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Портнов погрожує побиттям журналістам "Радіо свобода"

Портнов погрожує побиттям журналістам

Ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов погрожує журналістам "Схем".

Скриншот повідомлення з погрозами оприлюднив журналіст проєкту "Схеми" (Радіо свобода) Михайло Ткач передає Цензор.НЕТ.

"Черга бажаючих невпинно збільшується", - написав Ткач.

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У повідомленні Портнов пише на адресу журналістів: "Якщо ще раз зловимо, скористаємося принципом невідворотності покарання і дамо в нахабне і тупе рило".

Портнов погрожує побиттям журналістам Радіо свобода 01
Портнов погрожує побиттям журналістам Радіо свобода 02

Автор: 

журналістика (1752) Портнов (333) ЗМІ (1357) погрози (487) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+54
портнов должен быть запрещен в украине
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22.05.2020 13:48
+48
Смешно, что эта мразь может находиться в Украине после 2014.
Благодаря клоуну.
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22.05.2020 13:51
+47
Портнов угрожает избиением журналистам Радио свобода - Цензор.НЕТ 2757
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22.05.2020 13:49
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А ти промокашка Потроха, що в даний момент робеш? так чому твій Потрох за 5 р не посадив ні одного риги??? А тому що він сам з того корита разом з ригами хлєбав!!!
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22.05.2020 15:23 Відповісти
Ця політична шльондра яка лизала очко джЮЛІ, потім Янику, а сьогодні вилизує Коломойші і гауляйтеру Медведчуку на якій такій держпосаді працює вже шість років?
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22.05.2020 15:19 Відповісти
Доки цього негідника колоборанта будем терпіти ? і мовчать патріоти ,громадські активісти,інтелегенція ,а він,медвечук ,коломоша відчули, що вони тут господарі і ніхто не зупинить.
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22.05.2020 16:01 Відповісти
Ригоанальний улюбленець зеленського такий хоробрий як і його шеф-клоун, лише тоді, коли коли озброєна охорона поруч стоїть
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22.05.2020 16:10 Відповісти
Когда уже эту портянку убьют нах?
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22.05.2020 16:17 Відповісти
Судя по поведению у портнова очевидные симптомы бешенства, либо неадекватного жлоба, но почему то им не интересуются правоохранители, этот тип представляет угрозу гражданам страны.
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22.05.2020 16:41 Відповісти
Ну скажите зебилы, вам же такое быдло нравится да ?
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22.05.2020 17:59 Відповісти
тошнит от этого урода! националисты подарили барыгам революцию и теперь мразота гавкает,нехер было мутить революцию и дарить , слились и отдали вальцману барыжить . Свергли урода януковоща и не довели дело до конца,хоть я и согласен ,что нам свой Кастро в виде Яроша не нужен но довести люстрацыю , провести демократические выборы и создать что то в виде нац штаба или нац совета на первые 5-10 лет .
теперь одна надежда на молодежь которая выросла на наших национальных ценностях, лидеры среди молодежи НОВОЙ возможно появятся среди тех кто потерял на войне с россией отцов ,братьев и тогда погонят эти НОВЫЕ Украинцы всю мразоту по кочкам аж гай зашумит!!!!
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22.05.2020 19:24 Відповісти
Боже, когда уже эту тявкающую, рыговскую шавку Партновскую ,ё..нут так по голове, чтобы это было последние в его жизни!..
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23.05.2020 09:39 Відповісти
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