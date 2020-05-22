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Кір, правець і туберкульоз не менш небезпечні, ніж коронавірус, вакцинацію не можна ігнорувати, - Зеленський
Попри епідемію коронавірусу, вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинялася.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президенту Зеленському повідомили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Однак нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому. Міністерство охорони здоров'я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.
"Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз", – зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+15 belge
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миллиона сейчас у меня нет, но в случае изобретения соберу по подписке легко !!!
в переди же выборы в местные советы и проиграть для бубочки их будет полный крах ...
вон уже на мэра Киева 4 из зекоманды уже метят .....
Ты видел его на пресс-конференции?))
Оно же падло гундосило под коксом,обрати внимание на его взгляд,движение глаз и рук.Тут не надо быть наркологом,чтоб убедится что ********** под кайфом.Он же с коксовой дороги не слазит,****.
-Пане Семенихін із Конотопа, це, здається, по Вашій часті. "Підсуєтіть" нам кого не-будь, Ви ж там усіх знаєте, бо вже бачу, без цього не обійдеться.
Доречі, про недавню пресконференцію https://www.youtube.com/watch?v=5WLYI7bhyL4 від Корчинського
не сприймайте серйозно
Только напуганный идиот мог додуматься до такого - на пресс-конференции призедента государственные символы разместить одиноко в стороночке, а за своей спиной разместить свой частный бренд, который всегда находится в кадре!
Спасибо тем людям что тоже обратили на это внимание и подали эту фотожабу.
Где закрытие мертветчук каналов?
Где аннулирование закона про землю продаж кацапам?
В стране через один такие предатели как гордон, который нац интересы обменивает на монеты от рекламы нельзя продавать земли, вводить двойное гражданство и пр