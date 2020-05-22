Попри виниклу проблему через призначення Саакашвілі, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною, - глава МЗС Грузії Залкаліані
Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, викликаний із Києва до Тбілісі, в понеділок вийде з обов'язкового 14-денного карантину у зв’язку з коронавірусом і зустрінеться з главою грузинського МЗС Давидом Залкаліані.
"Ми пройдемо з послом всі деталі питань, пов'язаних з відносинами з Україною та обговоримо плани майбутньої співпраці. Попри серйозну проблему, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною", - сказав Залкаліані на брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.
При цьому він зазначив, що необхідний "серйозний аналіз того, як повинні продовжитися двосторонні відносини".
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.
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