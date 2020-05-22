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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ проводить обшуки у посадових осіб "Укрзалізниці" у справі "Бориспільського експресу"

НАБУ проводить обшуки у посадових осіб

Антикорупційні органи проводять у п'ятницю слідчі дії у посадових осіб АТ "Укрзалізниця" і представників приватних компаній у справі про зловживання під час закупівлі програмного забезпечення для "Бориспільського експресу".

Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у фейсбук у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки у службових осіб АТ "Укрзалізниця" та представників низки приватних компаній. Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування фактів зловживань службових осіб "Укрзалізниці" під час здійснення закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль" (так званий "Бориспільський експрес")", - йдеться в повідомленні.

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Розслідування зловживань посадових осіб "Укрзалізниці" проводиться з 2018 року за ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розкрадання майна).

"Зазначимо, що керівництво "УЗ" сприяє здійсненню розслідування з метою встановлення усіх обставин справи", - наголошують у Бюро.

НАБУ проводить обшуки у посадових осіб Укрзалізниці у справі Бориспільського експресу 01

Автор: 

НАБУ (5062) обшук (1970) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Укрзалізниця (6828)


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Топ коментарі
+19
а антикоррупционые органы не хотят проверить, а за какие заслуги один журналист устроился в УЗ без конкурса на должность с зарплатой 500 тыс гривен в месяц?
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22.05.2020 14:00
+12
У члеННА наблюдательного совета СерЛеща смотрели?
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22.05.2020 14:14
+9
є ще кого призначати в Укрзалізницю

НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса" - Цензор.НЕТ 9182
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22.05.2020 13:59
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є ще кого призначати в Укрзалізницю

НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса" - Цензор.НЕТ 9182
показати весь коментар
22.05.2020 13:59 Відповісти
а антикоррупционые органы не хотят проверить, а за какие заслуги один журналист устроился в УЗ без конкурса на должность с зарплатой 500 тыс гривен в месяц?
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22.05.2020 14:00 Відповісти
У члеННА наблюдательного совета СерЛеща смотрели?
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22.05.2020 14:14 Відповісти
В июле 2011 года созданное при Госинвестпроекте госпредприятие Дирекция по строительству и управлению национального проекта Воздушный экспресс и Экспортно-импортный банк Китая подписали контракт на $372 млн. Проект предусматривал финансирование строительства железнодорожной линии Киев-Борисполь, четырех вокзалов, закупку пяти электропоездов и сооружение второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Долларовый кредит выдавался двумя траншами под 6,5% годовых сроком на 15 лет.
не могут простить ,что Порох организовал строительство за 30 млн.$
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22.05.2020 14:30 Відповісти
Та Боря Хундай там такі бабки збирався відмивати на цьому експресі, але не получилось... От облом!
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22.05.2020 15:43 Відповісти
Именно так. Пороху не могут простить что он вытаскивал Украину из болота, куда её втащили предыдущие псевдо-"гетманы".
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23.05.2020 05:55 Відповісти
А не хотело бы ублюдочное НАБУ открыть дела по факту закупки каждый год все "нового и нового" программного обеспечения и сопровождения существующего в Пенсионном Фонде Украины? А как бы "героям"-подиченным сытого и самодовольного недоумка Сытника расследовать, как и почему продажа ЖД билетов Укрзализныци осуществляется через фирму-прокладку , связанную с людьми енакиевского хряка (януковича)? А ведь это многие сотни миллионов гривень? Или у ущербного ***** потенциал расследований только до ста тысяч гривень?
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22.05.2020 14:45 Відповісти
Зачем обыски? Всё давно спрятано!
- Всех в КПЗ и кулёк на голову пока не расколятся...
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22.05.2020 15:09 Відповісти
И я тоскую по временам Кучмы и Януковича, когда ГАИ тормозила когда и кого хотела, за каждое ку-ка-ре-ку рылом в асфальт, права изымали, номера откручивали, авто на штрафплощадку. в КПЗ сразу в очко две резиновые дубины, отдыхаешь прикованный к батареи 72 часа, на голове противогаз, провода к яйцам. Классно жилось да ?
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22.05.2020 16:14 Відповісти
Машины не плачут.
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22.05.2020 18:02 Відповісти
Шо ? Целое НАБУ ? Отложило все мелкие дела и взялось аж за бориспольский экспресс ? Ух ты ! Та на железке крадут все. Начиная от начальника аварийно-восстановительного поезда, продолжая голубыми воришками в руководствах всяких локомотивных и вагонных депо, далее с выходом на отделения дорог, управления самих дорог, а затем и на верхушку пирамиды - Укрзалізницю. Разница только в количестве нулей. В баксах и лямах. А в НАБУ не хватает смальца задать простой вопрос ? С какого переляку в сладкое кресло Министра Инфраструктуры втолкнули 33-х годовалого бывшего помощника Авакова ? А-А-А ? Так ото ж. Шо там с рейтингом очередного Главнокомандующего ?
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22.05.2020 20:34 Відповісти
Всё понятно ?
Любой проект, направленный на развитие Украины, предпринятый правительством Порошенко-Гройсмана - это анафема для нынешнего оккупационного режима.
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23.05.2020 05:54 Відповісти
 
 