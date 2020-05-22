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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість пасажирів у наземному транспорті Києва буде обмежена кількістю посадочних місць, - заступник голови КМДА Мондрієвський

Кількість пасажирів у наземному транспорті Києва буде обмежена кількістю посадочних місць, - заступник голови КМДА Мондрієвський

Після відновлення роботи наземного транспорту в Києві діятимуть обмеження за кількістю пасажирів у ньому.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Мондрієвський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З 12 години завтрашнього дня (відновлюють роботу "маршрутки". - Ред.). Але є один нюанс: ми завтра вранці проведемо засідання комісії для того, щоб переконатися, що всі показники в нормі і транспорт готовий", - сказав він.

За словами заступника голови КМДА, обмеження в наземному громадському транспорті за кількістю пасажирів будуть еквівалентні кількості посадочних місць. "Це верхня планка. Спробуємо працювати з меншим завантаженням", - зазначив він.

Говорячи про відкриття метрополітену з 25 травня, Мондрієвський наголосив, що обмежити кількість пасажирів столичної підземки неможливо, проте міська влада проситиме людей з групи ризику, зокрема літніх людей, залишатися вдома і не користуватися транспортом без крайньої необхідності.

Також читайте: Із 23 травня відновить роботу наземний громадський транспорт Києва, з 25 травня - метро, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2365) Київ (19423) транспорт (1390) Мондриївський Валентин (34) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Как бабло в бюджетах закончилось, так сразу вирус отступил
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22.05.2020 14:22
+6
Вирус боится сидеть низенько. Плавает только в верхних слоях атмосферы автобуса.
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22.05.2020 14:28
+6
Придумали люди,которые не ездят на общественном транспорте....пусть попробуют с утра выехать с Троещины на городском транспорте((((
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22.05.2020 14:37
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В Днепре утром и вечером пробки . Все хотят работать , а общественный транспорт не работает .
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22.05.2020 14:17 Відповісти
Как бабло в бюджетах закончилось, так сразу вирус отступил
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22.05.2020 14:22 Відповісти
Во время дурантина были отправлены на "свои хлеба" исключительно сотрудники негосударственных компаний, все госчиновники исправно получили свою зарплату, некоторые (как центризбирком) даже получили огромные премии "за переработку").
С этого начинается бесстыдство, цинизм наших чиновников и заканчивается наше уважение к остаткам государства Украина.
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22.05.2020 15:00 Відповісти
завжди люблю
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22.05.2020 14:22 Відповісти
счас набегут коментаторьі, которьі бьівают в Киеве максимум 1-2 раза в год и будут критиковать и словетовать
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22.05.2020 14:24 Відповісти
Ну, тебе, как видевшему Киев исключительно на google earth, оно виднее.
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22.05.2020 14:37 Відповісти
что "оно"?
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22.05.2020 14:40 Відповісти
как собираетесь компенсировать дефицит посадочных мест, который сами же и организовали вирусобесием?
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22.05.2020 14:26 Відповісти
Звернись на Кирилівську 103 за компенсацією, там видають щоденно.
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22.05.2020 14:33 Відповісти
пнх, лахта!
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22.05.2020 14:35 Відповісти
Вирус боится сидеть низенько. Плавает только в верхних слоях атмосферы автобуса.
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22.05.2020 14:28 Відповісти
не читает тебя Кличко, а зря
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22.05.2020 14:30 Відповісти
Ну так посоветуй ему. У тебя ж все ходы наверх открыты.
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22.05.2020 14:31 Відповісти
что я ему советую, то он и делает
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22.05.2020 14:39 Відповісти
Ох, зря это он. В беду большую попадёт, с таким-то советчиком.
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22.05.2020 14:46 Відповісти
Толян, ты когда сдавал свои нюансы на анализ в психиатрическую клинику последний раз ?
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22.05.2020 14:30 Відповісти
