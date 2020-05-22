Кір, правець і туберкульоз не менш небезпечні, ніж коронавірус, вакцинацію не можна ігнорувати, - Зеленський

Попри епідемію коронавірусу, вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинялася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президенту Зеленському повідомили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Однак нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому. Міністерство охорони здоров'я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.

"Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз", – зазначив Зеленський.

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