Портнов погрожує побиттям журналістам "Радіо свобода"
Ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов погрожує журналістам "Схем".
Скриншот повідомлення з погрозами оприлюднив журналіст проєкту "Схеми" (Радіо свобода) Михайло Ткач передає Цензор.НЕТ.
"Черга бажаючих невпинно збільшується", - написав Ткач.
У повідомленні Портнов пише на адресу журналістів: "Якщо ще раз зловимо, скористаємося принципом невідворотності покарання і дамо в нахабне і тупе рило".
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теперь одна надежда на молодежь которая выросла на наших национальных ценностях, лидеры среди молодежи НОВОЙ возможно появятся среди тех кто потерял на войне с россией отцов ,братьев и тогда погонят эти НОВЫЕ Украинцы всю мразоту по кочкам аж гай зашумит!!!!