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Новини Коронавірус і карантин
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Кір, правець і туберкульоз не менш небезпечні, ніж коронавірус, вакцинацію не можна ігнорувати, - Зеленський

Кір, правець і туберкульоз не менш небезпечні, ніж коронавірус, вакцинацію не можна ігнорувати, - Зеленський

Попри епідемію коронавірусу, вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинялася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президенту Зеленському повідомили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Однак нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому. Міністерство охорони здоров'я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.

"Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз", – зазначив Зеленський.

Читайте також: "Слуга народу" Лерос просить ОГП розслідувати спробу "шантажу" Зеленського: "Тепер це дуже серйозно". ДОКУМЕНТ

Автор: 

вакцина (4419) діти (5050) Зеленський Володимир (23705) карантин (18172) щеплення (174) кір (201) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Мудрый и заботливый отец народа, ****.
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22.05.2020 13:37
+15
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 825
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22.05.2020 13:40
+14
Вова, это тебе Ленка сказала или фельдшер, вывезший из Украины почти весь запас защитных средств перед эпидемией?
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22.05.2020 13:35
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Опять карантин??
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22.05.2020 13:34 Відповісти
даю миллион долларов за изобретение вакцины от ЗЕЛЕ-ВИРУСА !!!!!!!!

миллиона сейчас у меня нет, но в случае изобретения соберу по подписке легко !!!
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22.05.2020 13:44 Відповісти
а ты как хотел ?
в переди же выборы в местные советы и проиграть для бубочки их будет полный крах ...
вон уже на мэра Киева 4 из зекоманды уже метят .....
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22.05.2020 13:49 Відповісти
Наша пісня гарна нова..
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22.05.2020 13:34 Відповісти
Вова, это тебе Ленка сказала или фельдшер, вывезший из Украины почти весь запас защитных средств перед эпидемией?
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22.05.2020 13:35 Відповісти
Кір, правець і туберкульоз не менш небезпечні, ніж коронавірус, вакцинацію не можна ігнорувати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5707
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22.05.2020 13:54 Відповісти
Янелох-вакцинатор
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22.05.2020 13:35 Відповісти
зеленовирус пока самый опасный вирус. посудите сами: украдено 300 млрд гривен за последний год из карманов украинцев.
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22.05.2020 13:37 Відповісти
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1947
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22.05.2020 13:42 Відповісти
Мудрый и заботливый отец народа, ****.
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22.05.2020 13:37 Відповісти
А Бубачка сделало прививку от кокаиновой зависимости?
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22.05.2020 13:38 Відповісти
Напевно, кожний день робить малими (маю надію) дозами
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22.05.2020 13:40 Відповісти
Какой там прививку)))
Ты видел его на пресс-конференции?))
Оно же падло гундосило под коксом,обрати внимание на его взгляд,движение глаз и рук.Тут не надо быть наркологом,чтоб убедится что ********** под кайфом.Он же с коксовой дороги не слазит,****.
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22.05.2020 15:19 Відповісти
А ще забув про "зглаз".
-Пане Семенихін із Конотопа, це, здається, по Вашій часті. "Підсуєтіть" нам кого не-будь, Ви ж там усіх знаєте, бо вже бачу, без цього не обійдеться.
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22.05.2020 17:19 Відповісти
дайте ему шнобелевку в области медицины
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22.05.2020 13:38 Відповісти
Ой, чого воно лізе туди, де не розбирається. Уже б фельшера Радуцького попросив би
Доречі, про недавню пресконференцію https://www.youtube.com/watch?v=5WLYI7bhyL4 від Корчинського
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22.05.2020 13:39 Відповісти
А в чем кроме игры хером на пианино оно разбирается?))) Оно же полныль НОЛЬ во всем абсолютно!!)))
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22.05.2020 15:21 Відповісти
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 825
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22.05.2020 13:40 Відповісти
Звісно що поцаватий наркоша.
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22.05.2020 13:42 Відповісти
ну да... а от СПИДа с начала года в стране умерло больше людей, чем от коровавируса... это ж какой потенциал для карантина...
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22.05.2020 13:40 Відповісти
Клоун, это точно не шутка?
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22.05.2020 13:40 Відповісти
погрався трошки у президента - тепер хай трошки програється у епідеміолога
не сприймайте серйозно
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22.05.2020 13:41 Відповісти