То есть на начальной станции сели заняли все посадочные места и все едут на следующей станции если никто не выйдет соответственно мест свободных не будет никто не зайдет ждём следующий автобус троллейбус где забит под сидячее также,время идёт на работу всем надо
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22.05.2020 14:33 Відповісти
Коронапсихоз отступать не собирается. Могут ещё потребовать температуру мерять перед посадкой в транспорт.
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22.05.2020 14:36 Відповісти
ректально...
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22.05.2020 14:38 Відповісти
дистанционно...
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22.05.2020 15:54 Відповісти
маршрутчики НИКОГДА на это не пойдут, они очень жадные. а менты будут закрывать глаза. И через неделю будут ездить все забитые как и раньше...
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22.05.2020 14:41 Відповісти
О! Это будет лучшим тестом на летальность Ковида. Вангую - все останутся живы но немножко помятыми от езды в маршрутке.
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22.05.2020 14:44 Відповісти
Вот! А сколько раз я говорил что Ковид летает выше метра над поверхностью! Сидеть в маршрутке безопасно а стоять так сразу умрёшь. Ползали бы все на четвереньках по земле , глядишь Вирус бы и умер давно от отчаяния.
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22.05.2020 14:34 Відповісти
Нафиг маршрутки. Не хотели помогать в карантин - нафиг.
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22.05.2020 14:34 Відповісти
ни хрена не понял. я хотелось бы понять. не пояснишь?
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22.05.2020 14:37 Відповісти
Где были маршрутки, когда ужесточили карантин? Им же разрешили ездить, но с ограниченным количеством пассажиров. Но им это невыгодно. Вот и щас их нафиг. Пусть лучше автобусы ездят.
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22.05.2020 14:44 Відповісти
Придумали люди,которые не ездят на общественном транспорте....пусть попробуют с утра выехать с Троещины на городском транспорте((((
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22.05.2020 14:37 Відповісти
цена будет грн под 50 ?
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22.05.2020 14:39 Відповісти
не, времена порошенки прошли
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22.05.2020 14:43 Відповісти
думаю маршутчики их хозяева-мафиози ложили и на петю, и на юща, и на овоща и на зелю.
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22.05.2020 14:47 Відповісти
Так вони ніхрена не зароблять.
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22.05.2020 14:39 Відповісти
Есть такая маршрутка 598, теперь немного поменяла маршрут, неважно.
Пару лет назад на здесь работала бригада из Василькова.
Дык, загрузившись на Лукьяновке и доехав до Якира, это чмо увидело, что есть еще небольшие просветы между телами. Оно поворачивает направо на Мельникова и опять возвращается на конечную.
Пассажиры сильно возмутились, когда я захотел выйти и требовал вернуть деньги, не желая кататься по кругу.
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22.05.2020 14:52 Відповісти
придбай маршрутку і вози всіх задарма
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22.05.2020 16:02 Відповісти
Чиновники придумали новый термин "посадочные места". От слова "сидеть" или от слова "совершить посадку" и ехать стоя?
Мало им существующего термина "вместимость", которое означает количество мест для сидения + количество мест для стояния.
Что на самом деле имеют в виду чиновники под термином "посадочные места": только места для сидения или для стояния тоже? Ведь стоящий человек тоже совершил посадку.
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22.05.2020 15:01 Відповісти
Это чтобы стояли многокилометровые очереди? А не пробовали организовать как в цивилизованных странах? - Транспорт не останавливали вообще и никаких ограничений в пассажироперевозках не было, дабы избежать скопления народа.
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22.05.2020 15:03 Відповісти
Здравомыслие - не наш путь.
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22.05.2020 16:08 Відповісти
Ох и дурачье.. а каким образом они собираются это контролировать???
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22.05.2020 15:06 Відповісти
Не розумію кому потрібен той транспорт коли стільки велодоріжок побудували
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22.05.2020 16:04 Відповісти
Пока народ молчит и терпит издевательства над собой, так и будет. Ни в одной стране мира городской транспорт не блокировали. Задумайтесь почему
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22.05.2020 20:39 Відповісти
 
 