте про Саакашвили. Михо гражданин Украины уже давно. Ловите лучше кацапов у себя и тех кто водит их в грузинский парламент
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22.05.2020 13:38
+2
Был прошлым летом в Грузии - встретил только 2 человек которые говорили про Саакашвили хорошо , все остальные только плохо - но все чно все реально пострленно было при Саакашвили... Население быдлячее с мозгом съеденным ватным ТВ . Нихрена не понимают и не помнят что было 5 лет назад ...
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22.05.2020 13:38
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А когда Порошенко назначал и дал гражданство, не имели? Какая то странная политика.
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22.05.2020 13:34 Відповісти
А коли він був засуджений і коли отримав громадянство?
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22.05.2020 13:37 Відповісти
Зможете самотійно розібритися з тим, чим відрізняється слідство від вироку?
"Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Украины экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили."
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22.05.2020 13:41 Відповісти
Почему не требовали выдачи от Польши или США? Почему он не в розыске интерпола? А может требовали, а те послали их к нехорошей маме.
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22.05.2020 13:46 Відповісти
Грузины ждали разрешения от "генерального партнера" сглотнуть, а до тех пор держали во рту, незная как поступить. Что могут требовать 3 млн. от 400 млн.? Недавно слушал расказ немки коллеги от поездки в грузию, беда да и только.
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22.05.2020 19:21 Відповісти
Да успокойтесь вы уже и забудьте про Саакашвили. Михо гражданин Украины уже давно. Ловите лучше кацапов у себя и тех кто водит их в грузинский парламент
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22.05.2020 13:38 Відповісти
Был прошлым летом в Грузии - встретил только 2 человек которые говорили про Саакашвили хорошо , все остальные только плохо - но все чно все реально пострленно было при Саакашвили... Население быдлячее с мозгом съеденным ватным ТВ . Нихрена не понимают и не помнят что было 5 лет назад ...
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22.05.2020 13:38 Відповісти
До прихода Саакашвили у меня Грузия ассоциировалась с бандитской абхазией или чечней куда хоть пьяным хоть трезвым у меня даже мысли небыло бы поехать. Каждый второй там был вор в законе или домушник. Саакашвили приоткрыл Грузию для всего мира, порозганял ворье, провел реальные реформы, начал грандиозные стройки. Но походу после ухода оттуда Саакашвили да еще при помощи кацапов Грузия вернется в свое прошлое очень быстро.
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22.05.2020 13:59 Відповісти
Так уже Никита сплош и рядом , молятся на кацапов ...
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22.05.2020 14:15 Відповісти
Бггг
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22.05.2020 13:39 Відповісти
Дякую
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22.05.2020 13:42 Відповісти
а куда вы нахрен денитесь? кто боржоми покупать будет???
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22.05.2020 13:42 Відповісти
ТБИЛИСИ - Одна из крупнейших финансово-промышленных групп России «Альфа-Групп» приобрела у семьи грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили часть акций компании IDS Borjomi.
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22.05.2020 13:49 Відповісти
Ешь вода и пей вода..
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22.05.2020 13:55 Відповісти
Весь импортный Боржоми, делают на Малой Арнаутской
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22.05.2020 19:26 Відповісти
Гамарджоба задний ход. А так возмущались..
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22.05.2020 13:54 Відповісти
Аналізуй-дістанеш буй.Саакашвілі навіть українську мову вивчив на відміну від путлерасів поросенчих в Україні.Тому стосунки друзів до шавок моржових відношення не мають-Шавки гавкають,а караван іде до стратегічного партнерства.https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM
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22.05.2020 14:22 Відповісти
. . . г-н Саакашвили - украинскому ворью во власти: "Я сделал из Грузии "конфетку", а вы за 30 лет из индустриальной Украины - найбеднейшую в Европе, хотя сами при этом стали миллионерами"
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22.05.2020 19:05 Відповісти
Вот и чудненько. Утёрлись и заткнулись.
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23.05.2020 00:17 Відповісти
 
 