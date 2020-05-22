Рада ухвалить законопроєкти про оборонні закупівлі та реформу СБУ до літніх канікул, - "слуга народу" Завітневич

Верховна Рада може ухвалити в цілому законопроєкт Про оборонні закупівлі (№ 2398-д) на початку червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

"Очікую, що Рада повернеться до розгляду законопроєкту про оборонні закупівлі на пленарному тижні сесії 2-5 червня. Ми підготуємося, і гадаю, вже ухвалимо цей законопроєкт у цілому", - заявив Завітневич в експрес-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Рада 13 травня на позачерговому засіданні відправила законопроєкт у комітет на підготовку до повторного другого читання.

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Завітневич також розраховує, що парламент до літніх канікул ухвалить у цілому і президентський законопроєкт №3196 Про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ (нова редакція).

"У нас всіх є дуже велике бажання ухвалити його до літніх канікул", - сказав парламентарій.

За словами глави комітету, ці законопроєкти - серед основних зобов'язань партії "Слуга народу", про які вона заявляла, прийшовши в парламент восени 2019 року, і їх необхідно ухвалити на цій сесії.

Як повідомлялося, парламент України 20 травня відправив законопроєкт №3196 в комітет для підготовки до повторного першого читання.

Згідно з календарним планом, третя сесія дев'ятого скликання Верховної Ради закінчується 17 липня 2020 р.