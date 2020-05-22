НАБУ проводить обшуки у посадових осіб "Укрзалізниці" у справі "Бориспільського експресу"
Антикорупційні органи проводять у п'ятницю слідчі дії у посадових осіб АТ "Укрзалізниця" і представників приватних компаній у справі про зловживання під час закупівлі програмного забезпечення для "Бориспільського експресу".
Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у фейсбук у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки у службових осіб АТ "Укрзалізниця" та представників низки приватних компаній. Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування фактів зловживань службових осіб "Укрзалізниці" під час здійснення закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль" (так званий "Бориспільський експрес")", - йдеться в повідомленні.
Розслідування зловживань посадових осіб "Укрзалізниці" проводиться з 2018 року за ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розкрадання майна).
"Зазначимо, що керівництво "УЗ" сприяє здійсненню розслідування з метою встановлення усіх обставин справи", - наголошують у Бюро.
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не могут простить ,что Порох организовал строительство за 30 млн.$
- Всех в КПЗ и кулёк на голову пока не расколятся...
Любой проект, направленный на развитие Украины, предпринятый правительством Порошенко-Гройсмана - это анафема для нынешнего оккупационного режима.