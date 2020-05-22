Портнов погрожує побиттям журналістам "Радіо свобода"

Ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов погрожує журналістам "Схем".

Скриншот повідомлення з погрозами оприлюднив журналіст проєкту "Схеми" (Радіо свобода) Михайло Ткач передає Цензор.НЕТ.

"Черга бажаючих невпинно збільшується", - написав Ткач.

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У повідомленні Портнов пише на адресу журналістів: "Якщо ще раз зловимо, скористаємося принципом невідворотності покарання і дамо в нахабне і тупе рило".



