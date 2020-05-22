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Новини Оборона
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Рада ухвалить законопроєкти про оборонні закупівлі та реформу СБУ до літніх канікул, - "слуга народу" Завітневич

Рада ухвалить законопроєкти про оборонні закупівлі та реформу СБУ до літніх канікул, -

Верховна Рада може ухвалити в цілому законопроєкт Про оборонні закупівлі (№ 2398-д) на початку червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

"Очікую, що Рада повернеться до розгляду законопроєкту про оборонні закупівлі на пленарному тижні сесії 2-5 червня. Ми підготуємося, і гадаю, вже ухвалимо цей законопроєкт у цілому", - заявив Завітневич в експрес-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Рада 13 травня на позачерговому засіданні відправила законопроєкт у комітет на підготовку до повторного другого читання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт 2398-д не вирішує проблему оборонних закупівель і має бути переглянутий, - президент ВГО "Українська стратегія" Пінчук

Завітневич також розраховує, що парламент до літніх канікул ухвалить у цілому і президентський законопроєкт №3196 Про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ (нова редакція).

"У нас всіх є дуже велике бажання ухвалити його до літніх канікул", - сказав парламентарій.

За словами глави комітету, ці законопроєкти - серед основних зобов'язань партії "Слуга народу", про які вона заявляла, прийшовши в парламент восени 2019 року, і їх необхідно ухвалити на цій сесії.

Як повідомлялося, парламент України 20 травня відправив законопроєкт №3196 в комітет для підготовки до повторного першого читання.

Згідно з календарним планом, третя сесія дев'ятого скликання Верховної Ради закінчується 17 липня 2020 р.

Автор: 

законопроєкт (3583) оборона (4772) СБУ (12783) Завітневич Олександр (55)


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Топ коментарі
+6
Переработались уроды! Уже и каникулы? За свой счёт как вся страна!
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22.05.2020 14:05
+5
какие каникулы, вы же них#я не работали.
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22.05.2020 14:02
+1
...Рада примет законопроекты об оборонных закупках и реформе СБУ до летних каникул ...звідки така "впевненість" ?
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22.05.2020 14:52
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Правила форума Рада форумчан
какие каникулы, вы же них#я не работали.
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22.05.2020 14:02 Відповісти
Переработались уроды! Уже и каникулы? За свой счёт как вся страна!
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22.05.2020 14:05 Відповісти
єто тока в твоей стране за свой счет, а в Украине зарплаті сохраняются при вінужденном простое из-за каранина
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22.05.2020 14:16 Відповісти
Какие каникулы? Переработались шибко на карантине?
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22.05.2020 14:13 Відповісти
Опа на! Весь наш парламент уходит на самоизоляцию! Большинство из них (во главе с "нашим" президентом!) ходили как последние балбесы без масок,без перчаток,и в конце концов доигрались... А этот умник,наш пердизент,бегал по гостям,без маски,нарушая все изданные ими же правила поведения -например был в гостях в какой-то многодетной семье,в другом селе обнимал свою бывшую одноклассницу -все это без масок,без перчаток. Вот тут можно согласится с русской пропагандонской дурой Малышевой,которая восхищалась ( -Какой это отличный вирус!),а мы еще добавим,-Что не делит людей по богатству,социальному положению...
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22.05.2020 14:27 Відповісти
К сожалению, в 2019 году у мудрого нарида Украины случился приступ зеленой диареи, которой он дрыщет до сих пор. В самую дырочку, точнее не скажешь.
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22.05.2020 15:01 Відповісти
Извините,но кажется Вы меня неправильно поняли. В своем комментарии я имел ввиду "нашего" президента Додона. На счет Зеленского могу сказать,что я от него тоже не в восторге.Но если благодаря его усилиям,а также благодаря усилиям Трампа,(от которого я тоже не в восторге) вся заваруха закончится удушением рашки,то я готов поставить этим последним двум президентам памятник у себя во дворе!
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22.05.2020 17:12 Відповісти
...Рада примет законопроекты об оборонных закупках и реформе СБУ до летних каникул ...звідки така "впевненість" ?
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22.05.2020 14:52 Відповісти
Та поскоріше вже б прийняли реформу СБУ. Є надія, що спецслужба зможе функціонувати за європейськими стандартами
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22.05.2020 16:14 Відповісти
Не те слово! Закон по реформі вже давно мали прийняти, а вони все відкладають його в довгий ящик. Як вони собі уявляють ефективну роботу без нормативно-правової бази, якщо сам процес реформування Служби вже нібито запустили?
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23.05.2020 19:30 Відповісти
ПОЛГОДА во время войны НЕТ оборонных закупок???? Вражины!
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22.05.2020 22:59 Відповісти
Ждем новый закон про сбу и будем надеяться,что в условиях российской агрессии, наши парламентарии найдут компромисс и смогут сохранить единственную боеспособную структуру в Украине.
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24.05.2020 18:53 Відповісти
Потрібно прийняти врешті-решт ці закони щоб припинити зайві спекуляції псевдоекспертів.
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27.05.2020 16:12 Відповісти
 
 