Зееленский! Ты долбодятел. Корь, краснуха, столбняк и др имеют летальность выше нулевой в отличии от ковида. Но вообще бизнес-план мне нравится. Прививки - это супер, они спасают жизни. Но весь прививочный рынок занят уже известными тысячи лет болезнями. Как новую прививку в количестве 14 000 000 000 доз продать? А выдумаем болезнь и начнем ее вирусную рекламу в Сети! И получилось же!
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22.05.2020 13:42 Відповісти
ты это обьясни тем 73% которые его выбрали , до этого во всем был виноват Порошенко .....
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22.05.2020 13:46 Відповісти
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4582
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22.05.2020 13:42 Відповісти
наркоман, ізиді геть. ірод.
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22.05.2020 13:42 Відповісти
он не наркоман - он анализы сдавал и у него есть справка !
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22.05.2020 13:45 Відповісти
Справка от знакомого психиатра 95-го квартала?)))
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22.05.2020 15:22 Відповісти
Не президент, а свидетель Секты Барановируса
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22.05.2020 13:43 Відповісти
пастор
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22.05.2020 13:54 Відповісти
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2935
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22.05.2020 13:44 Відповісти
Корь, столбняк и туберкулез не менее опасны, чем коронавирус, вакцинацию нельзя игнорировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 881
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22.05.2020 13:44 Відповісти
Супер жаба.
Только напуганный идиот мог додуматься до такого - на пресс-конференции призедента государственные символы разместить одиноко в стороночке, а за своей спиной разместить свой частный бренд, который всегда находится в кадре!
Спасибо тем людям что тоже обратили на это внимание и подали эту фотожабу.
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22.05.2020 16:24 Відповісти
Очень опасная неизлечимая и болезнь это тупизм-дебилизм... и как оказалось этим страдают 73 % населения Украины.....подумать только - клоун смешно играл на сцене президента, и 73 % подумали, что в реальности тоже будет смешно....
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22.05.2020 13:48 Відповісти
Хоть что-то разумное из себя выдавил главЗебил
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22.05.2020 13:48 Відповісти
Где выполнение закона про мову?
Где закрытие мертветчук каналов?
Где аннулирование закона про землю продаж кацапам?
В стране через один такие предатели как гордон, который нац интересы обменивает на монеты от рекламы нельзя продавать земли, вводить двойное гражданство и пр
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22.05.2020 13:50 Відповісти
От у нас президент, во всем разбирается, даже в прививках.
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22.05.2020 13:58 Відповісти
прахфєсіАнал !
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22.05.2020 14:05 Відповісти
Бери выше ,проФФесор,под стать Яныку,тот был правда просто тупой и жадный бухарь,а этот хитрожопый,жадный,и просто охФуевший наркопед.
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22.05.2020 15:25 Відповісти
Это перечень следующих карантинов , а если добавить холерный карантин то можно и на памперсах заработать - главное ввести их обязательное ношение , как маски!
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22.05.2020 14:00 Відповісти
""Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз - настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз", - зазначив Зеленський."- внаслідок ефекту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 Данінга-Крюгера пояснити зебілу що вірус тупорилості просто вбивчий майже у 100% ,неможливо!
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22.05.2020 14:02 Відповісти
Державними справами займись - економікою, армією, судами. Не корчи з себе великого лікаря.
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22.05.2020 14:14 Відповісти
Бубасик теперь в каждой бочке затычка , теперь ,,специалист,, по вакцинации - без него никто ни о чем бы и не догадывался !!
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22.05.2020 14:19 Відповісти
Йшов 2050 рік і влада України розробила план адаптивного виходу країни з карантину, через кордони до інших країн де є розум і інтелект.
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22.05.2020 14:38 Відповісти
31 мая истекает срок 1.5 млн индийских прививок АКДС, психоз будет нагнетаться.
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22.05.2020 15:02 Відповісти
Самий страшний вірус в Україні - це вірус зе-малороства
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22.05.2020 15:45 Відповісти
Нехай себе все эти прививки и колет в жопу, разве кто против
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22.05.2020 15:51 Відповісти
Плани фонду Б. Гейса - вжиття! Типу скорочення населення, бо вже жративи не вистачає для масонів.
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22.05.2020 17:43 Відповісти
я вижу тут боты против вакцинации? - это хорошо. не вакцинируйтесь, подыхайте.
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23.05.2020 00:21 Відповісти
 
 