Кількість пасажирів у наземному транспорті Києва буде обмежена кількістю посадочних місць, - заступник голови КМДА Мондрієвський
Після відновлення роботи наземного транспорту в Києві діятимуть обмеження за кількістю пасажирів у ньому.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Мондрієвський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З 12 години завтрашнього дня (відновлюють роботу "маршрутки". - Ред.). Але є один нюанс: ми завтра вранці проведемо засідання комісії для того, щоб переконатися, що всі показники в нормі і транспорт готовий", - сказав він.
За словами заступника голови КМДА, обмеження в наземному громадському транспорті за кількістю пасажирів будуть еквівалентні кількості посадочних місць. "Це верхня планка. Спробуємо працювати з меншим завантаженням", - зазначив він.
Говорячи про відкриття метрополітену з 25 травня, Мондрієвський наголосив, що обмежити кількість пасажирів столичної підземки неможливо, проте міська влада проситиме людей з групи ризику, зокрема літніх людей, залишатися вдома і не користуватися транспортом без крайньої необхідності.
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С этого начинается бесстыдство, цинизм наших чиновников и заканчивается наше уважение к остаткам государства Украина.
Пару лет назад на здесь работала бригада из Василькова.
Дык, загрузившись на Лукьяновке и доехав до Якира, это чмо увидело, что есть еще небольшие просветы между телами. Оно поворачивает направо на Мельникова и опять возвращается на конечную.
Пассажиры сильно возмутились, когда я захотел выйти и требовал вернуть деньги, не желая кататься по кругу.
Мало им существующего термина "вместимость", которое означает количество мест для сидения + количество мест для стояния.
Что на самом деле имеют в виду чиновники под термином "посадочные места": только места для сидения или для стояния тоже? Ведь стоящий человек тоже совершил посадку.