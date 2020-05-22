КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом будуть закриті до 22 червня, - Держприкордонслужба

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративній межі України та окупованого Росією Криму будуть закриті до 22 червня.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову №392 про адаптивний вихід із карантину, і відповідно до цієї постанови внесено зміни до нормативних актів уряду, зокрема і в розпорядження №291, яким регламентується перетин адміністративної межі та функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на межі з окупованим Кримом. І термін дії цього розпорядження продовжено до 22 червня", - сказав він.

Демченко нагадав, що відповідно до цього розпорядження функціонування КПВВ на межі з Кримом тимчасово припинено. На окуповану територію можуть потрапити люди, зареєстровані там, а на материкову Україну - люди, прописані за межами окупованої території.

"Крім того, керівник Державної прикордонної служби може ухвалити окремі рішення стосовно окремих громадян у разі підстав гуманітарного характеру", - додав Демченко.

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