Кількість пасажирів у наземному транспорті Києва буде обмежена кількістю посадочних місць, - заступник голови КМДА Мондрієвський

Після відновлення роботи наземного транспорту в Києві діятимуть обмеження за кількістю пасажирів у ньому.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Мондрієвський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З 12 години завтрашнього дня (відновлюють роботу "маршрутки". - Ред.). Але є один нюанс: ми завтра вранці проведемо засідання комісії для того, щоб переконатися, що всі показники в нормі і транспорт готовий", - сказав він.

За словами заступника голови КМДА, обмеження в наземному громадському транспорті за кількістю пасажирів будуть еквівалентні кількості посадочних місць. "Це верхня планка. Спробуємо працювати з меншим завантаженням", - зазначив він.

Говорячи про відкриття метрополітену з 25 травня, Мондрієвський наголосив, що обмежити кількість пасажирів столичної підземки неможливо, проте міська влада проситиме людей з групи ризику, зокрема літніх людей, залишатися вдома і не користуватися транспортом без крайньої необхідності.

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