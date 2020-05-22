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КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом будуть закриті до 22 червня, - Держприкордонслужба

КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом будуть закриті до 22 червня, - Держприкордонслужба

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративній межі України та окупованого Росією Криму будуть закриті до 22 червня.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову №392 про адаптивний вихід із карантину, і відповідно до цієї постанови внесено зміни до нормативних актів уряду, зокрема і в розпорядження №291, яким регламентується перетин адміністративної межі та функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на межі з окупованим Кримом. І термін дії цього розпорядження продовжено до 22 червня", - сказав він.

Демченко нагадав, що відповідно до цього розпорядження функціонування КПВВ на межі з Кримом тимчасово припинено. На окуповану територію можуть потрапити люди, зареєстровані там, а на материкову Україну - люди, прописані за межами окупованої території.

"Крім того, керівник Державної прикордонної служби може ухвалити окремі рішення стосовно окремих громадян у разі підстав гуманітарного характеру", - додав Демченко.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5939) Крим (14133) окупація (6670) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+7
...до сентября 2035-го ..
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22.05.2020 14:14
+5
Мона взагалі їх не відкривати.
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22.05.2020 14:14
+4
краще аж до звільнення Криму від окупантів.
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22.05.2020 14:14
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...до сентября 2035-го ..
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22.05.2020 14:14 Відповісти
ТурЬІстЬІ попхнуть через міст, якщо будуть такі.
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22.05.2020 14:15 Відповісти
На орду всё закрыто.А на Крым,Кавказ и Колыму попрут,ибо лаптям плешфюрер валюты не дасть на Турцию,Египет,Таиланд.Не зарабатывается валюта.
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22.05.2020 14:26 Відповісти
Зачем вообще эти КПП? Кого они пропускают? Кацапов? Зачем? До сих пор зеленыне уроды не закрыли границу для агрессора? Как людей закрыть по домам на 2 мес.-это они могут быстро, а как агрессоры перекрыть так им некогда. Пусть переезжают в паРашу.,нах такие законодатели в Украине? Они Путину служат или кому?
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22.05.2020 14:54 Відповісти
краще аж до звільнення Криму від окупантів.
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22.05.2020 14:14 Відповісти
Мона взагалі їх не відкривати.
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22.05.2020 14:14 Відповісти
Нехрен вообще открывать пропускные пункты А то наши ватноголовые граждане повезут туда деньги на поддержку режима оккупантов
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22.05.2020 14:23 Відповісти
А на Донбасс, слышал, откроют раньше, числа 6-10 июля.
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22.05.2020 14:25 Відповісти
а 22 июня,ровно в 4-00, рванут в Украину со всех сторон, без объявления...
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22.05.2020 14:51 Відповісти
 
 